Ismeretlen Magyarország: itáliai reneszánsz Győrben

A történelmi Magyarország szinte végtelen építészeti kincsesbánya: a nagyközönség számára ismeretlen helyeken, a népszerű idegenforgalmi célpontoktól távolabb is épületcsodák rejtőznek. Új sorozatunkban ezek közül válogatunk, Ludwig Emil újságíró előtt is tisztelegve, akinek Magyar Nemzetben közölt Rejtőzködő Magyarország cikksorozata éveken keresztül mutatta meg hazánk ismeretlen értékeit. A Gyulafehérvár melletti Magyarigen pompás temploma, az Esterházyak Kis-Jeruzsáleme ,Vál klasszicista temploma és a rejtélyes, pogány elemekkel díszített csíkrákosi erődtemplom után következzenek Győr itáliai reneszánsz udvarai!

Győr, a Magyar Ispita (ispotály, vagyis kórház) udvara. Kép forrása

Győr városának alapvetően megatározó eseménye 1566. szeptember 29-e. Az ekkor kitört hatalmas tűzvészben pusztult el a római alapokra épült középkori város, a székesegyház és a vár kivételével mondhatni nyom nélkül. Az akkor már végvárnak számító település stratégiailag rendkívül fontos helyen feküdt, tulajdonképpen Bécset védte a töröktől. A császári udvar nem is késlekedett, azonnal megkezdődött az újjáépítés, amihez a legnagyobb összeget Alsó-Ausztria adta, hiszen a falak tulajdonképpen őket óvták. A várat az akkor legkorszerűbbnek számító itáliai elvek szerint építették újjá, amihez természetesen akkoriban taljánnak nevezett olasz hadmérnökök egész serege érkezett. Mivel azonban Győr nem csak vár, hanem már akkor is gazdagnak számító polgárváros volt, a hadmérnököket a lakosok saját házaik újjáépítésével is megbízták. Amit ők természetesen szívesen elvállaltak, mintegy keresetkiegészítésként.

Az újjáépített Győr topográfiailag helyes látképe 1594-ből. Jól látható a szabályos beépítésű, bástyákkal körbevett város, bal felső sarokban a székesegyházzal, a Mosoni-Duna és az abba beletorkolló Rába folyóval. Kép forrása

Az olasz hadmérnököknek köszönhetően így a török háborús időszak kellős közepén megannyi kis Itália épült a mai győri belvárosban, napfényben fürdő oszlopsorokkal. Az idillt csak négy évre (1594 és 1598 között) szakította meg a török uralom, amit sikerült petárda bevetésével végrehajtott vakmerő katonai csellel lezárni, így a reneszánsz udvarok is épségben átvészelték a nehéz időszakot. De milyenek is ezek a reneszánsz udvarok?

Róma, Palazzo della Cancellaria, Bramante tervezte udvar. Kép forrása

Az itáliai reneszánsz a palotaépítészetben, és ezen belül is az udvarok kialakításában is számos újítást hozott. De tulajdonképpen miért is van szükség udvarra? Ahogy a pesti gangos bérházaknál, úgy a reneszánsz palotáknál is a telek minél jobb kihasználása indokolta az udvarok kialakítását, ahol a lépcsőházakból induló folyosókról lehetett az oldalsó és hátsó épületszárnyakat megközelíteni. Az építészek természetesen már akkor próbáltak előnyt kovácsolni a kényszerhelyzetből, így ezeket a folyosókat csodálatos, többszintes oszlopsorokká alakították, amik napfényben fürdő, sokszor növényekkel tarkított impozáns udvart alkottak. Az udvarokban előszeretettel használták a különleges toszkán oszlopokat, ami az ókori görög dór oszloprend római változataként jött létre, így sajátosan itáliainak tekintették. Ez a megoldás terjedt el Európa-szerte, az Ibériai-félszigettől Lengyelországig épültek hasonló udvarok, többnyire királyi udvarokban, vagy főúri palotákban.

Itáliai hangulat az Alpokon túl: a Fugger-palota udvara Augsburgban. Kép forrása

A győri udvarok különlegességét a részben az építtetők adják, hiszen ezek a rejtett terek nem főurak és fejedelmek, hanem városi polgárok számára épültek. A reneszánsz udvarok divatja természetesen más városokban is elterjedt, Sopronban, Pozsonyban, Lőcsén is sokat találni, viszont a győriek a legkorábbiak.

Győr, az Alsoky-ház reneszánsz udvara toszkán oszlopokkal az 1984-es felújítás után. MTI fotó, Hadas János

Ezek az udvarok természetesen szerényebbek, mint nagyszabású római, vagy akár krakkói, grazi, prágai társaik, sokszor szinte szobányi méretűek, igazodva a szintén kisméretű városi házakhoz, vagy olyan polgári alapítású intézményekhez, mint a kórházként-idősotthonként működő Magyar Ispita. Szerény méretük és kialakításuk ellenére (vagy éppen azért?) rendkívül kedves, barátságos hangulatot árasztanak, igazi építészeti különlegességként a 16-17. századi emlékekben sajnos szegény Magyarországon.

Győr, Király utcai ház reneszánsz udvara, szintén toszkán oszlopokkal. Kép forrása

Hiába jelentettek megépülésük idején nagy értéket, sőt luxust ezek az udvarok, az évszázadok toldozgatás-foltozgatásai ezeket sem kímélték. Helyszűke miatt több helyen is befalazták a folyosókat, eltüntetve sokszor az oszlopokat is. A második világháború után, a győri belváros átfogó felújításával együtt szabadították ki ezeket a reneszánsz elemeket, több ütemben. Először az oszlopokat és az íveket tették láthatóvá, majd ahogy az épületek új használata engedte, az egész folyosót újra szabaddá tették.

Győr, az Alsoky-ház befalazott folyosója a már láthatóvá tett oszlopokkal az 1984-es felújítás előtt. Kép forrása

Jellegüknél fogva ezek az udvarok viszonylag ismeretlenek és rejtettek, fénykép is kevés készült ezekről. A nyüzsgő és modern élettel teli győri belvárosban járva azonban érdemes belopózni a házak udvarába, nem csak a csend és kellemes hangulat, hanem a különleges, valódi itáliai reneszánsz életérzés miatt is.

Győr, Magyar Ispita udvara modern kútszoborral. Kép forrása

Folytatjuk!

Kiemelt kép: MTI/Hadas János