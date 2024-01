Helyi anyag: a Balaton-felvidéki vörös homokkő

Sorozatunkban egy-egy tájegység jellegzetes és hagyományos építőanyagait mutatjuk be. A balatoni bazalt és az alföldi tégla után visszatérünk a magyar tengerhez – írja Szende András tájépítész a Architextúra blog legújabb bejegyzésében.

Egy-egy jellegzetes, évszázadok óta alkalmazott helyi építőanyaga alapvetően meghatározza egy-egy szűkebb vagy akár tágabb tájegység építészeti arculatát. És itt nem csak a hagyományokról, a történeti építészetről van szó: az effajta anyagok mai használatával is alkothatók korszerű, akár a dizájnlapok címoldalára kívánkozó épületek is. Ugyanakkor a jellegzetes anyagok határozott karaktert adnak és egyfajta kapcsot is teremtenek az adott régió történeti és mai házai között. Az ilyen helyi „ízek” egyre fontosabbá válnak a mindinkább globalizálódó és egyformává váló építészeti környezetben. A badacsonyi bazalt és az alföldi tégla után visszatérünk a Balaton környékére, következzen a Balaton-felvidéki vörös homokkő!

Felsőörs, a román kori templom vörös homokkő homlokzata. Kép forrása

Kerítéslábazatok, jellegzetes nyaralók, villák, románkori templomok: a Balaton-felvidéki vörös homokkő hazánk talán legjellegzetesebb helyi építőanyaga. A keletkezési koráról permi homokkőnek is hívott anyag két speciális helyen, Balatonfűzfő és Aszófő, illetve Zánka és Badacsonyörs között bukkan a felszínre. Mivel a követ még ma sem szívesen szállítják nagyobb távolságra, ez a geológiai körülmény be is határolja a felhasználási területét, és jól elkülöníti például a badacsonyi bazalt „országától„. A gyönyörű és tartós anyagot – természetesen – már a rómaiak is felhasználták, de az első fénykora az Árpád-ház idejére esik. A középkori magyar építészetben előszeretettel használták az uralkodóházra utaló vörös-fehér színkombinációt, amihez a vörös kövek sokkal elegánsabb megoldást nyújtottak, mint a falfestés (Esztergomban és Budán a süttői vörös mészkövet használták erre a célra).

Tájba simuló nyaraló Balatonhenyén. Kép forrása

A vörös homokkő, mint igazi helyi anyag a parasztházaktól a kúriákig elterjedt. Igaz, sokszor rejtett módon, hiszen a hagyományos magyar építészetben a kőfalakat is vakolják, részben időjárási, részben társadalmi okokból, hiszen a vakolatlan ház befejezetlenséget sugallt. A vörös követ leginkább a lábazatokon, kerítéseken, támfalakon hagynák nyersen, ami egyébként nagyon ízléses képet mutatott a fehérre meszelt falfelületekkel.

Lovas, a falu hagyományos központja a vörös homokkő támfalrendszerrel. Kép forrása

A vörös kő, mint látható, „megbecsült” falfelület csak a balatoni nyaralók megjelenésével vált ismét létjogosulttá, mint jellegzetes, regionális anyag, ami egyedivé tette a polgárság villáit.

Balatonalmádi, Keszler-villa (jelenleg épp felújítása zajlik).

A vörös követ előszeretettel használták a fürdőépítészetben és egyéb, turisztikához kapcsolódó fejlesztések esetén. Így az Alsóörs feletti Csere-hegyi kilátó is kőből épült 1935-ben, a fogadóépületet – hegyi épület esetében kissé furcsa módon – náddal fedték. A tervező, Padányi Gulyás Jenő jobboldali építész és politikus volt, a népi(es) építészet művelője. A második világháború után az Egyesült Államokban élt, ahol hasonló regionalista stílusban alkotott.

lsóörs, Csere-hegyi kilátó, a torony toldása 2001-ben épült. Kép forrása

A két világháború között fellendülő balatoni idegenforgalom szükségessé tette a korábban épült állomás-típusépületek bővítését vagy cseréjét. A déli parton több neobarokk állomás épült teljesen újonnan, Balatonalmádiban csak bővítették a meglévőt. Az új tágas, art decoba oltott neobarokk bővítmény tervezője ízléses módon alkalmazta a vörös homokkövet. Csak a lábazaton és a bejáratok keretezéseként jelenik meg a kőanyag, az almazölddel kellemes kontrasztot alkotva.

Balatonalmádi valóban a vörös homokkő városa. Több templom és emlékmű készült ebből az anyagból, többek között az Irredenta örökmécses, ami különös módon a szocializmus évtizedeit is átvészelte. Ma is eredeti formájában látható a „sóhajok hídja mellett”. Az egy tömbből kifaragott alkotáson gyönyörűen látszódnak a földani rétegek is.

Balatonalmádi, Irredenta örökmécses a hídról. Kép forrása

Az almádi park megálmodójának, Véghely Dezső alispánnak még az utolsó békeévben, 1914-ben állítottak emlékszobrot, pontosabban szoborral egybekomponált emlékpadot.

Balatonalmádi, Véghely Dezső-emlékpad. Kép forrása

A vörös homokkő használata természetesen az egyházi építészetben is elterjedt. Balatonfüred új temploma is részben ebből épült. A tervező, Fábián Gáspár szintén a konzervatívabb irányvonalat képviselte, főként neoromán jellegű épületeivel. Ebbe az archaikus(nak látszó), erőteljes formákat alkalmazó formanyelvbe kiválóan illeszkedett a vörös homokkő. A népnyelv az épületet egyébként egyszerűen csak piros templomnak hívja. Fábián Gáspárnak egy szinte ugyanilyen temploma látható Badacsonytomajon is, ott viszont a már említett helyi bazaltból. A terméskő itt egyébként már csak burkolóanyag, mindkét templom vasbetonvázzal és tégla falakkal épült.

Veszprémben, noha közel van a lelőhelyekhez, a vörös homokkő nem tekinthető hagyományos építőanyagnak. Ennek ellenére Medgyasszay István, a Kós Károlyt követő, mégis egyedi formanyelvű építész úgy gondolta, hogy a Veszprém Vármegyei Múzeum 1925-ben átadott épületéhez felhasználja a térségre jellemző anyagot. A mai Laczkó Dezső Múzeum frissen felújított épületén így határozottan megjelenik a vörös homokkő, ami szép kontrasztot alkot a parasztházakhoz hasonlóan fehérre meszelt falakkal. Az épületet a Medgyaszayra jellemző, korai vasbeton szerkezetekkel formált népies motívumok teszik egyedivé. A múzeumban a cikk írásának idején még nyitva tart a Balaton festőjének, Egry Józsefnek kiállítása.

Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum. Kép forrása

A Balaton-felvidéki kőbányák mára kimerültek, újraindításuknak környezetvédelmi akadályai is lennének (hasonlóan a badacsonyi bazalthoz). Kis mennyiségű, tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő kitermelését érdemes lenne megfontolni, hiszen egy rendkívül jellegzetes és feltűnő természetes anyagról van szó. Sokaknak a balatoni nyár szavak hallatán tudatalatt beugrik a tájat meghatározó, naptól felmelegedő kőburkolatok képe a strandra menet, vagy akár a szomszéd nyaralóján. Az identitásunkhoz ezek az aprónak tűnő részletek is erősen hozzájárulnak.

Káptalanfüred, kápolna, a nyaralók számára kialakított szabadtéri misézőhellyel. Kép forrása

Kiemelt kép: A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 1925-ben átadott épülete. Kép forrása