Betiltják az AfD-t?

Nicht sein kann, was nicht sein darf! (Ami nem megengedett, annak nem szabad megtörténnie!) — a német mainstream a Soros-hálózat segítségével készíti elő a második legtámogatottabb ellenzéki párt, az AfD betiltását. Nem az EP-választástól félnek, hanem attól, hogy három keletnémet tartománynak is olyan kormánya lesz, amely érdemi alternatívát kínál Németország és a németek számára – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

A német mainstream kontraszelektált politikusai a maguk átlagos képességeivel nem tudják korunk nagy kérdéseit kezelni. Németország hanyatlása már Angela Merkel alatt elkezdődött, de a “Mutti” ezoterikus mondataival és a kiszámítható házvezetőnő mentalitásával sokáig elfedte a baj nagyságát. Eddig csak az alsó középosztály csúszott le, most már a középosztály életszínvonala is romlik, és ami a legrosszabb, esély sincsen a változásra. A többség csak álmodik a “régi szép időkről” amikor háromévente cserélték az autót, évente többször mentek nyaralni és mindenre volt pénz. A németek legkésőbb mostanra jöttek rá arra, hogy demokratikus úton nem tudnak sorsuk rosszra fordulásán változtatni.

(Forrás: Statista)

Egy demokratikus rendszerben ugyanis van esély a kormányváltásra és a protesztpártok erősödése jelzés a néppártoknak arra, hogy egyes területeken valamit elrontottak, változtatni kell. A globalista elitek azonban nagy tervük megvalósításával vannak elfoglalva, nem akarnak a nyugati félteke átlagpolgárainak problémáival foglalkozni, és nem is tudnak nekik a “régi szép időkre” emlékeztető ajánlatot tenni. Már most szólnak, hogy még kevesebb pénz lesz, így az EU 2028-ban induló új költségvetésében az agrár- és kohéziós támogatások aránya a mostani kétharmadról egyharmadra csökkenne, ami érthetővé teszi, hogy miért “nincsen szükség” ennyi gazdára, akiket a szabályozás szigorításával és a támogatások csökkentésével késztetnek földjük nagybefektetőknek való eladására.

A német mainstream már a gazdatüntetéseknél bevetette a jobboldali áttöréstől való “rettegés” kommunikációs fegyverét, ami azonban egyre kevéssé működik. Mivel minden választás előtt “aggódnak” a jobboldali áttöréstől, ez már egyre kevéssé működik. Most éppen azzal bolondítják a nyugat-európaiakat, hogy a “szélsőjobb” erősödése az EU “széteséséhez” vezet. Mivel a jobboldal erősödésétől az egyre rosszabbul élő németek már nem tartanak, az elitnek más megoldást kell keresnie. Jobb híján marad az AfD betiltása.

Az AfD politikája ugyanis egy hadüzenet a globalista német elit jelenlegi politikájának: állítsák helyre az Északi Áramlat gázvezetéket; szüntessék meg az elhibázott brüsszeli szankciókat; fogadják el a multipoláris világ realitásait és kölcsönösen előnyös módon folytassák a kereskedelmet Kínával. A migrációt korlátozni kell, sőt “remigrációra” van szükség, vagyis a nem asszimilálódott külföldiek számának csökkentésére, ami a 84 milliós országban több millió ember deportálását jelentené. Összehasonlításként elég arra utalni, hogy azt a 300,000 elutasított menedékkérőt sem tudják évek óta hazaküldeni, akit jogszerűen lehetne.

A mainstream média most egy tavaly novemberi potsdami találkozót habosít, amelyen több gazdasági vezető és AfD-politikus is részt vett. Azon már senki sem lepődik meg, hogy a találkozóról az a Correctiv készített lesipuskás fotókat, amely a közösségi média “tényellenőrzésére” a Soros-alapítványoktól is kapott pénzt. A szervezett rettegés kezd csúcsra járni: már országszerte tüntetnek a szélsőjobb “veszély” ellen, és egyre többen követelik az AfD betiltását. Egy precedens értékű eljárással is próbálkoznak, egy AfD-politikus választáson indulását akarják ugyanúgy megakadályozni, mint az amerikai globalisták Donald Trumpét.

A szövetségi alkotmány 18. paragrafusa szerint a szövetségi alkotmánybíróság határozatával el lehet venni bizonyos állampolgári jogait annak, aki a szabadságjogokkal visszaélve akarja a szabadságra épülő, demokratikus államberendezkedést megdönteni. Egy online petícióban már egymillióan követelik, hogy az AfD Thüringiai elnökét, Björn Höckét, fosszák meg passzív választójogától, vagyis egy adott időre ne indulhasson jelöltként választáson. Eddig négy ilyen eljárást indítottak, például egy szélsőjobbos zuglap kiadója ellen, de az átlagban négyéves eljárást eddig még egyszer sem koronázta siker. A mainstream most jobb esélyeket lát, hiszen Höcke sokkal ismertebb, és mivel a szeptemberi választás után esélyes a thüringiai tartományi miniszterelnöki posztra, sokkal “nagyobb veszélyt” jelent.

Az AfD Thüringiában, Brandenburgban és Szászországban is 35% körüli támogatottsággal vezeti a népszerűségi listákat, így, ha őszre rosszabbodik a gazdasági helyzet, akár abszolút többséget is szerezhetnek, és akkor semmilyen szivárványkoalíció sem tudja a kormányalakításukat megakadályozni. Intő jel, hogy január elején az AfD-s jelölt Kelet-Thüringia Saale-Orla járásában 45,7 százalékkal nyerte meg a választást, ami sokkal jobb a kutatások számainál.

Sok német reménykedett abban, hogy a CDU/CSU kiengedi a politikai karanténból az AfD-t és egy jobboldali többséggel menti, ami még menthető a német gazdaság romjaiból. A CDU elnökségének évnyitó ülésén azonban világossá tették, hogy marad a tűzfal, így hiába jön ki a matek, nem akarnak az AfD-val koalícióra lépni. Mivel a CDU/CSU támogatottsága beragadt 30% körül és csak az AfD, illetve a szélsőbal új formációja (Sarah Wagenknecht Szövetsége) erősödik, patthelyzet állt elő.

Az elitek nem akarnak és nem is tudnak politikájukon változtatni. A németek 70 százaléka elégedetlen a kormány és a kancellár munkájával. Egy kancellárcsere sem ígér új lendületet, egy előrehozott választáson a két szélső pólus erősödne és már a nagykoalíció sem kapna többséget. Szeptemberben három keleti tartományban választanak, és ha az AfD ezekben kormányra jut, az eddig politikai karanténba zárt alternatíva hirtelen érdemi politikai képviseletet kap a német politikai intézményrendszerben. Mivel az AfD a migráció, az elhibázott szankciók, a zöld átállás és a háború támogatása terén a németek többségi véleményét képviseli, könnyű kiszámítani, hogy a német mainstream mennyire fél ettől a lehetőségtől. Ahogy az NSDAP 1923-1925, vagy az SA 1932 április és június közötti betiltása sem volt valós válasz a protesztpártok által akkor felvetett problémákra, úgy az AfD akár gyorsított ütemű betiltása sem lenne az. Németország gazdasági és energetikai problémáihoz egy komoly politikai válság is társul.