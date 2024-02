Veszélyek változó alakzatokkal: egyre fontosabbá válik a szuverenitás védelme

Korábban már rögzítettük, hogy az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11. után számos törvényt fogadtak el a fokozott nemzetbiztonsági védettség érdekében. E sorba illeszthető a méltán híres Patriot Act mellett, a Protect America Act, amely alapján az USA igazságügyi minisztere és a nemzeti hírszerzési igazgató bármikor elrendelheti külföldi állampolgárok amerikai telefonhívásainak lehallgatását, amihez nem kell bírói engedélyt kérniük. Számos ellenzéki politikus és civil tiltakozott a törvény elfogadása ellen ezért is lehet fontos a szintén liberális baloldali irányból támadott magyar szuverenitásvédelmi törvény (a továbbiakban: Szvtv.) tekintetében további komparatív elemzések elvégzése.

Európában szemtanúi lehetünk, hogy egyre jobban felértékelődik a szuverenitásvédelem, így a migrációerősödése és más, politikai-állami-nemzeti szempontból releváns kérdések jelenléte és azok törvényi vetülete, a változásokhoz való gyakorlati és jogalkotói igazodás módjatermészetszerűleg kihatással van a nemzeti szuverenitás összetett kérdésére. A magyar szuverenitásvédelmi szabályozás – és a mögötte meghúzódó jogalkotói gondolkodásmód – élen jár a kontinensen, ugyanakkor nem egyedülálló a tekintetben, hogy számos elvi-logikai eleme megjelent külföldi jogszabályokban is. Ezek a nemzeti szabályozások érintik a nemzetbiztonság és a szuverenitás egyes összefüggő kérdéseinek, illetőleg a befolyásszerzés külső kísérletének aspektusát is. Az elmúlt évekkrízishelyzetei nyomán, az illegális migráció elleni küzdelem és az állam alkotmányos rendjének védelme egyaránt a nemzeti szuverenitást érő támadások elhárításaként is értelmezhetőek.

Külföldi pártfinanszírozás: a nemzeti szuverenitás elleni leggyakoribb támadás a XXI. századi nyugati világban

A külföldi pártfinanszírozás tilalma általános alapelvként tekinthető Európában. A politikai pártok finanszírozásáról szóló 2012-es osztrák szövetségi törvény szigorú – bár a magyar szabályoknál enyhébb – korlátot szab a pártok külföldről történő pénzelésének, kimondja, hogy a pártok legfeljebb 500 euró értékben fogadhatnak el támogatást külföldi – természetes vagy jogi – személytől, illetve adományozóként maximum 7.500 euró adható évente politikai pártnak (az Ausztriában élő uniós állampolgárokra nem vonatkozik a korlátozás). A 2021-ben módosított, politikai pártokról szóló német törvény szintén megenged valamennyi támogatást a pártoknak, külföldi – természetes és jogi – személyektől 1000 eurós összeghatárig, a közhasznú vállalatok számára viszont zéró toleranciát ír elő. A francia választási törvény értelmében, külföldi jogi személyektől a pártok nem fogadhatnak el támogatást, az országban állandó lakcímmel rendelkező külföldi természetes személyek kapcsán azonban ez a tilalom nem áll fenn. Az információmanipuláció elleni küzdelemről szóló 2018-as francia törvény szerint, az online platformoknak meghatározott összeg felett nyilvánosságra kell hozniuk, hogy mekkora összeget kaptak a politikai hirdetésekért, valamint informálniuk kell a felhasználókat arról, hogy ki fizetett a politikai tartalmak promóciójáért.

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 8. § (3) bekezdése az osztrák és német normákhoz hasonlót állapít meg, amikor deklarálja, hogy apárt más államtól, illetve külföldi szervezettől – jogi státusától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A párt névtelen adományt sem fogadhat el; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapítvány céljaira.

Egyre gyakrabban fordul elő azonban, hogy egy adott párt nem közvetlenül, hanem, például, civil szervezeteken keresztül kap szignifikáns külföldi támogatást, ami egyértelmű intervencióként azonosítható. Az Szvtv. épp ezért mondta ki az alábbiakat a preambulumában: „A magyar szabályozás jelenleg is tiltja a pártok számára külföldi támogatás elfogadását, ám ezt a szabályt 2022 tavaszán az egységes ellenzék azzal kerülte meg, hogy politikai tevékenységet végző civil szervezetein és gazdasági társaságokon keresztül használta fel a külföldről érkező összegeket. A hasonló esetek megelőzése érdekében is szükséges a jelenlegi szabályozás szigorítása. Sérül Magyarország szuverenitása – egyúttal kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot hordoz –, ha a politikai hatalom olyan személyek, szervezetek kezébe kerül, akik és amelyek függőségi viszonyban állnak bármely külföldi hatalommal, szervezettel vagy személlyel.

