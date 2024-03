Jövőbe foglalt múlt: a KÖZTI I. díjas pályaműve a Zsámbéki romtemplom tervpályázaton

Az utóbbi idők talán legizgalmasabb építészeti pályázata zajlott Zsámbékon. Következzen a nyertes pályamű bemutatása!

A főhajó látványterve a karzatról.

A közelmúltban zárult a Zsámbéki romtemplom tervpályázata. A kiíró alapvető szándéka az együttes rekonstrukciója, a jobb, közérthető bemutatás volt, így nem csoda, hogy a pályaművek legnagyobb része az újjáépítésre tett javaslatot. Az alábbiakban az I. díjas pályaművet, a KÖZTI tervezőinek művét mutatjuk be (vezető tervező: Kelemen Bálint, Tima Zoltán, építész munkatársak: Makay András, Patak Gergely, Borbély András, Tóth Balázs, Magassy Eszter, Molnár Kata, Michelle Lucy) – írja Szende András tájépítész az Architextúra blogon.

Az újjáépített templom a város felől, a kapu körül a 19. századi tégla kiegészítéssel.

Egy teljesen, vagy részlegesen elpusztult épület rekonstukciója mindig összetett, megosztó kérdés, legyen szó akár egy kis dunántúli templomról, akár Drezda hatalmas barokk főtemplomáról. Ráadásul a rom-állapotnak is több fokozata van. Egyes romokat szinte ép épületként látunk, amiről csak a tető hiányzik, sok esetben azonban csak az alapozást tudják feltárni a régészek. A zsámbéki romtemplom egyértelműen az előbbi kategóriába tartozik, a dombalján fekvő kisvárosból felnézve tulajdonképpen ép együttest láthatunk (a templom történetéről, pusztulásának okairól és a korábbi rekonstrukciós elképzelésekről korábban már írtunk). Noha a templom súlyos károkat szenvedett az 1763-as földrengés során, sok egykori, akkor ledőlt, vagy később a helyi lakosok által elhordott részletre, épületelemre lehet következtetni, például a ma még csonka torony párkánymaradványaiból egyértelmű, hogy más fedése volt, mint az épen maradt társának. Így a kiegészítések, a visszaépítések hitelesége egészen más ebben az esetben, mintha az alapfalak alapján kellene elméletben felszerkeszteni az épületet. Egy rekonstrukció esetén így az együttes távlati képe a város felől gyakorlatilag változatlan maradna – leszámítva természetesen, hogy ismét tető kerül a falakra. Font elv volt a tervezésnél, hogy a korábbi évszázadok kiegészítései, így a Möller István által tervezett 19. századi téglapótlások is lehetőség szerint megmaradjanak, hiszen ezek is fontos részei az templom történetének.

A templom távlati képének látványterve.

A pályamű előképe – az esztergomi várkápolna helyreállítása

Az esztergomi várkápolna belseje.

Hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lesz a zsámbéki romtemplom immár újra templomként, érdemes felkeresni az esztergomi várkápolnát. Az együttest több évszázados rejtőzködés után csak 1934-ben tárták fel. Az épületnek csak az oldalfalai áltak, viszont a törmelékben még megtalálták a beomlott boltozat köveinek nagyrészét. Lux Kálmán építész a háborúban később fiatalon elesett fiával, Lux Gézával együtt példaértékű munkát végzett. Az eredeti kövek visszaillesztésével újraalkotta a boltozatot, az új falazatokat eltérő, mégis illeszkedő anyagból, kisméretű téglából építette fel. A tér ismét érzékelhetővé, használhatóvá vált, a fellelt kövek nem kőtárba, hanem eredeti helyükre kerültek vissza, a tégla kiegészítések pedig jól jelzik, hogy hol történtek kiegészítések, visszaépítések.

Rekonstrukciós elvek, anyaghasználat

A főhajó látványterve.

A zsámbéki rekonstukció az esztergomi elvek szerint valósulna meg, ez is magyarázza az eltérő anyag, a tégla használatát a kiegészítéseknél. Ráadásul, miként Esztergomban, úgy Zsámbékon is órási mennyiségű, egykor a templomba beépített követ találtak a régészek, amik hasonló módon visszaépíthetők, integrálhatók. A hiteles rekonstrukciót a középkori, ezen belül románkori épületek szerkesztési elvei is lehetővé teszik. Egy megmaradt részletből ma már szinte egy egész épület visszaszerkeszhető, de ez igaz az egyes részletekre is. A rózsaablak megmaradt elemeiből a teljes egész visszaépíthető, a pályamű elveinek megfelelően eltérő anyagból, arany színével jelezve a szakrális szerepét:

A kiegészített rózsaablak látványterve, jól láthatók az eredeti elemek.

