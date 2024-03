Éhínségűző épülettípus: magtárak Magyarországon

A 2021-ben felújított barokk magtár Budajenőn, ma közösségi ház és turistaszállás. Kép forrása

A korábbi évszázadokban az éhínséget gyakran a raktározás megoldatlansága okozta: a bőséges években szó szerint hegyekben állt a gabona, ami túlkínálat miatt sokszor szó szerint elrohadt, majd az azt követő gyenge termést hozó időszakokban rövid időn belül éhínség tombolt. A gabona tárolásával természetesen már évszázadok óta próbálkoztak, azonban áttörést csak a 18. században sikerült elérni. Az ekkor kifejlesztett magtárak úgy működtek, mint egy fiókos szekrény: a többszintes rekeszekbe egyszerre annyi anyagot tudtak tölteni, hogy nem rohadt meg, és a kis ablakokkal sikerült úgy biztosítani a szellőzést, hogy a nedvesség nem tette tönkre az ott tárolt termést. Nem csoda, hogy Európa-szerte, és természetesen hazánkban is gombamód szaporodtak az építészeti alkotásként és csodálatos magtártak. Egyébként maga a magtár is nyelvújítás kori szó, a latin eredetű granárium helyett kezdték alkalmazni.

Tihany, apátsági magtár, ma rendezvényközpont. Kép forrása

A török után újjáépülő országban kis túlzással mindenki magtárat épített: az apátságok, a földbirtokosok, a városok, a módosabb községek. Az épület segítségével sikerült kiküszöbölni az eltérő termésű évek okozta egyensúlytalanságot, a gyenge termésű időszakokban is jutott megfelelő mennyiségű, száraz gabona a molnároknak. Így kialakult a jellegzetes, sok magyar település és tájrészlet látképét meghatározó épülettípus. A barokk időszakban különösen érzékkel tudták összekötni a szépséget és a hasznosságot, így az akkor emelt magtárak máig rendkívül attraktív épületek. Sokszor a rekeszes szerkezet a homlokzaton is megjelenik, természetesen csak díszítésként, a monoton felületet élénkítő falfesésekkel.

Hódmezővásárhely, a református Ótemplom magtára, ma városi programiroda. Kép forrása

A magtárakat, prózai funkciók ellenére sosem próbálták takarni, vagy elrejteni, hiszen fontos volt, hogy jól megközelíthetők legyenek. Hódmezővásárhelyen a mai főtérre néz a református egyházközség kisméretű, de rendkívül elegáns magtára, Nagykanizsán a gazdag terménykereskedő Szeidmann-család kastélynak is beillő városi háza közvetlen közelében található a magtár. Az épület érdekessége, hogy máig megvannak a szellőzést segítő, a nedvesség ellen védő, felhajtható fém zsaluk.

Nagykanizsa, Szeidmann-ház és magtár, ma Magyar Plakátmúzeum. Kép forrása

Az előbbi példák alapján azt is hihetnénk, hogy a magtárak mai hasznosítása többségében megoldott. Sajnos ez nincs így, a legtöbb hasonló épület mára üresen pusztul. Jó példák persze akadnak, de a hasznosítási lehetőségek nagyban függnek az adott település gazdasági helyzetétől, és az épület elhelyezkedésétől. Csak remélni lehet, hogy a magtárak többsége gondos gazdára lel, mielőtt még az enyészet végleg tönkretenné azokat.

Kishorgos, klasszicista magtár. Kép forrása

Vasszécseny, barokk magtár. Kép forrása

A magtárak hasznosítására szerencsére egyre több jó példát is találni. A nagy belmagasság és a hatalmas belső tereknek köszönhetően ezek az épületek kiváló rendezvényhelyszínek, ahol a jó érzékű belsőépítészek a fennmaradt szerkezeteket is remekül be tudják mutatni.

