Tizenkét év változásai az utcaképben

A Google 2009-ben részlegesen, majd 2011-ben a teljes országot körbekamerázta utcakép alkalmazása számára. A későbbi években (2012, 2014, 2018, 2021) is voltak részleges frissítések, majd tavaly nyáron újra nyakukba vették a Magyarországot. Az alkalmazást használva így a legfrissebb utcaképet láthatjuk, de az „időcsúszka” funkció segítségével megnézhetjük, mennyit változott az adott helyszín tíz év alatt.

A budapesti Margit körút a Széll Kálmán tér közelében 2012-ben (alul) és 2023-ban (kép forrása: Google Maps)

Így mindennél jobban, objektívebben lehet látni, hogy mi történt az országban, az utcaképben, a közlekedési infrastruktúrában, a környezet állapotában.

Némileg megtévesztő, hogy tíz éve rossz időben, szomorú, hó nélküli télen készültek a felvételek, a frissítések meg nyári időben. Ennek ellenére a változás, a fejlődés szinte bármilyen helyen járva megdöbbentő, a falvaktól kezdve a nagyvárosokon át Budapestig. Két éve már bemutattunk egy válogatást a legérdekesebb helyszínekből, most következzen egy újabb összeállítás!

Dunaszentmiklós, tájház 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Látványos a változás Dunaszentmiklóson, ahol egy végpusztulás szélén álló, 2011-ben nem is túl attraktív parasztházat újítottak fel és alakították ki a község tájházát. Szerencsére az utcakép egyéb elemei is előnyükre változtak, bár a felújított tájházzal szinte konkuráló, egyébként kétségkívül igényes buszváró elhelyezése talán nem a legszerencsésebb.



Kunszentmiklós főtere 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

A képpár jól szemlélteti, hogy a magyar települések talán legzavaróbb városképi elemei a légvezetékek. Amint sikerül ezeket a föld alá helyezni, teljesen megváltozik az utcák, terek hangulata. Kétségtelen, hogy a két felvétel közötti időben a téren lévő fák egy részét kivágták, viszont így sokkal jobban feltárulnak a város későbarokk emlékei, a városháza és a református templom. A tér összképe sokkal rendezettebbé, városiasabbá vált.



Budapest, Dombóvári út–Rákóczi-híd lehajtó sarka 2023, 2021, 2018, 2012. Kép forrása

Magyarország talán leginkább megváltozott pontján vagyunk, a MOL-székház előtt, a Dombóvári úton. Az ellentmondásos megítélésű épület, illetve a köré épült teljes városnegyed jól látható, hogy a földből, vagyis pontosabban egy rozsdaövezetből nőtt ki tíz év alatt. Kétségtelen, hogy a beépítésnek ez a léptéke és magassága megosztó, viszont ez ilyen központi fekvésű és mégis alulhasznosított terület sokáig nem maradhatott parlagon. A városrész kiépítése egyébként talán méginkább sürgetővé tette a régóta tervezett villamosvonal kiépítését. A hely központi elhelyezkedését jól mutatja, hogy az új vonalon csupán négy megálló lenne a Szent Gellért tér.



Sükösd, sváb tájház 2023-ban, 2018 nyarán és 2011-ben. Kép forrása

A bácskai sváb falu, Sükösd tájháza mutatja, hogy még egy rontott, átépített házat is vissza lehet alakítani eredeti állapotába. A felvételsorozatból kiderül, hogy 2018 nyarán történt a rekonstrukció, ekkor állították vissza az utcai homlokzat ablakainak és jellegzetes parasztbarokk oromzatának eredeti formáit.



Esztergom, vasútállomás környéke 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Az elmúlt évtized egyik városfejlesztési hívószava az intermodális csomópont, rövidítve IMCS. Ez csak annyit jelent, hogy a különböző modalitások, vagyis utazási módok egymás mellől érhetők el, ami legtöbbször a vasútállomás és a buszpályaudvar egymás mellé telepítését jelenti. Ez egyszerűen hangzik, a korábbi évtizedekben azonban rendszeresen egymástól messzire telepítették ezeket, a buszpályaudvarokat általában a város központjába. Ez sok szempontból helyes döntés volt, viszont a buszok már túlságosan terhelték ezeket az értékes területeket, a várakozó buszok számára nem volt elég hely, és az átszállás is szinte lehetetlen volt. Az utóbbi években hazánkban már több IMCS is épült, így Esztergomban is, ahol az állomás melletti felhagyott vasúti területre telepítették a buszpályaudvart, ahol bőven volt hely a várakozó buszok tárolására, pihenők kiépítésére. A régi buszpályaudvar már meglehetősen lepusztult, városközponti területét jelenleg fejlesztik.



Kaposvár, pályaudvar 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Hasonlóan jelentős intermodális fejlesztés zajlott Kaposváron, ahol a buszokat közvetlenül a vasúti peronról lehet elérni. Ennek keretében újították fel a csodálatos, Pfaff Ferenc tervezte pályaudvart is. Első ránézésre talán nem is feltűnő a változás a homlokzat letisztításán kívül, viszont alaposan megnézve látható, hogy elbontották a főbejárat környéki toldozott-foltozott kiegészítéseket, visszaállt az eredeti, elegáns bejárat.