Lengyelország jogi szuverenitásküzdelme

2022. január 29-én, Lengyelországban hatályba lépett a külföldiekről szóló (idegenrendészeti) törvény és egyes más törvények módosításáról szóló, 2021. december 17-én elfogadott törvény. Ez az átfogó módosító jogszabály a hatóságok közötti kommunikáció fontosságát felismerően, a szuverenitás és a biztonság egyértelmű összefüggésében, alengyel idegenrendészeti törvény rendelkezéseibe bevezette a világos jogi alapot a vajda vagy a bevándorlási hatóság vezetője, és azon lengyel hatóságok közötti információcseréhez, amelyektől ezek a hatóságok tájékoztatást kérnek arról, hogy egy külföldi személy beutazása az ország területére (és ott való tartózkodása) veszélyt jelent-e a lengyel állam védelme és nemzetbiztonsága szempontjából, illetve a közbiztonságra vagy a közrendre (a vajdasági rendőrparancsnok, a határőrosztály vezetője, a Belső Biztonsági Ügynökség vezetője, a határőrségi egység vezetője, a külföldiek hivatalának vezetője stb. közötti kommunikáció segítsége révén). A módosító törvény alapján így kötelező lett,például, a külföldi személy(ek) adatait bejegyezni azon külföldiek nyilvántartásába, akiknek a Lengyel Köztársaság területén való tartózkodása nem kívánatos.

A nemzeti igazságszolgáltatás szuverén működésének védelme szintén fontos aspektus. A lengyel Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsáról szóló törvény, melyet a szejm 2019. december 20-án fogadott el, szigorú magatartási normákat határoz meg a lengyel igazságszolgáltatás többsége, nevezetesen a rendes és katonai bíróságok, valamint a Legfelsőbb Bíróság számára, a közigazgatási bíróságok és törvényszékek kivételével.

Az osztrák alkotmányos szuverenitás

Az osztrák államszerződést (Österreichischer Staatsvertrag –„Államszerződés a független és demokratikus Ausztria helyreállításáról, kelt Bécsben, 1955. május 15-én”) a szövetséges megszálló erők – az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Franciaország és az Egyesült Királyság –, valamint az osztrák kormány írták alá, és 1955. július 27-én lépett hatályba. Az osztrák államszerződés a formális, többoldalú és szuperhatalmi kivonulás példája, amely Ausztriát semlegessé tette már a hidegháború időszakában, így Ausztria kívül maradt a Varsói Szerződésen, a NATO-n és az Európai Gazdasági Közösségen is – az utóbbi jogutódjának számító Európai Uniónak csak 1995-ben lett tagja.

Az államszerződés célja Ausztria sérült szuverenitásának helyreállítása volt, és az osztrák jogrendszer kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot hordozónak tekint minden olyan politikai hatalmat, külső vagy belső személyt, szervezetet, amely veszélyt jelenthet az ország szuverenitására.

Ausztriában a politikai pártokról szóló 1975. évi törvény által a pártok pénzügyeinek átláthatóságára és ellenőrzésére létrehozott szabályok rendkívül nagyvonalúak voltak. 2012 előtt nem volt kiadási korlát a pártok számára, illetve a magánszemélyek, egyesületek vagy vállalatok adományaira gyakorlati korlátozások voltak. A törvénymódosító ún. „átláthatósági csomag” részeként 2012 júliusában számos új szabály lépett hatályba, többek között szigorúbb közzétételi követelmények vonatkoznak a 3.500 eurót meghaladó adományokra. Az osztrák jog e tekintetben is különbséget teszaz ún. kampánypárt (választási párt, amely a szavazólapon szerepel), a napi politikai ügyvitelért felelős (vagyis klasszikus) politikai párt és a különböző bevételekkel rendelkező parlamenti klubok (vagyis a frakciók) között.

Mi adja a hasonlóság lényegét más nemzetek szuverenitást védő törvényeivel?

Az átláthatóság követelményének általános érvényesülése, a külföldi beavatkozási kísérletek elleni hatékony intézményi (közjogi) védelem, az esetleges beavatkozási kísérletek társadalmi nyilvánosságának kérdése, a független vizsgálószervek és különösképpen a független nemzeti igazságszolgáltatás védelme, adott esetben a szigorú büntetőjogi szankciók a hatékony szuverenitásvédő fellépés keretei között.

Az Szvtv. a következőképpen indokolja a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozásának fontosságát: „A demokratikus vita, az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok kapcsán támasztott átláthatóság követelményének érvényesülése, a külföldi beavatkozási kísérletek nyilvánosságra hozatala és az említettekhez hasonló beavatkozási kísérletek megakadályozása érdekében szükséges egy ezeket vizsgáló független szerv létrehozása, valamint a választással összefüggésben történő külföldi támogatás felhasználásának büntetőjogi szankcionálása is.”

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Luong Thai Linh)