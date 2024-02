Ismeretlen Magyarország: ősi jelképek a templomfalon

Az Architextúra blog új sorozatában a történelmi Magyarország egy-egy ismeretlen, jóval nagyobb figyelemre érdemes műemlékét mutatják be.

A történelmi Magyarország szinte végtelen építészeti kincsesbánya: a nagyközönség számára ismeretlen helyeken, a népszerű idegenforgalmi célpontoktól távolabb is épületcsodák rejtőznek. Új, hetente jelentkező sorozatunkban ezek közül válogatunk, Ludwig Emil újságíró előtt is tisztelegve, akinek Magyar Nemzetben közölt Rejtőzködő Magyarország cikksorozata éveken keresztül mutatta meg hazánk ismeretlen értékeit. A Gyulafehérvár melletti Magyarigen pompás temploma, az Esterházyak Kis-Jeruzsáleme és Vál klasszicista temploma után visszatérünk Erdélybe, egy igazán különleges, már-már zavarbaejtő műemlékhez – írja Szende András az Architextúra blogon.

Csíkrákos erődtemploma (ami elhelyezkedését tekintve inkább a szomszédos Göröcsfalvához van közel) a rejtélyes falfestések nélkül is igen figyelemreméltó épület.

A templomon, mint a hagymahéjak, úgy fejthetők fel a magyar évszázadok: a román kori épületet pazar gótikus templommá építették át, majd a török veszedelem idején fallal vették körül, így székely-típusú erődtemplommá vált

(ezek eltérnek a szomszédos szászok hasonló épületegyüttesitől). A török, illetve tatár betörések veszélye a területen a 18. században sem múlt el (az utolsó erdélyi tatárjárás 1717-ben volt, a török szultán utasítására), így a védőfalak fennmaradtak, viszont a templomot az ellenreformáció jegyében újra átépítették, immár barokk stílusban.

Lovastúrázók a csíkrákosi templom előtt (kép forrása: Facebook/Csíkrákos község/Kristó Róbert)

A templomot a közelmúltban teljesen felújították, öt hasonlóan értékes erdélyi épülettel együtt (a munkákról az Architextúra is beszámolt), ekkor sor került a falfestések alapos kutatására és restaurálására is. Sikerült több korábbi félreértelmezést és feltételezést is tisztázni az ábrák korát és jelentését illetően.

A tornyon a felújítás után teljes pompában láthatók a falfestések: a kőfal fugáit imitáló háttér előtt állatövi jegyek, nap-, hold- és csillagábrázolások, különös ruhába öltözött táncoló és bajvívó emberalakok tűnnek fel.

Ezen kívül talán legkülönlegesebb és legrejtélyesebb a címlapképen is látható embervadászat-jelenet: állatok üldöznek egy emberalakot, akinek csak a kontúrjai látszanak, valamint a testéből kiálló gerely.

A jelenet a szomszédos, sajnos sokkal kevésbé fényképezett falon is folytatódik, az emberalak ott már fekszik, és egy kidolgozott, ruhába öltözött férfi áll fölötte, mögöttük egy harmadik alak is látható – akit épp felakasztottak. Meglehetősen szokatlan jelenet egy templom homlokzatán, nem csoda, hogy a jelentése már évszázadok óta foglalkoztatja mind a helyieket, mind a szakembereket.

A falfestések pontos behatárolását sokáig segítette, de később kiderült, hogy félrevitte egy falra vésett latin felirat: „Anno Domini 1507 Hoc opus fecit Petrus Zabya” – „1507 – itt dolgozott Zabya Péter”. Sokáig úgy vélték, hogy a festések az ő alkotásai, annak ellenére, hogy a rajzok ábrázolásmódja sokkal régebbi, ősibb jellegű. A kutatások során kiderült, hogy Zabya csak átfestéseket végzett, sokszor valamennyire „keresztényesítve” a jeleneteket.

A falfestések egyébként szó szerint az utolsó pillanatban menekültek meg: a mostani helyreállítás során sikerült a 2004-ben végzett korábbi, szakszerűtlennek bizonyult restaurálás okozta károkat visszafordítani

és több adatot nyerni az épület korát illetően. A mennyezeti gerendák vizsgálatából például kiderült, hogy a hozzájuk való fát 1498/1499 telén vágták ki. A torony festéseinek helyreállításra az önkormányzat Czimbalmos Attila festő-restaurátort kérte fel, aki gondos és alapos munkát végzett, több helyen a húsz évvel korábban felfestett festékanyagot szinte milliméterenként kaparta le, hogy alatta ismét feltárulhassanak az évszázados vonalak. A kiegészítések (mint a fenti képen látható emberalak keze) jól elkülönülnek az eredeti részektől.

Az elmúlt évek-évtizedeket kutatásai alapján kijelenthető, hogy a falképek valóban azok, amiknek látszanak: a templomra a kereszténység felvétele után évszázadokkal is ősi pogány jeleneteket, szertartásokat és jelképeket festettek. Ezek jelentése persze idővel elkopott, lehet, hogy egy adott jelenetet egész másképp értelmeztek a 11. századi Székelyföldön, mint ma azt elképzeljük. Mindenesetre ez a különleges épségben fennmaradt falképsorozat talán a legjelentősebb bizonyítéka a két hitvilág együttélésének a korai keresztény századokban. Reméljük, hogy ez a különleges templom sok évszázad múlva is uralni és óvni fogja a környező tájat!

