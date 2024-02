Ismeretlen Magyarország: a martonhegyi Kis-Jeruzsálem

A Kis-Jeruzsálemnek is nevezett Alsókismartonhegy a ma Ausztriához tartozó Burgenlandban (Fotó: Hannes Gsellmann/ Architextúra blog)

A történelmi Magyarország szinte végtelen építészeti kincsesbánya: a nagyközönség számára ismeretlen helyeken, a népszerű idegenforgalmi célpontoktól távolabb is épületcsodák rejtőznek. Új, hetente jelentkező sorozatunkban ezek közül válogatunk, Ludwig Emil újságíró előtt is tisztelegve, akinek Magyar Nemzetben közölt Rejtőzködő Magyarország cikksorozata éveken keresztül mutatta meg hazánk ismeretlen értékeit. A Gyulafehérvár melletti Magyarigen pompás temploma után Magyarország egykor egyetlen zsidó városát, a Kis-Jeruzsálemnek is nevezett Alsókismartonhegyet mutatjuk be.

Alsókismartonhegy főutcája 1916-ban, jobbra a zsinagóga, háttérben az Esterházy-kastély tornyai láthatók. Kép forrása

Magyarország egykor egyetlen, kizárólag és kifejezetten zsidók által lakott városának története 1670-ben indult, mikor I. Lipót császár kiűzte a zsidókat Bécsből. A következő évben I. Esterházy Pál herceg befogadta és letelepítette egy részüket a kastélyával szomszédos területen. Ennek oka nem a felebaráti szeretet volt (bár ne vitassuk el, hogy az is közrejátszott), hanem a felismerés, hogy a többnyire vagyonos, művelt kerekedők fellendíthetik birtokait, ráadásul a letelepítési szerződés különadókat és éves ajándékokat is említett. A kis telep fejlődésnek indult és 1732-ben önálló községgé vált, mint az Esterházy-család jobbágyfalva. Alsókismartonhegy így különbözött a korabeli Európa gettóitól, nem elkülönített városnegyedként működött, hanem saját településként, aminek történetesen csak zsidó lakói voltak. A környékbeliek csak Kis-Jeruzsálemként emlegették a falut, ami valójában egy miniatűr város volt, módos polgárházakkal, kövezett utcával és gyönyörű, klasszicista zsinagógával.

Alsókismartonhegy főutcája, balra a klasszicista zsinagóga. A háttérben lévő templomtorony már a városon kívül esik. Kép forrása

Az apró települést sem kímélték a természeti katasztrófák, az 1795-ös tűzvész súlyos károkat okozott, az új klasszicista stílusú zsinagóga felépítése 1832-ig húzódott. Közben a lakosság is szépen gyarapodott, ekkor érte el maximumát, kb 900 főt. Az 1848-as forradalmat a zsidóság itt is és országszerte is nagy lelkesedéssel fogadta, hiszen nem az csak a földesúri terhektől való megszabadulást, hanem jogegyenlőséget is hozott számukra. Alsókismartonhegy kifejezetten zsidó települési jellege is megszűnt, a gyakorlatban viszont semmi sem változott. Önállóságát továbbra is megőrizte, az 1871-es országos közigazgatási rendezéskor Sopron vármegye önálló községe lett. A polgári egyenlőség viszont az egykori Esterházy-kiváltságokat is elértéktelenítette, a lakosok nagy része Sopronba, vagy Bécsbe költözött, az 1910-es népszámlálás csak 348 lakost talált ebben az egyedülálló falu-városban.



Az egykori zsinagóga belső tere egy színezett képeslapon. Kép forrása

A városka sorsát az Anschluss, Ausztria Németországhoz csatolása pecsételte meg, tulajdonképpen minden értelemben. A települési önállóság megszűnt, Alsókismartonhegyet Kismartonhoz csatolták, majd a birodalmi kristályéjszaka során a zsinagógát is lerombolták. A lakosság egy része, amíg lehetett, elmenekült, a maradók a holokauszt áldozatai lettek. A zsinagógán kívül minden épület megmaradt, az egykori főutcából azonban már minden egyediség kiveszett, egy átlagos kisvárosi utcává vált:



Az egykori főutca, jobbra a zsinagóga helyére épült új irodaház, a háttérben továbbra is láthatók az Esterházy-kastély tornyai. Kép forrása



Az utca elején ma is megvannak a láncok, amiket szombatonként felhúztak. Kép forrása

Az egykori városka több, rendkívül elegáns és színvonalas épületet rejt. Ezek közül talán legjelentősebb a Wertheimer-család palotája. Tulajdonosa Samson Wertheimer, egykori bécsi rabbi és a Habsburg-udvar egyik főhitelezője volt, akit szintén érintett Lipót császár kitelepítési rendelete (főhitelező lévén lehetséges, hogy a rendelet egyik célpontja épp ő volt). Lipót nem járt jól a kitelepítéssel, Samson ugyanis az Esterházyakhoz menekült és a család fő gazdasági ügyintézője lett, nagyban hozzájárulva a hatalmas Esterházy-vagyon létrejöttéhez. A hercegi család nem is maradt hálátlan, érkezésének huszadik évfordulójára magánzsinagógával felszerelt palotát ajándékoztak Wertheimernek:



Az utca elején álló Wertheimer-palota, előtte a láncot tartó oszloppal. Kép forrása

A palota 1875-ben a soproni borok kereskedelmével foglalkozó Wolf-család birtokába került.

Wolf Sándor a házban jelentős zsidó gyűjteményt hozott létre, ez szolgált alapjául a ma is itt működő Osztrák Zsidó Múzeumnak.

A házban ma is megcsodálható a magánzsinagóga, a történelmi Magyarország kevés barokk zsidó imaházainak egyike:



A Wertheimer-család magánzsinagógája, kép forrása

A múzeumban Kis-Jeruzsálem makettjét is bemutatják, itt jól látható, milyen volt a városias falu fénykorában.

Alsókismartonhegy makettje, a bal alsó sarokban látható irgalmas templom és kórház, valamint az elülső utcára néző házsor már nem tartozott a településhez. Kép forrása

A rövid utcácska a hasonlóan kicsi Jeruzsálem térbe torkollik. Innen nyílik a városkapu, ami ebből az egykorvolt, mára ismeretlen városból a történelmi Magyarország egyik legismertebb műemlékéhez, az Esterházy-kastélyhoz vezet. Különös szimbiózis ez: az elkötelezetten katolikus magyar főúri család befogadta a kiűzött bécsi zsidókat és egy „win-win helyzetet” hozott létre.

A letelepedett pénzügyi szakemberek dúsgazdaggá tették az Esterházyakat, ők pedig megadták nekik, amire talán leginkább vágytak: a békét és a biztonságot.

Az egykor önálló város kapuja.



Az Esterházyak pompás várkastélya, balra hátul láthatók Alsókismartonhegy házai. Kép forrása

