Farsang idején vidáman, kreatívan ünnepeljünk, de búcsúztassuk a maga idejében a telet!

Ebben az időszakban eleink már bele-beleszimatoltak a levegőbe. A füstön, a még mindig lopakodó ködön át már érezni akarták, ahogy sétál felénk a tavasz, most még szinte láthatatlanul. Ám ahogy véget ér majd a farsangi időszak, egyre lendületesebben, egyre szagosabban és egyre színesebben.

De most még csak a tarka-barka vidám jelmezek libegnek mindenhol, azok csalogatják a jó (jobb kedvet), azok bűvölik a kicsiket és persze azok okoznak fejtörést a szülőknek, jellemzően az édesanyáknak, ügyes kezű nagymamáknak. Mibe is öltözzön a kicsi farsang idején, a farsangi „álarcos bálra”.

De mi az, ami jó, ami meghökkentő, egyedi, amire felkapja a fejét mindenki? És leginkább, hogyan lehet mindezt okosan, olcsón és legfőképp zölden megvalósítani?

A válasz az, hogy saját kezűleg, Azok a darabok, jelmezek igazán értékesek, amiket a szülő, a nagyszülő a gyerekkel együtt talál ki – és amikor kipattan a szikra valaki fejéből- azt a maguk módján meg is valósítják.

A nagy ötlet egyáltalán nem jelenti azt, hogy nagy beruházást kíván, azt meg végképp nem, hogy elmennek egy plázába a farsangi bál előtt néhány órával és leemelik az ötlethez hasonló, de kész, jellemzően műanyag jelmezt az állványról. Mert abban nincs a világon semmi fantázia, és arról árulkodik, hogy gyorsan akarják letudni az egészet, márpedig egy farsangi bál a gyerekeknek nagyon is fontos esemény, ahogy a gyermeklelkű felnőtteket is be tudja húzni ez a játékos kavalkád.

Két útja is van a jó farsangi jelmez kiötölésének és megvalósításának:

Az egyik, amikor egyszer csak, szinte magától előáll egy ötlet és a megvalósítása érdekében feltúrja a család az egész házat, az ahhoz passzoló alapanyagokért. Azt hasznosítják, ami otthon van, egy gombbal se többet. Nincs kiadás, nem kerül be semmi felesleges a háztartásba, cserébe az otthon fellelhető alapanyagok, vagy kidobásra ítélt ruhadarabok új életet, értékes szerepet kaphatnak.

A másik út is ezen elv mentén működik, csak először végigkutatja a család az egész házat és egyszer csak előkerül valami olyan, ami örömmel kínálja magát egy jelmezhez. Megérkezik a nagy AHA, és mindenki boldog a közös, port felverő házkutatástól.

Így kerülhet aztán a nagyapa régi szemüvege „Harry Potter” orrára, a régi sétapálca így lesz varázsbot, a nagyi szürke mellényéből farkasbunda, anya kistáskája hercegnői neszeszer, a család legnagyobb utazótáskája így lesz postástáska, amiből persze a halomba a besárgult magazinok se hiányoznak majd.

A kötőfékéről elengedett fantázia, meg a közös gondolkodás, a kincskeresés sokat segíthet ebben a folyamatban.

Ám sokkal több mindent kaphat egy-egy ilyen alkalommal a család a jelemezen túl – hiszen a régi tárgyak, régi, értékes történeteket is őrinek, amit el lehet (el is kell ) mesélni a gyerekeknek. Mindenki csak nyer ebben helyzetben – már csak ezért is megéri otthon tartani először így, ilyen módon kis farsangi, kincseket kereső mókát.

Mindezt aztán meg is lehet tetézni egy jó adag farsangi fánk kisütésével, elő lehet venni a nyáron befőzött lekvárt. Így kapaszkodhatnak össze a családi, meg a közösségi események az ünnepben. Így lehet közösen búcsúztatni a telet szépen, menjen csak, és maradásra bírni mindazt, amitől még erősebbé válik a családi összetartozás.

De ahogy mindennek, az az ünnepeknek, a farsangnak is megvan a maga ideje.

Hamvazószerdával elkezdődik a kereszténység legfontosabb ünnepe, Jézus kereszthalálára és feltámadására való lelki felkészülés időszaka – ahol már nincs helye a farsangi mulatozásnak.

Ahogy a FICSAK tavalyi, az MTI-hez is eljuttatott sajtóközleményében felhívta erre a társadalom figyelmét. A FICSAK több fórumon is arra kérte a köznevelési intézmények vezetőit, hogy a nagyböjti időszakban már ne szervezzenek farsangi mulatságokat.

Hiszen ünnepeink mélységét, valódi tartalmát, a kereszténység gazdag és éltető hagyományát úgy tudjuk továbbadni gyermekeinknek, ha mi magunk is komolyan vesszük azokat és elfogadjuk, hogy mindennek megvan a maga ideje.

Erre hívjuk fel idén is a figyelmet, hiszen a farsangi időszak elég hosszú ahhoz, hogy mindenki, és minden intézmény az adott időszakon belül meg tudja ünnepelni ezt a szép hagyományt.

A kiemelt kép illusztráció.