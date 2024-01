BÚÉK 2024, Németország!

Elbukott szövetségi költségvetés; az országot megbénító gazdatüntetés; a sokadik vasutassztrájk, csak tavaly újabb 330,000 migráns, akiket el kéne szállásolni; kétmillió betöltetlen állás és az országból menekülő német fiatalok és tehetségek tízezrei. A The Economist nem véletlenül nevezte Németországot tavaly augusztusban “Európa beteg emberének”. A millennium idején is ez volt a helyzet, akkor Helmut Kohl 16 éves kormányzása után Gerhard Schröder szocdem kancellár a német gazdaság igényei mentén hozott reformjai adtak egy nagy lökést a német gazdaságnak. Az Agenda 2010 csomag jegyében jelentősen csökkentették a szociális segélyeket és bevezették az atipikus foglalkoztatást, ami a minimálbérre (jelenleg óránként 12,41 euróra) bejelentett munkaviszonyt jelent és jelentősen csökkentette a német gazdaság munkaerőköltségét.

Angela Merkel 16 éves kormányzása alatt az EU finanszírozása annyira kiszívta a pénzt a társadalomból, hogy Németország szó szerint legatyásodott. A német közúti, vasúti és digitális infrastruktúra jelentős fejlesztésre szorulna. A három napnyi lőszerrel rendelkező Bundeswehr nem tudná megvédeni az országot és a hivatalokban még mindig jobban bíznak a faxban, mint a felhő alapú gazdaságban. A helyzetet jól jellemzi, hogy csak most jutottak el az e-recept kísérleti szakaszához.

Olaf Scholz kancellár több okból sem képes a feltorlódott reformok beindítására: az előző kormányok pénzügyminisztereként saját korábbi döntéseivel kéne szembe mennie és alkatilag is irtózik a konfliktusoktól. Marad az ügyeskedés, a kivárás és a problémák következő generációk terhére felvett hitelekből való finanszírozása. Most éppen vészhelyzetet hirdetnek, hogy hatályon kívül helyezhessék az adósságféket és újabb kreatív könyveléssel pótolják az alkotmánybíróság által elkaszált 60 milliárd euró klímaátállási, valamint a döntés következtében kifuttatott 200 milliárd eurós rezsicsökkentési alap pénzét. Az így kieső pénz pótlására vonták volna el a gazdáktól a mezőgazdasági gépek súlyadó mentességét és gázolaj támogatását.

A gazdák azonban nem csak a támogatások csökkentése miatt tiltakoznak. Látják Hollandiát, ahol a nitrogén kibocsátás szigorításán keresztül lehetetlenítettek volna el több ezer családi gazdaságot, helyet csinálva az ukrán dömpingélelmiszernek és a zöld bárók befektetési alapok által finanszírozott nagybirtokrendszerének. A gazdákhoz most a klímaideológia és az ukrán konkurencia által hasonlóan sújtott kkv-szektor más ágazatai is csatlakoznak, mint pl. a logisztika és közúti szállítás. Az utcáról Németországban sem lehet kormányt buktatni, de Hollandia abban is példa lehet, hogy a magukat megszervező gazdák pártja a régiókban és a holland szenátusban fontos szereplővé vált.

Az általános elégedetlenséget több párt is meglovagolná, a CDU/CSU támogatottsága ezért is van 30 százaléknál, de ott beragadt. A centrum mérsékelt pártjainak támogatottsága az életszínvonal folyamatos romlásával és a kilátások egyre borúsabbá válásával együtt araszol lefele. Németországban most jöttek rá a megszokott jólétet veszni látó polgárok arra, hogy demokratikus úton nem tudnak sorsukon fordítani. A proteszt szavazás hiábavaló, legfeljebb ügyrendi okokra hivatkozva nem engedik indulni az AfD-t, mint 2023 májusában Brémában, vagy a Cancel Culture jegyében rögtön az egész pártot betiltanák.

A német politikában aggasztó folyamatokat látunk, amelyek száz éve egyszer már rossz véget értek. Most is a pártspektrum két széle erősödik, a már 20 százalék fölötti támogatottságú AfD mellé a minap alakult meg a neomarxista Sarah Wagenknecht baloldali populista pártja. A weimarizálódásnak nevezett jelenség a német elit rémálma, amit eddig megpróbáltak szőnyeg alá söpörni, de a jelenlegi gazdasági, pénzügyi, energetikai és társadalompolitikával ez már nem megy. A három kormánypárt támogatottsága már most kevesebb, mint a fő ellenzéki erőnek számító CDU/CSU szövetségé, ami érdemi változtatás nélkül a júniusi EP-választásra csak tovább apad. Ősszel három keletnémet tartományban lesz választás, ahol az AfD 30-40 százalékos eredményre is számíthat, ami a kormányalakítás megkerülhetetlen szereplőjévé teszi őket.

A német elitnek tehát döntenie kell. Bonyolult helyzetét az a közmondás mutatja a legjobban, hogy “Bármelyik ujjamba harapok, ugyanúgy fáj!”. A satus quo fenntarthatatlan. Az elit többsége az atlantista-globalista irányt követné, aminek finanszírozása még több megszorítást követelne a németektől. Az elit kisebb része irányt váltana, és a bismarcki politika jegyében csak egy konfliktust élezne ki (Oroszországgal), a többit (Kínával, Franciaországgal és Trump megválasztásával potenciálisan az USA-val) pedig jegelné. Időt akarnak nyerni a gazdaság átállítására, az uniós politikák német érdeknek megfelelő átszabására és ami a legfontosabb, mindezek finanszírozásának megszervezésére.

Ezt leginkább egy újabb CDU/CSU és SPD nagykoalíció biztosítaná, amihez a szocdemeknek a jelenlegi 14 százalékról 20 százalékra kéne erősödniük, amit egyes berlini pletykák szerint több lépésben érhetnek el: előbb a kancellári székben Scholzot a legnépszerűbb kormánytagra, a szocdem Boris Pistorius védelmi miniszterre cserélik, akivel a jelzőlámpa koalíció új lendületet kaphat. A novemberi amerikai elnökválasztás kimenetelének függvényében Bidennel akár maradhat a jelzőlámpa koalíció. Amennyiben Trump nyer, egy esetlegesen előrehozott német választáson talán összejön az új nagykoalíció 50 százaléka. Ilyen nagykoalíció alakult tavaly tartományi szinten Berlinben és Hessenben is. Ezek a hatalomtechnikai játszmák azonban legfeljebb időnyerésre alkalmasak.

Az EU meghatározó gazdasági és politikai hatalma, a magyar gazdaság domináns partnere tehát sorsdöntő év elé néz. A követendő irányról szóló döntést a német elitek fogják meghozni, ám annak következményét az egész EU és egész Európa érezni fogja.

Kiemelt kép: Boris Pistorius német védelmi miniszter (j) egy Leopard 2A6 harckocsin a német hadsereg 203-as harckocsizó-zászlóaljánál, az augustdorfi Rommel tábornagy laktanyában tett látogatásán 2023. február 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)