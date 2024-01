Várostervezési hiba vagy potenciál? A budapesti árkádok

Budapesten az árkádoknak nincs komoly hagyománya, szemben sok európai várossal. A meglévők legnagyobb része igazából kényszermegoldás, a Kossuth utca-Rákóczi út gépkocsi közlekedési tengely kialakítása során épültek a hetvenes évek elején (a sugárútból városi autópályává alakított útról korábban már írtunk). Az útvonal lezüllésével (aminek fő oka épp az odaözönlő hatalas járműforgalom) az árkádok valódi városépítészeti fekete lyukká váltak, amik szinte beszippantották a környék kétes elemeit, sötét és kellemetlen helyekké váltak, ahonnan a vásárlók szinte elmenekültek és így az üzletek java része is bezárt.

Prága, gótikus árkádok. Kép forrása

Az árkád ősi építészeti műfaj, lényege, hogy az épület földszinti traktusát megnyitják a gyalogosforgalom előtt, hogy a potenciális vásárlók a naptól és az esőtől védve, de mégis tulajdonképpen az utcán sétáljanak, nézelődjenek. Az ókorban és a középkorban is népszerű megoldás volt az épületek „lábakra állítása”, szép magyar kifejezés is született erre: Sopronban és a Felvidék megmaradt középkori városban több „lábasházzal” is találkozhatunk. Európa legjobban megmaradt történelmi városaiban, Bernben, Prágában pedig több kilométer hosszan húzódnak gótikus boltozatú árkádok.

Páris, a Rue de Rivoli árkádjai. Kép forrása

Az árkád a későbbiekben is népszerű maradt, sőt, a 19. században az utcai folyosókat a tömb belsején át húzódó passzázsokkal kombinálták (ezekből leghíresebb minden bizonnyal a Viktor Emmánuel-galéria). Ezeket természetesen mindig az adott épülettel együtt tervezték, ami így gyönyörű építészeti egységet alkot a felette húzódó emeletekkel. Gyakori és praktikus megoldás volt, hogy az üzletekhez egy félemeletet is kapcsoltak, így az árkád kétszint belmagasságú lett, ami a fenti párizsi képen is jól látszik. A boltívek elé feszített lámpák pedig egyszerre világították az utcát és az árkádokat is.

Az Astoria a két világháború között, kép forrása

A magyar fővárosban nem létesültek árkádok, az utcán sétálókat fasorok és az üzletek elé kifeszített ponyvák védték. A város fő tengelyének számító Kossuth utca-Rákóczi út (és kis részben az Üllői út) árkádosítását több tényező eredményezte: az 1956-os forradalomban mindkét útvonalat jelentős sérülések érték, így szükség, illetve lehetőség nyílt a nagyobb szabású átalakításra. Másrészt mindkét útvonalat fokozatosan egyfajta gyorsforgalmi úttá alakították át: ezért épült a BAH-csomópontban és a Baross téren felüljáró, a Kis-és Nagykörúti csomópontokban pedig gyalogos aluljáró. A metróvonalak átadásával párhuzamosan megszűntették a villamosokat, az így felszabaduló területen pedig forgalmi sávokat hoztak létre. A megnövekedett forgalom miatt a gyalogos forgalmat nem csak az aluljárókba száműzték, hanem „beszorították” az épületek alá, megindult az árkádosítás, hogy az így szabaddá váló területeken további sávokat hozzanak létre. Az árkádok alá pedig ki lehetett vezetni az aluljárók, illetve metrómegállók kijáratait, így több problémát is megoldhattak egyszerre – gondolták. Az útpálya szélesítése időközben a visszájára fordult, ugyanis a lehetőség igényt generált és folyamatosan nőtt a forgalom az érintett útvonalakon. Így a buszok állandóan a dugóban álltak, ezért buszsávokat kellett létrehozni, így elveszett a villamos megszüntetéséve létrejött területi nyereség.

forrása Az Astoria szálló sarka 1962-ben és napjainkban. Képek

Az árkádok kiépítése óriási beavatkozást jelentett, hiszen ezeknek az épületeknek egész más volt az elrendezése, mint például a Párizsban láthatóknak. Történeti belső tereket, értékes kapualjakat kellett megsemmisíteni a terv végrehajtásához. Az Astoria kávéház is megszűnt, ráadásul itt a pilléreket igen sűrűn kellett elhelyezni, határozottan kellemetlen helyzetet létrehozva. A közvetlenül az épület elé kivezetett aluljáró-kijáratok fokozzák ezt a kellemetlen hatást.

A Blaha Lujza tértől induló árkádsor újkorában. Kép forrása

A bérházakba szó szerint belevágott árkádokat igyekeztek igényesen kialakítani. A pilléreket és a fölszinti sávot egységesen mészkőlapokkal burkolták, ami valóban egyöntetű, de kissé rideg hatást eredményezett, ráadásul eltért az épületek stílusától is. A beavatkozást a metróállomásoknál, vagyis az Astorián, a Blaha Lujza téren, a Baross téren és a mai Corvin negyed állomás környékén kezdték meg, az árkádok ezektől általában egy-két sarokig tartanak. A legtöbb helyen kifutnak egy utcáig, viszont van, ahol a tömb közepén abbamaradnak:

Abbamaradt árkád a Rákóczi úton, kép forrása

Az árkádosítás néha igen furcsa eseteket ereményezett: a Blaha Lujza téri, elhanyagolt, sötét aluljáróból feljutva egy hasonlóan koszos, lepusztult árkádsor alá jutunk. Felnézve (már akinek van kedve nézelődnie egy ilyen helyen), a vezetékrengeteg felett egy csodálatos freskót láthatunk. Az bérpalota egykori kapualjában vagyunk, szerencsére a hetvenes években is látták már ennek értékét, így megmaradhatott az alkotás.

A Blaha Lujza tér-Rákóczi út sarkán álló bérpalota egykori kapualjának freskója. Kép forrása

Blaha Lujza téri csendélet…, kép forrása

A budapesti árkádokat, aki teheti, nagy ívben elkerüli, hiszen, senki sem akar bűzös, koszos, sötét helyen sétálni. Igaz, nincs is nagyon mit nézni, az üzletek legnagyobb része bezárt, a maradék kirakat pedig érdektelen. Egyértelmű, hogy a budapesti árkádok hosszú távon nem maradhatnak így, viszont a felújítást a csatlakozó útvonalak átfogó fejlesztésével lenne érdemes összekötni. Meggondolandó az egyes árkádszakaszok megszüntetése, főleg ott, ahol a fenti képen látható módon abbamaradnak és falban végződnek, ami kiváló terepe lepusztulásnak. Egyes szakaszoknak, mint a címlapképen látható Ferenciek tereinek, az utóbbi évtized forgalomcsillapításával-átépítésével teljesen megszűnt a létjogosultsága, hiszen a járdák már itt jóval szélesebbek. A legtöbb helyen viszont „csupán” felújítás lenne szükséges, és természetesen az árkádok rendjének és tisztaságának fenntartása, hiszen számos történeti és kortárs példán látható, hogy ez egy szép és kellemes építészeti megoldás is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Fortepan)