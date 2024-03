Nem térdig érő falak: a legépebb római kori épületek

A legtöbb római kori településen járva némi iróniával azt hihetnénk, hogy az ókoriak – hasonlóan a középkor emberéhez – térdig érő falak között éltek. Ez természetesen nem így volt, és erre azért szép számú építészeti bizonyíték áll rendelkezésre. Az alábbiakban a legépebb állapotban fennmaradt római emlékeket mutatjuk be.

Nîmes (Nemausus), Maison Carrée



A Maison Carrée portikusza alulnézetből. Kép forrása

A dél-francia Nîmes, ókori nevén Nemausus temploma olyan, mintha egy időgéppel az ókorba utaztunk volna. A város ráadásul igen gazdag római emlékekben, a közelben található egy szinte teljesen ép amfiteátrum is, amit az Architextura blogon korábban már beszámoltunk. A helyiek által csak Maison Carrée, vagyis szögletes ház néven említett szentély az egykori birodalom legjobb állapotban fennmaradt temploma. Ez annak köszönhető, hogy az Augustus császár korán elhalt örököseinek Gaiusnak és Luciusnak szentelt pogány szentélyt nagyon hamar, már a Kr. u. 4. században keresztény templommá alakították. Az épület azóta őrzi eredeti formáját, minden elemében, a pódiumszerű lábazat, az oszlopok, a párkány frízei és egyéb faragványok is teljes épségben vészelték át a századokat, és azt, hogy a templomot a francia forradalom során istállóvá, majd levéltárrá alakították (a felvilágosodáson alapuló forradalom sokkal mostohábban bánt ezzel a pogány épülettel, mint a korai keresztények). A „szögletes ház” az egyik legfontosabb ihletadója volt a klasszicista építészetnek is, az akkor létrejött Egyesült Államok első franciaországi követe is érdeklődve tanulmányozta a templomot. Thomas Jefferson (ő volt az illető követ) hazájába visszatérve nagyban hasznosította az itt látottakat az amerikai klasszicizmus kidolgozásánál.

Pont du Gard



A Gard-folyón átívelő kétezer éves akvadukt, vagyis vízvezeték-híd. Kép forrása

Dél-Franciaország különösen gazdag épen maradt római emlékekben. Alig pár kilométerre az előbb említett Nîmes városától található a talán legépebben fennmaradt akvadukt, vagyis vízvezetéket szállító völgyhíd. A Kr. u. 19-ben átadott, vagyis már több, mint kétezer éves, háromszintes, 49 méter magas híd a római mérnöki tudomány csúcsteljesítménye. Egy 50 kilométeres vezeték részeként épült, ami a hegyi forrásokból szállította a vizet Nîmes-be. A vízvezeték lejtése 34 cm kilométerenként, vagyis a teljes 50 kilométeres hosszban 17 métert hidal át, így gépek használata nélkül biztosította a város ellátását. A vezeték nagyrésze mára már elpusztult, viszont éppen a leglátványosabb műtárgy, a folyóvölgy feletti szakasz maradt meg. A hidat először a 18. században állították helyre, mikor megnőtt az ókori emlékek iránti érdeklődés. 1743-ban épült egy új híd az alsó ív mellett, hogy tehermentesítsék a szerkezetet.



A völgyhíd lenyűgöző méretei, a turisták az 1743-ban épült tehermentesítő hídon sétálnak. Kép forrása

Segovia (Segovia), Acueducto



A lenyűgöző méretű Acueducto. Kép forrása

Az egykori birodalom másik látványos akvaduktja a hispániai, vagyis Spanyolországi Segoviában található. Az ókorban is mai nevén ismert városba 17 kilométerről, hegyi forrásokból érkezett a friss víz. Az utolsó szakaszon, közvetlenül a hegyre épült város előtt kellett áthidalni a 28 méter mély völgyet. Az akvadukt egyébként a látványos szakasznál sokkal hosszabb, az összesen 123 boltívből áll, ebből 44 dupla soros, vagyis kétszintes.



A völgyhíd felső, kevésbé magas, de szintén nagyon látványos szakasza. Kép forrása

A völgyhíd a Pont du Gard-ral nagyjából egy időben, az első században épült, mészkőből készült francia társával ellentétben gránitból. Noha teljesen sértetlennek tűnik, jelentős, viszont az eredetit mindenben követő helyreállítást végeztek rajta: az arab hódítás idején 36 boltív beszakadt, ezeket javították ki Kasztíliai Izabella rendeletére.



Segovia légifotója, jól látszik, ahogy az akvadukt megérkezik a jobb oldalon lévő városba. Kép forrása

Trier (Augusta Treverorum), Aula Palatina



A legnagyobb épen maradt ókori teremnek helyet adó épület. Kép forrása

Trier nem csak arról híres (vagyis hírhedt), hogy a városban született Karl Marx, hanem Németország legrégibb városaként épen maradt római emlékek egész sorával büszkélkedhet. I. Konstantin császár szívesen időzött az akkor Treverorumnak nevezett városban, ahol saját palotát is kialakított, külön trónteremmel. Ez az Aula Palatina néven ismert épület, benne a legnagyobb fennmaradt ókori teremmel. Az 1856 óta evangélikus templom kissé kilóg a többi épület és építmény közül, ugyanis nem teljesen eredeti: 1614-ben a választófejedelmi palota építése miatt részben lebontották, majd a 19. században újjáépítették, majd megannyi német műemlékhez hasonlóan súlyos károkat szenvedett a második világháborúban. A város 1944-es bombázásakor a tető beszakadt, a falak pedig teljesen kiégtek, tíz év alatt állították helyre. Az épület eredetileg vakolt volt, de mindenesetre elég autentikus hatást kelt így is, a jellegzetes vékony római téglák alkotta falazattal.



