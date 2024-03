Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékezete – hogyan tartsuk életben a márciusi ifjak örökségét?

„Áldott legyen emléke a

Márciusi ifjúságnak!

Virág termett a nyomukban,

Mint a meleg napsugárnak…

És kihajtott egy nap alatt

A szabadság rózsafája.”

Március 15-én megszületett „A magyar szabadság első lélekzete” – ahogy Petőfi Sándor hívta a cenzori engedély nélkül kinyomtatott 12 pontot és a Nemzeti dalt. A forradalmárok délután a pesti városi tanáccsal, majd a budai Helytartótanáccsal is elfogadtatták polgári követeléseiket.

Petőfi ifjú feleségét, Szendrey Juliannát is lázba hozta a forradalom híre, s mivel nincs a köztudatban, kevesekhez jutott el ez az érdekes egybeesés, hogy szerelmük gyümölcse, a kis Petőfi Zoltán napra pontosan kilenc hónappal később, 1848. december 15-én, déli tizenkét órakor látta meg a napvilágot. Véletlen vagy a sors intézte így?!

A minden évben a forradalomhoz kapcsolódó megemlékezések a nap főbb eseményeit felidézve – Pilvax Kávéház, a Nemzeti dal kinyomtatása, a Múzeum lépcsőin való elszavalása, Táncsics kiszabadítása, Nemzeti Színház díszelőadás – a szívünket újra és újra megdobogtatja.

S bár a történelmi kutatások nem támasztják alá, hogy Petőfi valóban a Múzeum lépcsőin szavalta volna a Nemzeti dalt, ez a legenda már önálló életre kelt hallva a vers buzdító sorait neves színészeink előadásában.

A forradalom és szabadságharc jeles napjára emlékezve nemzeti összetartozásunkat, a magyarságunk szellemét erősíti. A március 15-i programok szerte az országban ünneplésre hívják a gyermekes családokat, fiatal párokat, baráti társaságokat, egyszóval fiatalok és időseket egyaránt. Mindenkit, akiben magyar vér csörgedezik.

Mit tehetünk mi szülők, hogy ez örökre bevésődjön a felnövekvő generáció számára is? Ismertessük meg velük azokat a személyeket, helyeket melyek szorosan köthetők a 1848-as történelmi eseményekhez. Családi körben vegyük nyakunkba a várost, és egy nagy séta keretében járjuk végig a forradalom helyszíneit, miközben felidézzük a március 15-i pesti és budai eseményeket, amikör már az óvodában is hallottak, az iskolában már tanultak. Emellett remek, az ünnephez kapcsolódó programokat kínálnak az ország múzeumai, skanzenek, kisvasutak és szabadtéri kirándulóhelyek. Éljünk velük és használjuk ki az alkalmat, hogy olyan ismert és népszerű helyekre ingyenesen is bejuthatunk, ahová az ünnepnapon kívül nincs, vagy kevés a lehetőségünk.

Ha úgy döntünk, hogy a családunkkal végig járjuk a budapesti forradalmi helyszíneket, az alábbi helyeket ne hagyjuk ki.

Pilvax kávéház – innen indult a forradalom 1848. március 15-én reggel. A márciusi ifjak itt fogalmazták meg a 12 pontot és Petőfi Sándor itt szavalta el először a Nemzeti dalt.



Nemzeti Múzeum – a múzeum épülete előtti Népgyűlés 1848. március 15-én

Régi Vigadó – a hajóhíd pesti hídfőjénél, ezen a hídon vonult át a forradalmi tömeg 1848. március 15-én Budára, hogy Táncsics Mihályt kiszabadítsák börtönéből (Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Képarchívum)



Nemzeti Színház – az épület a mai Astoriánál állt, a Rákóczi út és Múzeum körút sarkán. Itt zárult a forradalom napja 1848. március 15-én este a Bánk bán előadásával és ünnepléssel (Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Képarchívum)



Március 15. kapcsán előkerülnek a kokárdák a fiók mélyéről, vagy lázasan keresünk az utolsó pillanatban kokárdafellelő helyeket.

S hogy honnan ered valójában ennek a kör alakú, fodros szélű nemzeti trikolornak a viselete? A kokárdát vagy szalagcsillagot eredetileg kalapra vagy sapkára, vagy a nők a hajába tűzték. Franciaországból terjedt el a 18-19. századi forradalmak idején, s egész Európában elterjedt.

A magyar kokárdát március 15-én a pesti forradalom évfordulóján viseljük, de a francia kokárdától eltérően nem kalapra tűzve hordjuk, hanem a kabát hajtókáján, vagy mellrészen, a szív felöli oldalon.

Legyünk hát méltóak rá, s a kokárda kitűzése jelezze azt is, hogy a szívünkben őrizzük a márciusi ifjak forradalmi lelkületét!