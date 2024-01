Így ne váljunk áldozattá – tippek a megelőzéshez

Még akkor is sérül biztonságérzetünk, csalódottak és akár dühösek lehetünk, ha a pénztáros rosszul ad vissza a boltban. Becsapottnak, megkárosítottnak érezhetjük magunkat, pedig lehet csak néhány forintról, vagy egy ezresről van szó. Valószínűleg ez mindenkivel megesett már, és a becsapás gyakorisága, mértéke mellett a habitusunk is befolyásolhatja érzelmeinket és a helyzetre adott válaszainkat. Király Nóra írása a Ficsak blogon.

Idézzük fel egy pillanatra magunkban a becsapással kapcsolatos érzelmeket.

Ott van például az önmagunk felé irányuló düh – haragszunk, hiszen ha a vásárlás során odafigyeltünk volna a pénzünkre, a pénztáros se véletlenül, se szándékosan nem tudott volna becsapni minket.

Ez a figyelem a kulcs nagyon sok területen ahhoz, hogy ne váljunk áldozattá.

Még akkor is, ha fizikai erőszak ér minket, online átverés áldozatává válunk, vagy kirabolják az otthonunkat, ellopják autónkat vagy más értékeinket – nagyon sok esetben utólag kiderül, hogy bizonyos mértékig elkerülhető, megelőzhető lett volna a történés.

Azonban nagyon fontos tudatosítani azt is, hogy akár tehettünk volna ellene, akár kivédhetetlen volt az ellenünk irányuló akció – a felénk, az áldozat felé irányuló szimpátiához, védelemhez, vigaszhoz és támogatáshoz jogunk van – írja Király Nóra a Ficsak blogon.

Bármennyire is restelljük azt, amit ellenünk elkövettek- kérjünk segítséget, – pontosan ezért jöttek létre a professzionális segítséget nyújtó áldozatsegítő központok hazánkban.

Egy másik írásomban szó volt már arról, hogy az idősek, a gyerekek, a bármely ok folytán kiszolgáltatottabb embertársaink sérülékenyebbek ezen a fronton is. Aki rosszat akar másnak, – a könnyű zsákmány reményében – szívesen választja őket áldozatul. Egy idősebb ember már nem, egy gyermek még nem méri fel reálisan a veszélyeket, a kockázatokat, de be kell vallanom, hogy nem is olyan rég bizony én is csapdába sétáltam.

Még karácsony előtt egy népszerű koncertre szerettem volna jegyeket szerezni. Sikerült is, ha az, hogy HAMIS jegyeket adtak el nekem – sikernek számít, de sajnos csak az nyert ezen az üzleten, aki csőbe húzott.

A saját bőrömön tapasztalhattam meg, milyen az, ha nem vagyok elég körültekintő.

Miért tudtak átverni? Mert nagyon szerettem volna azokat a jegyeket, ajándékba szántam, csak az lebegett a szemem előtt, mennyire fog örülni majd annak a megajándékozott és figyelmen kívül hagytam a körülményeket, a kockázati tényezőket.

Le kellett vonnom a tanulságot, jól megfizettem ezt a tapasztalatot, és csak azért mesélem el mindezt nyílt színen, hogy ráébresszek másokat – sok esetben egyszerűen rajtunk is áll vagy bukik, áldozattá válunk vagy sem.

Nagyon sok területet érint ez a szükséges tudatosság, most kettőt emelek ki. Az egyik a zsebtolvajlás, ami nagyon sok embert érinthet, hiszen mindannyian tömegközlekedünk, jövünk, megyünk, emberek között vagyunk.

Ráadásul ezen a területen lehet a legmarkánsabban megragadni a megelőzést. A tippeket a police.hu oldaláról emeltem át ide, tehát garantáltan kipróbált tanácsok:

Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen tartózkodik, vagy utazik! Ajánlott válltáskáját maga előtt tartva közlekedni.

Ne tartson okmányokat, értékeket táskája külső zsebeiben!

Ne tegyen egy helyre pénztárcát, okmányokat, lakáskulcsot, mobiltelefont!

Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba. Értékeit ne hagyja felügyelet nélkül!

Ha gyanúsan viselkedő személyt lát, ellenőrizze értékeinek meglétét!

Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét, értesítsék a rendőrséget!

A másik terület a saját otthonunk védelme, mert sajnos a csalók, a rossz célokkal közeledők nem maradnak a küszöbünkön kívül. Sőt pont az a szándékuk, hogy bejussanak.

Bár nem feltétlenül tudjuk az otthonunkat erődítménnyé változtatni, egy-egy betörés vizsgálata során sorra kiderül, hogy bizonyos fokig alapvető óvintézkedések segíthettek volna a megelőzésben.