Tata-Ferencmajor. Az egykori Esterházy-magtár ma kedvelt esküvői helyszín. Kép forrása

A magtár belső tere. Kép forrása

Noszvaj, Magtár-fogadó. Kép forrása

Miszla, Gabonás-magtár fogadó. Kép forrása

Miszla, Gabonás magtár-fogadó, az épület belső tere. Kép forrása

Budajenő, zarándokszállás és turistaház a magtárban. Kép forrása

Mosonmagyaróvár, Futura Tudományos Játszóház a barokk magtárban. Kép forrása

A magyar magtárak stílusukat tekintve is változatosak. A barokk kezdetek után következett a klasszicizmus, majd a historizáló irányzatok. Ami állandó maradt, az a ma már talán meglepő igényesség, miszerint a magtárakat a főépületekkel azonos minőségben tervezték. Ezt a minőséget jól mutatja a mezőhegyesi ménesbirtok klasszicista magtára, amit Hild József apja, Hild János tervezett. Az épület hazánk egyik legnagyobb magtára, ami nem véletlen, hiszen több ezer éhes huszárt kellett innen ellátni. Emellett a vakárkádokkal-ívekkel tagolt homlokzat meltó az épület fontosságához.

Mezőhegyes, ménesbirtok központi magtára. Kép forrása

Gyömrő, a Teleki-család klasszicista magtára. Kép forrása

A magtárak fontosságát mutatja, hogy a legrangosabb építészek is szívesen foglalkoztak ezek (és egyéb gazdasági épületek) tervezésével. Ybl Miklós csodálatos magtárat tervezett a Wenckheim-családnak Doboz község mellett (amellett, hogy a kastélyukat is megtervezte Szabadkígyóson). A pompás épületet a mellé telepített és egy kapuzatszerű ívvel összekötött takarmánytorony teszi igazán különlegessé:

Doboz, Wenckheim-majorsági magtár és takarmánytorony. Kép forrása

A technológia fejlődése átalakította, napjainkra tulajdonképpen feleslegessé tette a hagyományos magtárakat. Először az úgynevezett körmagtárak jelentek meg, mikor rájöttek, hogy hengerekben sokkal jobban lehet tárolni a gabonát, ugyanis a rothadás először a sarkokban jelentkezett. A legérdekesebb magyar körmagtár már a szocreál időszakban épült, Sopronhorpácson, egy mezőgazdasági kutatóintézet számára:

Sopronhorpács, körmagtár. Kép forrása

Korszerű gabonasiló (vasúti makett). Kép forrása

A gabonát ma már leginkább silókban tárolják. Ezek igen látványos, de építészeti alkotásnak már nem tekinthető hengeres tartályok, amik akár húsz méter magasak is lehetnek. A már említett sarok-nélküliség miatt a rothadás veszélye kicsi, az anyag mozgatását az garantálja, hogy a felhasználás során a tartályt lentről ürítik, így mozgatva az árut. A megváltozott technológia így hagyományos magtárak ezreit tette feleslegessé. Sokat mára lebontottak, vagy épp az összedőlés határán van, de ahogy több fenti példán is látható, egyre több a méltó, építészetileg kifejezetten szellemes megoldású hasznosítás. A jó példák szerencsére ma már sokáig sorolhatók, ezek közé tartozik a Somogy vármegyei Kelevíz magtára, ahol a környéken egykor birtokos család leszármazottja, gróf Hunyady József és felesége, Almásy Katalin grófnő Olaszországból hazatelepülve egykori magtárukat visszavásárolva és felújítva egy különleges hangulatú vendégházat hoztak létre:

Kelevíz, Hunyadi Barn Vendégház. Kép forrása

Kelevíz, Hunyady Barn Vendégház. Kép forrása

A szó szerint az utolsó pillanatban történő értékmentésre a szintén Somogyban található Alsóbogát egykori Festetics-magára a példa. Az épület teteje már beszakadt, csupán a falak és a tároló fából készült szerkezete állt, mikor a munkáknak nekifogtak. A majorságot megvásárló és fejlesztő tulajdonos az épületben rendezvényhelyszínt hozott létre, ötletesen előnyre fordítva az épület hátrányát, vagyis, hogy hiányzott a tető. Egy új üvegfedés készült, ami igazán különlegessé teszi az épületet, egyszerre érezhetjük magunkat a szabad ég alatt és fedett helyen. A felújításért a tervező, M. Miltényi Miklós 2021-ben elnyerte a magyar állam által adományozott Pro Architectura-díjat is.

Alsóbogát, Festetics-magtár, ma rendezvényhelyszín. Kép forrása