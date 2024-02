Ismeretlen Magyarország: Magyarigen, Erdély legszebb protestáns temploma

Hetente jelentkező új sorozatában a történelmi Magyarország egy-egy ismeretlen, jóval nagyobb figyelemre érdemes műemlékét mutatja be az Architextúra blog.

A történelmi Magyarország szinte végtelen építészeti kincsesbánya: a nagyközönség számára ismeretlen helyeken, a népszerű idegenforgalmi célpontoktól távolabb is épületcsodák rejtőznek. Az Architextúra blog új sorozatában ezek közül válogatva, Ludwig Emil újságíró előtt is tisztelegve, akinek a Magyar Nemzetben közölt Rejtőzködő Magyarország című cikksorozata éveken keresztül mutatta be hazánk ismeretlen értékeit.

Elsőként a Gyulafehérvár melletti Magyarigen református templomát mutatjuk be, ami a helyiek és a szakértők szerint is Erdély legszebb protestáns temploma.



A templom barokk tornya, kép forrása

Az egykori mezőváros közepén, középkori védőfal mögött álló református templom, bár nagyon szép barokk homlokzatokkal és toronnyal rendelkezik, nem tűnik ki a többi hasonló épület közül. Országszerte számos ilyen református templomot találhatunk, az Alföldtől Székelyföldig, vagy a dunántúli városok udvarba rejtett imaházaiig, amiket korábbi posztsorozatunkban már bemutattunk.



A homlokzat a templomkertből, kép forrása

A kívül-belül fehérre meszelt épület elegáns homlokzatai már sejtetik azt a különleges teret, ami bent vár a látogatóra. A ma álló templom a középkori előd helyére épült a türelmi rendelet után, 1781 és 1783 között. A hagyomány szerint a közeli Gyulafehérváron élő olasz építészek tervezték. Nem tudni, hogy ez legenda-e, vagy valóság, mind a fejedelmi, mind a Habsburg császári építkezések korábban történtek, viszont az épület színvonala tanult és világlátott építőt feltételez. A templom egyébként szerencsére nagyon jó állapotban van, a Teleki Alapítvány szervezésében 2019-ben kívülről teljesen, belül részben felújították. De most lépjünk be az épületbe, nézzük, miben rejlik különlegessége!



A templombelső az orgona felé, kép forrása

A belső a magyar református hagyománytól eltérően díszített, a karzatok minden irányba hullámzó mellvédjei valóban az itáliai barokk palotákra, vagy akár színházakra emlékeztetnek. Érdemes megfigyelni, hogy a pompa ellenére a templom mégis hagyományos, fehérre meszelt, figurális díszítések nélkül. A fehérre meszelt stukkódíszítésnek szintén az olaszok voltak a mesterei, így az itáliai kötődés eléggé valószínű, mind a tervezők, mind az építőmesterek tekintetében. Emiatt is különleges az épület, a magyar protestáns templomépítészetre leginkább a holland, német behatás a jellemző.



A templombelső a szószék és az Úrasztala felé, kép forrása



A kastélyszerű mennyezeti stukkók a karzatokkal, a mellvéden az „17-83” építési évszámmal, kép forrása



A fehérre meszelt belsőből a színesre festett szószék emelkedik ki. Kép forrása

Mindenképp érdemes a karzatra – ha csak virtuálisan is – felmenni, innen tárul fel igazán a belső tér teljes egészében.

Igazat adhatunk a büszke helyieknek, akik szerint ez Erdély legszebb protestáns temploma:



A belső tér a karzatról, kép forrása

A templom értékét növeli, hogy teljesen egységes, és az építés óta eltelt 241 évben átalakítás, hozzáépítés, kiegészítés nem történt. Az utolsó kilincsig, a zárig, a zárba való kulcsig minden egységes és eredeti, az építés időszakából származó.



A templomban háromszáz ülőhelyes, a karzat padjainak porosságából sajnos látható, hogy ennyi ember csak ritkán tér be. Kép forrása

A templomkertben áll a nevezetes lelkész és író, az 1769-ben elhunyt Bod Péter síremléke is, a közeli katolikus templom mellett pedig az 1848-as erdélyi vérengzések lemészárolt 187 magyar emlékműve. A templom mellett a szomorú, de fontos emlékek miatt is megéri Magyarigen a kitérőt Gyulafehérvárról jövet.



