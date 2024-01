Városfestők: Ludwig Rohbock, aki a legszebbnek látta Magyarországot

Ludwig Rohbock a 19. század egyik legjelentősebb tájképfestője. Elsősorban szülőhazája és Nyugat-Európa városait örökítette meg szinte fényképszerű részletességgel és pontossággal, ugyanakkor egyéni és felismerhető művészi látószöggel. 1856 és 1863 között többször végigjárta Magyarországot, az itt készített képei is egyedi hangulatot árasztanak, pontosan megörökítve az akkori állapotokat, de mégis sajátosan idealizálva azt. Városfestők sorozatunkban eddig a Balaton festőjét, Egry Józsefet, a Tabán krónikását, Zórád Ernőt, és a huszadik századi Budapest festőjét, Mácsai Istvánt mutattuk be. Most következzen Ludwig Rohbock, aki a legszebbnek látta Magyarországot!

Eger, látkép a szőlőskertekkel. Kép forrása

Az 1824-ben, Nürnbergben született Ludwig Rohbock már fiatalon befutott és rendkívül ismert művésszé vált. Ugyanis metszetkészítés műfajának segítségével alkotásai széles rétegekhez jutottak el, a német városokról készített sorozata a legtöbb polgári lakásban megtalálható volt, akár könyv formájában, akár falra akasztva. Az akkoriban elterjedő acélmetszet segítségével a korábbi rézmetszeteknél jóval nagyobb példányszámban lehetett egy-egy ábrát sokszorosítani, hiszen az acél jóval keményebb, mint a réz, így a nyomóminta sokkal tovább használható. Maga a metszés természetesen nem a helyszínen történt, hanem a műhelyben, rajzok alapján. A már rangos művész új tájakat, új ihletforrást keresett, így felkerekedett és bejárta Magyarországot. És ezt szó szerint kell érteni, 1856 és 1863 között Csíksomolyótól Fraknóig az egész országot bejárta, felkeresett várromokat, városokat, sőt, gyártelepeket, mindig a legszebb kilátópontokat felkeresve olyan látványok miatt, amit addig kevesen örökítettek meg.

Herkulesfürdő, főtér, kép forrása

Rohbock művei egyszerre fényképszerűen realisztikusak és meseszerűek, épp ebben rejlik a titka. Sosem látunk üres tájat, a képeket jellemző figurák népesítik be: Egerben szőlőmunkások, Herkulesfürdőn sétáló fürdővendégek, a gyártelepeken munkások, a mezővárosokban parasztok láthatók. A képeken gyakran történik valami érdekes, hajót vontatnak, szüretelnek, lovat futtatnak, vásároznak.

Csíksomlyó, kép forrása

Visegrád, hajóvontatás. Kép forrása

1859-ben, Hunfalvy Jánossal együtt jelentették meg a német nyelvű, Pest-Budát és környékét bemutató albumot. A kötetben 16 Rohbock-metszet található, olyan helyszínekről is, mint az óbudai hajógyár, vagy a nyugatiaknak igazi egzotikumnak számító Rudas-fürdő:

Az óbudai hajógyár, kép forrása

A jó minőségű nyomatokon az acélmetszés technológiája is megfigyelhető: a rendkívül nagy precizitást igénylő munka során vonalazással karcolták a képet az acéllemezre, tulajdonképpen a mai pixeleknek megfelelő sűrűséggel.

Rudas-fürdő (részlet), kép forrása

A metszetsorozatban az akkori Pest-Buda szinte összes látványossága megjelenik, mint az akkor frissen elkészült Lánchíd, amiről egy különleges éjszakai kép is megjelent:

Kilátás a Lánchídról éjszaka. Kép forrása

A metszetekből több sorozat készült, fekete-fehér és jellegzetes színezéssel ellátott változat is:

Az előző metszet színezett változata, kép forrása

A Városliget, kép forrása

Rohbock a mai embert megszégyenítő alapossággal járta be az országot: Pozsony, Székelyudvarhely, Visegrád, Balatonfüred, Zsámbék, Segesvár, Esztergom – és még hosszan lehetne folytatni a sort, hogy milyen helyszíneken járt. Az itt készített metszeteket több kötetben is kiadták. Ezeket ki lehetett vágni és a falra akasztani.

Pozsony, Hal tér a várral. Kép forrása

Balatonfüred, Kerektemplom, háttérben Tihany. Kép forrása

Segesvár, kép forrása

Fraknó vára, kép forrása

Miskolc, kép forrása

Sirok, vár, színezett változat. Kép forrása

Torna, vár, színezett változat. Kép forrása

Az így elkészült képek nem csak gyönyörűek, hanem fontos kordokumentumok is. Megjelennak az olyan újítások, mint a gőzhajó és a vasút, illetve az ehhez kapcsolódó infrastuktúra, mint például a vasúti viadukt Nagymarton mellett, háttérben Fraknó várával:

Nagymarton, vasúti viadukt. Kép forrása

A Nagymarost (és a háttérben Visegrádot) ábrázoló metszeten a vasút és a gőzhajó is megjelenik:

Nagymaros látképe, kép forrása

Pécsvárad. színezett változat, kép forrása

A metszetek olyan szempontból is forrásértékűek, hogy több olyan épület is látható, amit azóta lebontottak, vagy alaposan átépítettek. Ilyen a pécsi székesegyház, aminek Pollack-féle állapotát csak néhány fénykép és ez a metszet őrzi:

Pécs, székesegyház, Pollack-féle állapot. Kép forrása

Rohbock művei úgy lettek rendkívül népszerűek és ismertek, hogy sokan nem is hallottak nevéről. Erre is jó példa, hogy egyik művét naponta forgatták sok tízezren. Ez a diósgyőri várat ábrázoló látképe, ami annak ellenére is ismerős lehet, hogy a bankjegyet mára már bevonták:

Rohbock metszete a mára bevont 200 forintos bankjegyen. Kép forrása

Kiemelt kép: budai látkép a királyi várral, a Lánchíddal, háttérben a budai hegyekkel a Tabán felől. Ludwig Rohbock nürnbergi művész rajza 1855-ből (Fotó: MTI Fotó: Reprodukció)