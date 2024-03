Nem térdig érő falak: a legépebb római épületek – II. rész

A Római Birodalom legtöbb épülete mára csak kőhalom, viszont akad jó néhány, ami teljes épségben vészelte át a századokat.

Előző posztunkban összegyűjtöttük a Római Birodalom leginkább épségében megmaradt épületeit. Szerencsére ezen épületek száma oly jelentős, hogy a válogatást két részre bontottuk. Következzen tehát a folytatás, az egykori dicső állam legszebb és leglátványosabb épületválogatásának második része!

Mérida (Emerita Augusta), színház

A színház fesztivál idején. Kép forrása

A spanyolországi Méria városát, amint azt római neve, Emerita Augusta is mutatja, Augustus császár alapította veterán (vagyis emeritus) katonák számára. A hatalmassá fejlődő városban természetesen színház is épült, méreteiben a városhoz illő: az első színházban 6000 néző foglalhatott helyet, míg a ma is álló épület kapacitása 3000 fő (a budapesti operában 1300, a Nemzeti Színházban 619 férőhely található). Pusztulás előtti formáját Konstantin császár idején nyerte, 333 és 335 között. Később a színjátszással felhagytak, ekkor az épületet folyamatosan betemette a nézőtér dombjáról lezúduló sár és törmelék, ami egyúttal meg is mentette a létesítményt. A feltárást csak a 19. század végén kezdték meg, ekkor fokozatosan kibontakozott a csodálatos együttes. Rendkívül ritka, hogy a színpad mögötti építmény, az úgynevezett post-scenum (vagyis színpad mögötti rész), ami tulajdonképpen egy állandósított díszlet, is szinte teljes épségében megmaradt. Ez szó szerint drámai hatást ad az előadásoknak, amiket 1933 óta újra rendszeresen megrendeznek.

Split (Spalatum), Diocletianus császár palotája

A palota átriuma ma a város főtere. Kép forrása

A dalmáciai Splitben található együttes talán a világ legkülönlegesebb városépítészeti együttese. Diocletianus római császár Kr. u. 305-ben visszavonult a politikától és az Adria partján felépített új palotájába vonult vissza, és ott élt 311-ben bekövetkező haláláig. Ez a palota valóban császárhoz illő méretű és építészeti kialakítású volt, a katonai táborokat idéző négyzetes alaprajzzal, a területet négy részre osztó főutcákkal, középen oszlopos átriummal. Ez már önmagában is igen különleges lenne, viszont ebbe az elhagyott épületegyüttesbe a középkor folyamán egy egész város települt. A középkori Spalato komplett város volt a palotában, a császár mauzóleumába román kori székesegyház épült, az egykori dísztermeket lakóházak foglalták el.

A palota rekonstrukciója. Kép forrása

A belváros légifotója, jól felismerhető a négyzetes alaprajz és a palotába beépült középkori épületek sokasága. Kép forrása

Pula (Pola), Augustus-templom

A város főterén álló templom. Kép forrása

A Nîmes-i Maison Carrée mellett ezt tekintik a legjobb állapotban fennmaradt római templomnak. Megmenekülését több épülethez hasonlóan annak köszönheti, hogy keresztény templommá alakították az akkor a várost uraló bizánciak. A város később velencei uralom alá került, és a templom nagy hatással bírt az ókori példákat követő reneszánsz építészet számára. Andrea Palladio külön említi a szentélyt az egész újkori építészetet befolyásoló Öt könyv az építészetről művében.

Róma, Diocletianus fürdője/Santa Maria degli Angeli

Fürdőből templom. Kép forrása

A legjobb állapotban fennmaradt és legnagyobb római közfürdő ma különös módón katolikus templomként működik. A hatalmas komplexumot, amit egyszerre 3000 (!) vendég használhatott, 306-ban adták át, Diocletianus császár rendeletére. Hideg-, langyos- és forró vízű medencék, palestra, vagyis testedzőterem, szabadtéri medencék, kertek helyezkedtek el a 13 hektáros komplexumban. A létesítményt használatának 597-ben a nyugati gótok vetettek véget, amikor lerombolták a medencéket ellátó vízvezetékeket. Attól kezdve az épület kőbányaként szolgált a különböző építkezésekhez, egészen a 1564-ig, mikor IV. Pius pápa rendeletére átépítették templommá. Az átalakítást nem kisebb személyiség, mint Michelangelo tervezte, aki a lehető legnagyobb mértékben épen hagyta a belső teret. A templomhajó, ami az egykori frigidarium, vagyis hidegvizes medence helyiségsora, hűen tükrözi az ókori formát és egyben jól mutatja az épület elképesztő méreteit.

A fürdő eredeti állapotának rekonstrukciós metszete. Kép forrása

Róma, Caius Cestius piramisa

A piramis-síremlék az Ostiai-kapuval. Kép forrása

Caius Cestius (olaszosan Caio Cestio) síremléke nem csak azért különleges, mert ez a legépebben fennmaradt római sírépítmény, hanem azért is, mert szemmel láthatóan egyiptomi mintát követ. Az építtető, egy befolyásos tisztségviselő Kr. e. 12-ben halt meg, végrendelete szerint a római városfalba ágyazott fehér mészkő piramisba temették. A sírkamra bejárata felett máig látható az építés körülményeiről részletesen beszámoló emléktábla. Az extravagáns, fehéren vakító anyagával is feltűnő sír felépülése óta élénken foglalkoztatja és megosztja a rómaiakat, igaz, kétezer év alatt már megszokták. A piramis nagy hatással volt a reneszánsz és a felvilágosodás művészetére is, Európa-szerte kastélyparkok egész sorában – Poroszországtól a Fejér vármegyei Iszkaszentgyörgyig – található meg a másolata. Vagyis a másolat másolata.