Tarcal, a Rákóczi-borház környezete 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

A képpárt megnézve azt hihetnénk először, hogy valami nincs rendben, a helyszín biztosan nem ugyanaz, viszont a balra látható, jellegzetes Kádár-kori épület mutatja, hogy mindkét felvétel ugyanott készült. A változás annak a nagyon tudatos várostervező-városépítő munkának talán leglátványosabb eredménye, ami Tokaj-Hegyalján zajlik. A későmodern épület bontása után épült fel a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Irodaépülete Erhardt Gábor tervei szerint. Az L-alakú épület kiemeli az alsó képen nem is látható, barokk kori Rákóczi-féle szüretelőházat.



Vámosszabadi, a győri agglomeráció egyik túlépített települése 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Az utcakép időcsúszkáját tologatva kedvezőtlen folyamatokat is megfigyelhetünk. Ezek közé tartozik a nagyvárosok környékének túlépítése, vagyis a városszétfolyás jelensége. A fejlődő város felemészti a környező tájat, sokszor silány építészeti minőségű, ingerszegény lakónegyedek tömegével. Több helyen, így Győrben is érdekes kettősség figyelhető meg: míg a város folyamatosan terjeszkedik, a város közepén alulhasznosított rozsdaövezetek hevernek parlagon. A folyamat rendkívül káros, elég csak arra gondolni, hogy ezeken a területeken milyen óriási összegbe kerül a megfelelő közművek és egyéb infrastruktúra kiépítése, továbbá, hogy milyen hatalmas közlekedési problémák állnak elő. Remélhetőleg a törekvés a folyamat leállítására és a rozsdaövezetek fejlesztésére sikerrel jár majd.



Győr, Kossuth utca 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Győrben, az ország legfejlettebb vármegyeszékhelyén természetesen látványos városfejlesztési munkák is lezajlottak. A város egyik rejtett kincse az egykori Újváros, ahol a bécsi országút mentén zsidó, szerb és protestáns kereskedők, iparosok telepedtek meg, létrehozva a jól ismert barokk belváros mellett egy „második Győrt”. A szerbek elköltözésével, majd a holokauszt után ez a negyed gyors hanyatlásnak indult, aminek 2011-ben még jól látható nyomai voltak. Az azóta beindult városrehabilitációs munkák mára látványos eredményt hoztak, viszont jól láthatóan a parkolási és közlekedési problémákat nem sikerült orvosolni, sőt, a felújított lakások és igényes lakosok generálta gépkocsiforgalom kiszolgálására az utca teljes hosszában gyakorlatilag egy parkolóvá vált.



Eger, patakpart 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

A megnövekedett gépjárműforgalom okozta problémák kezelését Egerben már megkezdték. A képpár bal oldalára felépült egy nagyméretű parkolóház, így az Eger-patak menti parkolósávokat sikerült kiváltani, és egy kellemes sétányt kiépíteni. Ráadásul a városvezetésnek és tervezőknek még arra is volt bátorsága, hogy az alsó képen látható, meglehetősen szedett-vedett fasort lecseréljék a fenti képen látható gyönyörű hársakra, amik az eltelt nagyjából nyolc-tíz év alatt szépen meg is erősödtek.



Kisbér főtere 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Átgondolt várostervezési munka eredményét láthatjuk Kisbér főterén is. A 2011-es felvétel óta sikerült lebontani a környezetbe legkevésé sem illő későmodern áruházat, és a helyét parkosítani. Pontosabban visszaparkosítani, mert a templom és a (képen már nem látható) ménesbirtok, illetve a Batthyány-kastély között korábban is parksáv húzódott. További kedvező fejlemény, hogy itt is eltűnt a magyar városkép rákfenéje, a légvezeték-rengeteg.



A pápai piac 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Szintén állandó várostervezési problémakör a piacok helyzete. A piacok minden város elengedhetetlen tartozékai, ráadásul népszerűségük a tudatos élelmiszerfogyasztás terjedésével megnőtt az utóbbi években. Viszont egy piachoz hozzátartozik a rengeteg rakodási terület és a gyakran tervszerűtlenül elburjánzó bódétenger. Hasonló helyzet volt Pápán is, az alsó képen látható piac sok minden, csak nem hívogató. Ezt sikerült mára orvosolni, az egyébként kellemes látványt nyújtó új csarnokot fémszerkezettel is körbevették, amire zöldfal fut fel.



Pannonhalma, egykori apátsági uradalmi ház 2023-ban és 2011-ben. Kép forrása

Az utcaképben egy-egy műemlék megújulása még látványosabban mutat. Pannonhalma kisvárosi központjában állt az apátsági uradalom központja, ami 2011-re egy meglehetősen rémes állapotú épületté vált, egyes részletei, így a kapuzata vagy a tetőforma mutatta az éles szeműeknek, hogy egy értékes épületről van szó. Mára szerencsére ez a ház is régi fényében tündököl, az apátsági múzeum gyűjteményeinek ad helyet. Az elhelyezés azért is szerencsés, mert az idegenforgalom nem csupán a hegyre koncentrálódik, hanem legalább részben áttevődik a településközpontba is.



Budapest, Várkert Bazár 2023-ban és 2009-ben. Kép forrása

A jót, a szépet könnyű megszokni, ma már alig emlékszünk rá, hogy az Ybl-féle Várkert Bazár milyen állapotban pusztult évtizedekig. Itt ráadásul már korán, 2009-ben készült utcakép, a különbség így még inkább látványos.

Kiemelt kép: Az egykori apátsági uradalmi ház Pannonhalmán 2023-ban (felül) és 2011-ben (kép forrása: Google Maps)