Az egykori császári trónterem, ma evangélikus templom. Kép forrása

A császári trón-és fogadóterem a legnagyobb fennmaradt ókori belső tér: 67 méter hosszú, 27 méter széles és 33 méter magas (összehasonlításképpen a Nyugati pályaudvar csarnoka 146 méter hosszú, 42 méter széles, legnagyobb magassága 25 méter). A háború utáni újjáépítéskor nyerte el mai, puritán, viszont rendkívül hatásos arculatát.



Az Aula Palatina és a 17. században eléépített barokk választófejedelmi palota. Kép forrása

Trier (Augusta Treverorum), Porta Nigra



A „fekete kapu”, háttérben a város tornyaival. Kép forrása

Trierben egy másik különlegesen épen fennmaradt római emlék is található, az egykori Porta Martis, vagyis Mars kapuja, ami az időközben elszíneződött homokkőről Porta Nigra, vagyis a fekete kapu nevet kapta. Ez a Kr. u. 180 körül épített védmű a legépebben fennmaradt római városkapu, Teverorum városának északi bejárataként szolgált. A szerkezetet a középkorban természetesen átépítették, a tetejére például templomot is emeltek. A rendezetlenségnek Napóleon vetett véget, aki a környék megszállása után elrendelte az évszázadok során az épületre emelt toldások elbontását. Azóta újra teljes pompájában áll a kapu, ami teljesen ép – csak éppen befejezetlen, valószínűleg a barbár, talán éppen germán betörések miatt mardt félbe az építkezés. Nem csupán a bal oldali torony maradt csonka, több kőbömb kidolgozatlanul várja a befejezést nagyjából 1800 éve.

Róma, Pantheon



A templombelső a világ legnagyobb vasalat nélküli betonkupolájával. Kép forrása

Az épen maradt római épületekről szóló bejegyzés nem lenne teljes római épület nélkül, hiszen az örök városban több épület is meglepő épségben vészelte át a nem éppen békés évszázadokat. Ezek közül minden bizonnyal a Pantheon a legjelentősebb, hiszen ez nem csak művészeti remekmű, hanem máig példa nélküli mérnöki bravúr is. Az épületet 126-ban építette újjá Hadrianus császár, a damaszkuszi Apollodórosz tervei szerint. Megmenekülését annak köszönheti, hogy 609-ben keresztény templommá alakították. Az épület legkülönlegesebb része a hatalmas beton kupola, aminek stabilitása máig lenyűgöző. A mennyezet kazettái felfelé keskenyednek, így a valóságosnál jóval magasabbnak tűnnek. Ezek a kazetták nem csak a szépséget szolgálják, tulajdonképpen így könnyítették ki a szerkezetet. A kupola nyitott, egy kilenc méter átmérőjű opeionon, vagyis nyíláson át esik be az eső az épületbe, hogy a gondosan elhelyezett lefolyókon át távozzon. A római beton máig kissé rejtélyes anyag, ugyanis vasalat nélkül voltak képesek olyan szerkezetek előállítására, ami sokkal időtállóbb, mint a modern beton. Ennek titka valószínűleg a cementbe kevert vulkáni anyagok összetétele lehet. A Pantheon egyébként az építészeti arányosság egyik legszebb példája is, minden eleme gondosan mérlegelt rendszerbe illeszkedik. A kupola 43,20 méteres átmérője pontosan megegyezik az épület magasságával, a kör alakú térbe szerkeszthető négyzet a bejárati oszlopcsarnok méreteivel egyezik meg.



A Pantheon arányrendszere. Kép forrása

Az épület, bár szinte épségben fennmaradt, azért néhány tekintetben megváltozott. Először is, a környező terület feltöltődött, egykor lépcső vezetett fel a bejárathoz, ami ma már az utcaszinthez képest kissé lejjebb található. A bronzból készült tetőt 1632-ben VIII. Orbán pápa elbontatta, hogy anyagából a Szent Péter-bazilika híres baldahinját elkészítsék. A pápa a Barberini családból származott, így a rómaiak szójátékkal gúnyolódtak azon, hogy amit a Barbároknak nem sikerült, egy Barberini elvégezte (Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini). A legjelentősebb változás 1626-ban történt, mikor Bernini két tornyot épített az előcsarnok tetejére. A gúnyos rómaiak azonnal Bernini szamárfüleinek nevezték el a valóban elég szerencsétlen kiegészítéseket, amiktől csak 1882-ben szabadították meg az épületet. Hogy milyenek voltak ezek a szamárfülek, az leginkább Esztergomban láthatjuk meg: a Pantheont ugyanis ezzel a hibával együtt másolta le Páckh János, mikor elkészítette a kerektemplom terveit.



Esztergom, Kerektemplom, Bernini szamárfüleivel. Kép forrása

Kiemelt kép: A római kori Maison carrée templom a franciaországi Nimes-ben (Fotó: Krzysztof Golik/Wikipedia)