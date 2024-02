Évértékelő: Mélyzöld ideológia helyett zöld gazdaság

Energia, elektromos autózás és gazdasági növekedés. A miniszterelnök évértékelő beszédében részletesen beszélt a magyar iparpolitika új irányáról, amely nemcsak több százezer munkahelyet biztosít, de stabil alapra is helyezi a magyar gazdaságot. Miközben Brüsszelben és Berlinben a tervutasításos gazdaságra emlékeztető (mélyzöld) ideológiai alapú döntések születnek, addig hazánkban átgondolt és perspektivikus iparfejlesztést látunk – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

A brüsszeli és berlini politikusok a szemünk láttára teszik tönkre a nyugat-európai jóléti társadalmak alapját évtizedekig biztosító gazdasági modellt, amely eddig olcsó vezetékes orosz energiával működött. Most szó szerint úgy “robbantották le” Nyugat-Európát az eddigi energiabázisáról, hogy nincsen árban és mennyiségben azonos alternatíva. Akik eddig az orosz függőségtől óvtak, most egy amerikai függőségbe sodorták a vén kontinenst. Az új függőség máris visszaüt, hiszen Biden elnök felfüggesztette új LNG-exportengedélyek kiadását, miközben a jemeni konfliktus bármikor átterjedhet a világ energiaellátásnak közel 40 százalékának tranzitútvonalául szolgáló Hormuszi-szorosra, így az onnan érkező tartályhajók útja is célkeresztbe került.

Ideológia helyett energia

Az energia nem játék, itt nem lehet gyors sasszékat tenni. Amikor Angela Merkel kancellársága alatt elkezdték lekapcsolni a német atomerőműveket, orosz gázzal működő gázturbinás erőműveket építettek a kieső kapacitás kiváltására. A BASF ludwigshafeni vegyi üzeme annyi gázt fogyasztott, mint Svájc lakossága, ezért kellett az orosz-német Északi Áramlat 1 vezeték kapacitását megduplázni. Berlin akkor azt ajánlotta a hoppon maradt ukránoknak a kieső tranzitdíj miatt kárpótlásul, hogy gyártsanak zöld és kék hidrogént, amit a meglévő és feleslegessé váló gázvezetéken juttattak volna el Németországba.

A németek ugyanis az orosz gázt idővel hidrogénnel váltották volna ki, ám ezt a piaci logika alapján és fokozatosan tették volna. Ne legyenek kétségeink, a holland üvegházakat, osztrák és francia fémöntödéket is orosz gázzal működtették, így idővel azokat is át kellett volna állítani gázról hidrogénre. Ha ez ütemezetten történik, nem is lett volna baj, sőt, azzal, hogy Ukrajna, Algéria, Marokkó és más, Európával közelebb-távolabb szomszédos ország is hidrogén beszállítóvá válhat, nemcsak a zöld energia termelése pörög fel, hanem a hidrogénért kapott pénz segít fejleszteni ezeket az országokat és ezzel perspektívát adni az ott élő embereknek.

A háború és az annak örve alatt elfogadott brüsszeli szankciók sora ezt a szerves és piaci logikát követő fejlődést akasztotta meg. A mélyzöld ideológia maradt, a piaci logika zárójelbe került. Fontos ezt megértenünk, mert így lesz jobban érthető, hogy miért menekül a nyugat-európai ipari termelés Kelet-Közép-Európába és ezen belül Magyarországra. Orbán Viktor évértékelő beszédéből kapjuk meg a választ.

A magyar kormány nemcsak az atomenergiához ragaszkodik, de ameddig lehet, a vezetékes orosz energiához is, ami három új gázturbinás erőművet fog hajtani. Hazánk adottságai miatt a szélenergia csak a Kárpátok és az Alpok között fekvő Bécsi-medence táján kifizetődő, ennél a napenergia sokkal hatékonyabb. Ezt egészítheti ki idővel az atomerőművek (éjszakai) áramának felhasználásával készülő pink hidrogén, ami Paks 1 és 2 mellett idővel akár egy harmadik atomerőműből is érkezhet. Ez a zöld energiabázis csak egy szempont ahhoz, hogy hazánk versenyképes maradjon az új technológiákért és iparágakért folytatott nemzetközi versenyben még több egyéb faktorra is szükség van. Ilyen még a duális szakképzés, az alacsony társasági adó, a politikai stabilitás, valamint országunk kedvező fekvése Kelet és Nyugat között.

A miniszterelnök évértékelő beszédében az (elektromos) autók gyártását nevezte meg az egyik olyan kulcsiparágként, amely legalább háromszázezer magyar család megélhetését biztosítja. Mivel Brüsszel 2035 után már nem engedélyezi új belső égésű motorú autók eladását, nálunk az elektromos autók gyártására való átállás már most lezajlik. Ez azért fontos, mert egy elektromos autó előállításához tizedannyi munkásra van szükség, így ahol ez az átállás nem történik meg, ott néhány éven belül nagy bajok lesznek. A magyar kormány ezt előzte meg azzal, hogy például a kellő mennyiségű energia biztosításával a nálunk letelepedett autógyártók át tudnak állni az elektromos autók gyártására, amihez akkumulátorokra is szükség van.

A magyar kormány keleti nyitás politikája is kifizetődik: Évek óta Ázsiából érkezik a legtöbb befektetés, az utóbbi években Kínából két, tízmilliárd eurós nagyságrendű nagyberuházás is érkezett, amelyeket nem véletlenül hoztak hozzánk. A CATL a debreceni BMW számára gyárt akkumulátorokat, és BYD is talán azért döntött Szeged mellett, mert a Tisza-parti város a Pireusz-Belgrád-Budapest-Duisburg vasútvonal mentén fekszik, így könnyen ellátható Kínából érkező alkatrészekkel.

Miközben Brüsszelben és Berlinben a mélyzöld ideológiával és a szankciókkal tönkretették a Nyugat-Európa jólétét garantáló gazdasági modellt, nem tudtak helyette egy hasonlóan perspektivikus alternatívát kínálni. Már nem is ígérnek jólétet, háborús pszichózisukban fegyverkeznek, megszorítanak és újabb önsorsrontó szankciókat követelnek. Mi, magyarok elszenvedtük a tervutasításos gazdaságot, ezért sem kérünk ma belőle. A mélyzöld ideológia és az elhibázott brüsszeli szankciók helyett zöld energiára épülő zöld gazdaságot építünk olyan nyugati és keleti partnerekkel, akik még hisznek a józan észben és a piaci logikában.

(Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök /Facebook)