A padló az elképzelések szerint öntött-csiszolt terazzo burkolat lenne. Ez azért is megfelelő választás, mert ebbe a felületbe bele lehet karcolni a templom korábbi periódusának, valamint a feltárt síroknak a kontúrjait, így is emlékezve az elődökre.

A főhajó felülnézeti látványterve, a terazzopadlóba bekarcolt korábbi épület körvonalaival.

A mellékhajó látványterve, a visszaillesztett eredeti boltozati kövekkel és téglakiegészítésekkel, valamint a terazzo-padlóval.

A főhajó látványterve.

Az egykori kolostor rekonstrukciója

A tervezőknek a templom viszonylagos egyértelműsége után sokkal nehezebb dolguk volt az egykori kolostorral. Az épületből jóval kevesebb maradt fenn, sokan valószínűleg nem is tudják, hogy a templomhoz valaha nagyméretű szerzetesi épületek csatlakoztak. A kiírásban szereplő funkciók (múzeum, konferenciaközpont, a visszaköltöző premontreiek rendi helyiségei), valamint a templom eredeti kontextusának visszaállítása magától értetődővé tette a kolostor helyreállítását is. Noha a felmenő falakból valóban kevés maradt meg, az épület alaprajza egyértelmű, és a kerengő ablakindításait megtalálták, valamint a falvastagságokból az is tudható, hogy a ház egyemeletes volt.

Az együttes látványterve az újjáépülő kolostorral.

A kiegészítések, rekonstruált részek anyagukban itt is eltérnek az eredeti kőtől, a templomnál alkalmazott téglából készülnének. Mivel a kolostor pusztulása sokkal előrehaladottabb volt, így jellemzően egy téglaépület kerülne (vissza) a templom mellé. A boltozatokból itt jóval kevesebb töredék maradt fennt, ezért ezek a szerkezetek fából épülnek vissza, jelezve ezzel az alcsonyabb „hitelességi fokot”. Az egységességhez hozzájárul a tetők azonos anyagú, nagyméretű cserépből rakott fedése. A templomhoz hasonlóan a kolostor esetében is lehetővé válik a helyben megtalált kövek, padlóburkolatok épületbe integrálása.

A kolostor látványterve a mai parkoló felől, háttérben a templomtornyok.

A kolostor kerengőjében helyezkedik el az egyetlen rekonstruált kertrész. Ennek szerkezetére, kialakítására számos analógia található, de a feltárt ajtó – és ablaknyílások is segítettek a kiszerkesztésében. A kert dísze, egy magnólia, vagyis liliomfa a premontrei rend jelképére utal.

A templom az újjáépített kerengőből, a magnóliával.

A kerengő látványterve, látható a tégla kiegészítések, a fából készült boltozat és az eredeti kőfal elkülönülése, valamint az eredeti padlólapok köré öntött új terazzo burkolat.

A kolostor kápolnája, az eredeti, helyszínen fellelt kövek visszaépítésével, és az attól eltérő téglaszerkezetekkel.

Az együttes alaprajza, kékkel jelölve a kiegészítések, rekonstruált épületrészek.

Metszet a kolostorépületen keresztül, kékkel jelölve a kiegészítések, rekonstruált épületrészek.

A nyugati homlokzat, kékkel jelölve a kiegészítések, rekonstruált épületrészek.

Megvalósítás, ütemezés

Minden pályázat után az első felvetődő kérdés, hogy mégis, mikor lehet látni a terveken szereplő megoldásokat a való életben is? Erre választ természetesen nehéz adni, mindenesetre az biztos, hogy a tervpályázatot eredményesnek minősítették, vagyis megvan az esély rá, hogy a terveket kidolgozzák és megkezdődjön az építő-rekonstruáló és restaurátori munka. A kiírásban eleve feltétel volt az ütemezés, és a nyertes pályamű is többlépcsős megvalósítással számolt.

Az egyes építési ütemek.

Remélhetőleg a tervezési munka folytatódik, és megvalósul ez a különleges, múlt, jelen és jövő között szinte lebegő együttes.

A rekonstruált kolostoregyüttes kelet felől.