Ilyen apró, de sokat érő tippek segíthetnek a megelőzésben:

(A lista természetesen csak ízelítő:)

A lakás kulcsát (a pótkulcsot) soha ne rejtsük el a bejárat közelében, főleg ha a bejárat az utcáról jól megfigyelhető, kileshető. Ennél kényelmesebb helyzetet nem is teremthetünk a betörők számára, mintha a szemük láttára rejtjük azt el.

Illetve teremthetünk csalogató helyzetet, akkor, amikor elfelejtjük bezárni az ajtót, vagy nem is akarjuk – mert mondjuk csak átugrunk a szomszédba. Öt perc is elég egy gyakorlott besurranónak ahhoz, hogy a szem előtt lévő dolgokat összekapkodja. Volt – nincs örökölt aranygyűrű….

Akkor is zárjuk az ajtót, ha otthon vagyunk. Egy barátom nyaralóját szinte csupaszra fosztották ki úgy, hogy ő a hátsó kertben békésen bográcsozott a vendégeivel. Minden mozdíthatót elvittek a betörők, és pisszenést se adtak ki közben.

Ne csak a bejárati ajtóra ügyeljünk, de a garázsajtóra, a hátsó ajtóra és az ablakokra is. Ha földszinti, félemeleti lakásról van szó – akkor betörés tekintetében a magasabb kockázatú lakások közé tartozik otthonunk. Legyen rács az ablakon, biztonsági zár az ajtókon, és zárjuk napközben is azokat.

Az idősebb korosztály és sajnos a gyerekek is könnyedén beengednek idegeneket az otthonukba – őket könnyebb megtéveszteni. Sokszor házaló kereskedőnek adják ki magukat a rablók, vagy valamely közműtől érkezőnek füllentik magukat, vagy postásnak, aki fontos levelet hozott.

Az olyan gyerekeknek, akiket már otthon mernek hagyni a szülők egyedül, meg kell tanítani, beléjük kell plántálni azt, hogy SENKIT nem engednek be azokon a személyeken felül, akiket a szülők leegyeztettek velük. Még a szomszédot se, ha az nincs a listán. IDEGENT meg véletlenül se.

Az idős embereknek is fel kell hívni a figyelmét a kockázatokra. És látogassuk őket nagyon – nagyon sokszor. Mert az idős emberek azért (is) oly elfogadóak idegenekkel, mert azok barátságosnak tüntetik fel magukat, érdeklődőek, színt visznek az életükbe – csak éppen kifosztják az időseket, ellopják szerény kis megtakarításukat, néha egy élet összespórolt pénzét.

Apropó! Értékek őrzése otthon: ha nincs betörésbiztos, tűzbiztos széfünk a házunkban, lakásunkban, akkor a készpénzt tartsuk a bankban. Ami nincs otthon, azt nem tudják elemelni a betörők.

A besurranó tolvajoknak, a betörőknek sokszor azért van könnyű dolguk, mert az értékeket jól látható helyen, szem előtt tartjuk, sok esetben a bejárati ajtó közelében, vagy a fürdőszobában. Próbáljunk meg változtatni rutinjainkon, és hazaérkezés után NE az előszoba kis polcára tegyük le a pénztárcánkat, a kocsik kulcsait, drága órát, magunkról lekapkodott ékszereket. Ne is földszinti fürdőszobában legyen helye az értékes daraboknak. Amit ugyanis keresni kell, az nem annyira vonzó.

Találjuk meg a lakásban azt a helyet, ami számunkra könnyedén elérhető (mert tudjuk, hol van), de egy idegen, aki először jár a lakásban és sietnie kell – nem tud kiszimatolni.

Ne sajnáljuk a pénzt szakembere, aki a lehetőségeinkhez és otthonunk adottságaihoz szabottan ad tanácsokat és szerel fel riasztó berendezést.

Soha ne tegyük nyilvánossá, ha elutaztunk, ne legyen nyomon követhető, hogy egyedül élünk, éppen szakítottunk, elköltöztünk, hova költöztünk – bánjunk csínján a közösségi oldalakkal.

Otthonunkról soha ne tegyünk fel bárki számára elérhető fotókat – mert aki rosszat akar, megfigyeli az ajtókat, kifigyel minden olyan részletet, ami számára releváns lehet. Ne segítsük a megkárosításunkra való felkészülését előzékenyen.

„Legyünk tudatosak, legyünk résen, felkészültek, így ugyanis jó eséllyel lehetünk biztosak abban, hogy mindez csökkenti az áldozattá válás kockázatát.”

A kiemelt kép illusztráció.