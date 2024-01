A sport nem csupán eszköz, hanem életünket építő támasz a mindennapokban

Több alkalommal írtam már arról, hogyan vált a sport életem meghatározó elemévé. Nem múlhat el úgy nap, hogy ne mozognék, nem csak azért, mert még sokáig szeretném megőrizni egészségem, azért is, mert egyszerűen jó érzést, lendületet hoz a mozgás, és persze egész napra feltölt energiával.

Öt gyermek neveléséhez pedig igencsak nagy lendületre van szükségem, meg kitartásra, derűre, fegyelemre.

A sport támogatja, erősíti ezeket, – a családi élet hozta – elvárásokat, de a munkámban is hasznát veszem annak, hogy a sport nem egy futó ismeretség az életemben, vagy nem egy újévi, gyorsan elhaló fogadalom, hanem stabil támasz.

Természetesen senkit nem szeretnék bántani, eszemben sincs lekezelően nyilatkozni a sporttal, az egészség megőrzésével kapcsolatos fogadalmak jelentőségéről. Ezerszer előrébb visz az a helyzet, amikor egy ember számvetést készít, felméri azokat a pontokat, ahol gond van és MEGPÓBÁL változtatni, azzal szemben, ha soha nem jön el az életébe a felismerés pillanata

Túllépni saját határainkon, berögzült, nem annyira egészséges, vagy káros szokásainkon nem könnyű. Sőt írhatom, hogy embert próbálóan nehéz – és ha valaha sportoltunk, de aztán hosszú időre elhanyagoltuk a sportolást – az újrakezdés is az.

December végén egy kicsit jobban elengedi magát mindenki, kevesebbet mozog, többet eszik, még akkor is, ha csak a szokásosnál jobban enged a család, a tágabb rokonság unszolásának: csak ezt vagy azt kóstoljon meg. Sok kis falat sokra megy – és ha a mérleg nyelve nem is mozdul olyan gyorsan, azért a szervezet megérzi a plusz falatokat, a sok szénhidrátot, a töményebb, zsírosabb fogásokat.

Nehezebb a reggeli ébredés januárban, nehéz egy csapásra visszatérni az egészséges rutinhoz, pedig aki a későbbi életéveiben is jól akarja érezni magát a bőrében, annak le kell győzni a meleg paplan csábítását.

Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy ez mindenkinek kihívás, nekem is, pedig évtizedek óta korán kelek- és a korai kelést a gyerekek igényei mellett a sport indokolja.

Még én is nehezebben kezdem a napot, de ez a csata belül zajlik, és van már rutinom abban, hogy lendüljek át azon a ponton, amikor az ember az ébresztő hangját hallva a legszívesebben a fal felé fordulna még egy kicsit. Ismerem a halogatás csapdáját is, a „még csak öt perc” csalfaságát.

Így aztán, amint megszólal az ébresztő- mozgásba lendülök, – és mindenkinek ezt javaslom – mert, ha a takaró alatt maradnék, visszahúzna az ágy.

Én se vagyok kőből, nekem is kihívás ám a kelés, főleg úgy, hogy reggelente jellemzően a szabadban sportolok. Benn csalogató meleg – kint meg sokszor zimankó, szemerkél az eső, vagy fúj a szél.

Ám tudom, ezerszer meg ezerszer tapasztaltam, hogy egy perc kényelmetlenség csupán az önmagammal folytatott reggeli viadal. Mire felöltözöm, mire kilépek az ajtón, már el is felejtem. A sport meg abszolút segít felébredni. Ráadásul, ahogy írtam egy régebbi cikkemben: „Olyankor, amikor nekiszaladok egy erdei távnak- a szokásosnál is jobban érzem, milyen szerencsés ember vagyok, hogy itt élhetek, ezen a gazdag Földön, és pont itt, ebben a hazában, ahol minden van, amire csak vágyhatunk. Csodás folyók, tavak, erdő, hegyek és dombok, lapályok, virágok, méhek, madarak, halak, őzek, meg szarvasok is. Futás közben néha keresztezzük egymás útját valamely vaddal, és azok mindig szép találkozások.”

Mozgás közben aztán összerakom a napom, míg a testem dolgozik, az agyam szintén: sokkal tisztábban látok dolgokat, helyre kerül sok-sok momentum, az elmém, a lelkem rendet rak. Indulhat a nap.

Nekem tehát sokat ad a sport, évtizedek óta segít életem szinte minden területén. Látom, azt is, hol torpan meg mások igyekezete, ezért összeszedtem néhány tippet, mi segíthet másoknak abban, hogy a sport rendszeressé váljon a mindennapokban?