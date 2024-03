Kínai e-autók: padlógáz vagy rükverc?

A gagyi tegnap volt! A kínai termékek javuló minőségével és versenyképességével nő nyugaton a félelem attól, hogy a „fagyi visszanyal” és a pénz mostantól nem keletről gurul nyugatra, hanem visszafelé. Washingtonban és Brüsszelben most keresik annak a módját, hogy miként szabadulhatnak meg a kínai e-autók által támasztott konkurenciától. A németek végül itt is úgy járnak majd, mint az orosz gázzal? – teszi fel a kérdést Kiszelly Zoltán a Mozgástérblogon.

A BYD 2023 végére több e-autót adott el, mint a világ addigi legnagyobb gyártója, a Tesla. Az elsőség várhatóan nem is fog megváltozni, mivel a BYD már több új gyár építését jelentette be (mint Szegeden), vagy fontolgatja (mint Olaszországban és Mexikóban), miközben a Tesla Berlin melletti üzemének megduplázását a helyiek és környezetvédők tiltakozása mellett már a kritikus infrastruktúrára (elektromos távvezetékre) mért támadás is veszélyezteti, ami miatt most egy hétre leállt a termelés.

A kínaiak tehát padlógázt adnak.

A napokban érkezett meg az első BYD e-autó tengeri szállítmány Kínából, amelyet Belgium, Hollandia és Németország kikötőiben raktak ki, előkészítve az európai piacra lépést.

A kínai BYD járműgyártó Seal nevű modellje a Párizsi Autószalon nyitónapján, 2022. október 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)

A BYD-nak nagy tervei vannak, nyolc autószállító hajót rendelt és 2026-ra már évi 120 000 e-autót akarnak csak Németországban eladni, amihez egy olyan kereskedői és szervízhálózatot akarnak kiépíteni, amelyet a lakosság 90 százaléka legfeljebb fél óra alatt el tud érni. Az európai megjelenés az 1970-es években hasonlóan kevéssé ismert japán, valamint az 1980-as években hasonlóan kevéssé ismert dél-koreai autómárkák stratégiáját követi.

A japán autógyárak autóik megbízhatóságát és a fogyasztók egyéni igényeire szabását emelték ki, míg a dél-koreaiak azzal tudtak piaci részesedést szerezni, hogy a német autóknál magasabb felszereltséget adtak szériaáron. Napjainkban a kínaiak e kettő kombinációjával próbálkoznak. Azért az ár sem mindegy. A Volkswagen már az első szállítmány hírére a BYD Dolphin árához igazította (csökkentette) az ID3 árát, így Németországban most mindkét autót 33 ezer euróért lehet kapni.

Mivel az EU-ban 2035-től már nem lehet újonnan gyártott belső égésű motoros autót eladni, a jövőt az e-autó jelenti.

Mások szkeptikusabbak, és az e-autózást egyfajta átmeneti technológiának tartják addig, ameddig a mérnökök nem találnak más meghajtási módot, mint például a hidrogént.

Persze az is lehet, hogy egyre több országban térnek át a 15 perces városra, ahol minden helyben van, így már nem feltétlenül kell (saját) autó.

Ameddig a jövő technológiai és várostervezési kérdéseit a szakemberek meg nem oldják, maradnak a megszokott hétköznapok, és az individuális közlekedésben az autó. Egyre inkább az e-autó. A fosszilis energia napjai Európában – érdemi politikai fordulat nélkül – ugyanis több okból is meg vannak számolva: a már eldöntött kivezetés miatt egyre több márka állítja le benzines és dízeles autói gyártását. Az orosz vezetékes olaj kitiltása után pl. Indián keresztül még lehet orosz olajat venni, de ez drágább és kiszámíthatatlanabb. A CO2-kvóta drágítja a fosszilis energiát, de az sem bíztató, ha a Vörös-tengeren, vagy a Hormuzi-szorosnál tör ki konfliktus, ahonnan a világ fosszilis energiaszükségletének zöme indul tengeri útjára. Egyes német márkák hisznek a zöld árammal előállított szintetikus üzemanyagokban, de optimizmusukban nem sokan osztoznak. Maradnak tehát az e-autók!

A globalista elitek most az e-autók terén készítik elő a Kínáról való leválást.

Trump elnök már bevezetett egy importvámot a kínai autókra, amit a BYD egy mexikói gyárral akar kikerülni. A Szegeden már bejelentett és az olasz földre tervezett gyár is egy ilyen stratégia része, elvégre a brüsszeli bizottság is szankciókat fontolgat a kínai autóimport ellen. Az angolszász globalisták ezért a TikTok betiltásához hasonlóan most frontális támadást indítanak a kínai autók konkurenciája ellen, és egy olyan „végső” érvet hoznak fel, amelyet minden kínai elektronikus eszköz ellen fel lehet majd használni: A „nemezbiztonságra való veszélyességet”.

A TikTok ellen az amerikai Montana szövetségi államban zajló próbaperben is ez a vád, pontosabban az amerikai felhasználók adatainak Kínába juttatása, ami ellen az anyacég ottani leányvállalata azzal védekezik, hogy az amerikai törvények szerint az USA-ban és amerikai szervereken tárolják az ottani felhasználók adatait. Volt egy emlékezetes eset tavaly Norvégiában, ahol a Nammo lőszergyár arra hivatkozva nem tudta az Ukrajnának szánt többletlőszert legyártani, mert a TikTok szomszédos szerverparkja „elszívta” előle az áramot.

Az, hogy az amerikai és nyugati IT-cégek saját országaik titkosszolgálatainak adják át felhasználóik adatait a kínaihoz hasonló előírások miatt, már kevéssé hangzik el érvként.

Washingtonban most a „nemzetbiztonsági” kártyát forgatják és azzal vádolják a BYD-t, hogy e-autói kamerái és szenzori a begyűjtött adatokat Kínába továbbítják, amit a kínai cég tagad. Ha ezt a szálat viszik tovább, akkor ezzel idővel minden kínai elektronikus terméket ki tudnak tiltani az USA piacáról és a másodlagos szankciók által minden olyan cég kínálatából, amely az USA-ba szállít termékeket. Ahogy az ujgur kényszermunka elleni amerikai törvény (UFLPA) másodlagos szankciói miatt egyre több európai cég helyezi át termelését a szankcionált Hszincsiang tartományból Kína más részeibe, úgy később ezeket a cégeket Kínából más „baráti” országok felé lehet terelni (friend shoring), vagy a magas hozzáadott értékű termelést a nyugati centrum országaiba visszahozni (near shoring).

A TikTok, a Shein, a Temu és a BYD egy trendforduló jelei.

Azt mutatják, hogy Kína és árnyékában az ázsiai országok a XXI. század kulcsterületének számító digitális technológiában és annak alkalmazásában már az eddig piacvezető USA cégeinek méltó versenytársaivá váltak.

A globalisták nem jobbak és versenyképesebbek akarnak lenni kínai és ázsiai versenytársaiknál, hanem tiltással és szankciókkal akarják a versenyt korlátozni és saját vezető pozíciójukat legalább a világ általuk uralt egyharmadán megtartani. A történelem azonban pont azt tanítja, hogy a bezárkózás és tiltás helyett a saját értékeinkben való bizodalom és a verseny által kikényszerített haladás az, ami az emberiséget előre viszi. Napjaink nyelvén fogalmazva, a decoupling (leválás) helyett a connectivity (együttműködés) viszi előre az emberiséget és benne a Nyugatot.

