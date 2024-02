Ismeretlen Magyarország: klasszicista ambíciók Válon

A történelmi Magyarország szinte végtelen építészeti kincsesbánya: a nagyközönség számára ismeretlen helyeken, a népszerű idegenforgalmi célpontoktól távolabb is épületcsodák rejtőznek. Új, hetente jelentkező sorozatunkban ezek közül válogatunk, Ludwig Emil újságíró előtt is tisztelegve, akinek Magyar Nemzetben közölt Rejtőzködő Magyarország cikksorozata éveken keresztül mutatta meg hazánk ismeretlen értékeit. A Gyulafehérvár melletti Magyarigen pompás temploma és az Esterházyak Kis-Jeruzsáleme után egy Budapesthez közeli, de mégis kevéssé ismert műemlékegyüttest mutatunk be.

Ürményi József a magyar történelem igazi szürke eminenciása: a 18-19. század fordulóján szinte minden fontos döntésnél ott volt, az utókor mégsem igazán ismeri. Királyi ügyész, országbíró (vagyis az ország legfőbb bírája), majd különböző vármegyék főispánja is volt. Nagyrészt neki köszönhető Mária Terézia oktatási rendeletének, a Ratio Educationis kidolgozása 1777-ben. Így érkezünk el a bejegyzés tárgyához, ugyanis a rendelet kidolgozásában végzett szolgálataiért Ürményi Vál mezővárosát kapta a királynőtől, ahol neki is látott építészeti ambíciói megvalósításához. Elkezdte kastélyának, a megye legnagyobb templomának és családja sírkápolnájának tervezését.

A kastély építésekor Ürményi József biztosra ment: a családnak már dolgozó Kasselik Fidélt kérte meg a nagyméretű, de szerény és visszafogott épület megtervezésére. A már régóta ott álló jezsuita-kúria átépítésével született meg az új épület, a megoldás így költséghatékony is volt. A gyönyörű épület már évtizedek óta üresen pusztul, ráadásul az egykori kertben, közvetlenül a bejárat előtt vezették át az országutat. Vál igazi építészeti különlegessége viszont a település másik oldalán, az egyik főút tengelyében álló katolikus templom.

A templom építésénél Ürményi már sem a pénzt, sem az időt nem sajnálta: hosszú évekig zajlott a tervezés, a munkával az Esterházyak építészét, Engel Ferenc Józsefet (Franz Joseph Engel) bízta meg. Hatalmas épület született így, ami nagyobb volt, mint a fehérvári székesegyház – ez is mutatja, hogy az országbírónak nagy tervei voltak újonnan az újonnan megszerzett városkával. Az építkezés előtt elbontották a korábbi, középkori templomot, csak a tornyát hagyták meg, amit a helyiek azóta is csonkatoronynak, vagy török toronynak hívnak. A magányos építménynek nincs köze a törökökhöz, de a különös kinézetű, korhoz nem köthető épületeket gyakran illetik ezzel a névvel.

Az 1824-re elkészült templom valóban különleges, az akkor legkorszerűbbnek számító francia és olasz irányzatokat tükrözi (Engel, német neve ellenére Milánóban élt), és felismerhető a római Pantheon hatása is. A méltóságteljes épületet ráadásul 2020-ban kívülről fel is újították. A belső tér helyreállítása még hátravan, remélhetőleg hamarosan az is sorra kerül.

A fenséges, ünnepélyes, egyúttal talán kissé rideg külső hasonló belsőt rejt. Mintha egy ókori római templomban járnánk, csak éppen nem pogány, hanem keresztény tartalommal.

Az épület főhomlokzatán, a timpanonban bibliai jelenet látható: Krisztus átadja az egyház kulcsait Péternek és közben a kősziklára épült egyházra mutat. Az ezt jelképező templomépület igazán különleges, henger formájú, tulajdonképpen egy-az-egyben az együttes harmadik elemét, a templom feletti dombon álló családi sírkápolnát idézi.

A család mauzóleumát már Ürményi József gyerekei építették, 1835-ben, valószínűleg a templom homlokzatán megjelenített hengeres épület mintájára. A sírkápolna egy váli jellegzetességgel egészült ki 1975-ben: a településen több helyen is megjelennek Till Aranka szobrász betonból öntött vallási témájú alkotásai. A lépcső két oldalán a fiait vérével tápláló pelikán szobra díszíti, a túloldali alkotás címe meditáció.

Vál valódi rejtőzködő kincs, kevesen ismerik, ahogy az építtető is a háttérben meghúzódva dolgozott a közéletben, majd építette ki saját kis birodalmát. Mindenképp érdemes felkeresni ezt az egyedi klasszicista világot, akár a Balaton, akár a horvát tengerpart felé autózva, hiszen a település pár percre fekszik az autópályától.

Folytatjuk!