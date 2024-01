BÚÉK 2024, Magyarország!

A harmadik háborús évben Magyarország továbbra is egy működőképes alternatívát kínál a nyugati integrációs rendszerek számára. A második félévben hazánk adja az EU soros elnökségét, így még nagyobb figyelem irányul ránk. Az idei év fő feladata az elhibázott brüsszeli szankciók gazdasági következményeinek tompítása mellett a családok és nyugdíjasok további támogatása, valamint a munkahelyek megvédése marad. A magyarok ezeknél továbbra sem számíthatnak a dollárbaloldalra, amely cicaharccal készül a júniusi EP- és önkormányzati választásra – írja Kiszelly Zoltán a Mozgástérblogon.

A június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásra pont a parlamenti ciklus félidejében kerül sor, így az fontos visszajelzés lesz a kormánykoalíció munkájáról. A kutatások 45–50 százalék közötti Fidesz/KDNP támogatottságot mutatnak, ami akár a 21 magyar EP-mandátum kétharmadát is eredményezheti. Ez a támogatás nemcsak az ukrajnai háború minél hamarabbi tűzszünettel és béketárgyalásokkal való lezárását szorgalmazó békepárti álláspontnak köszönhető, hanem annak a már 2010 óta bevált válságkezelő politikának is, amely a 2002-2010 közötti balliberális kormányzás megszorításokkal teli korszakához képest egy igazságos tehermegosztással és célirányosan védi a társadalom legsérülékenyebb rétegeit, a gyermeket nevelő családokat és a nyugdíjasokat – írja Kiszelly Zoltán.

A kormány következetes patrióta gazdaságpolitikájának eredményeként rekordmagas a foglalkoztatás és az elhibázott brüsszeli szankciók károkozását is sikerült valamelyest tompítani.

Hála a kiszámítható energiaellátásnak, hazánk olyan iparágak befektetési célpontjává vált, amelyek megtartásáról más országok csak álmodhatnak, elég egy pillantás a német gazdasági statisztikákra.

Egyedül a hazai autóipar háromszázezer embernek ad munkát, amit az elektromos autózásra való áttérés további évtizedekre biztosít.

A romjaiban heverő dollárbaloldal és az annak szerepét egyre inkább átvevő dollármédia nem véletlenül ilyen népszerűtlen. Az emberek nem hülyék, így pontosan látják, hogy úgy táncolnak, ahogyan Brüsszel fütyül. A globalista érdeket kiszolgáló hazai baloldal így továbbra is bele akarja sodorni hazánkat a háborúba; elfogadná az év elején elfogadásra váró kötelező uniós betelepítési kvótát; támogatná Ukrajna magyar gazdákat és vállalkozásokat versenyhátrányba hozó uniós csatlakozását és ami a legfontosabb, feladná Magyarország szuverenitását.

A kormány politikáját 2024-ben is három elv határozza meg: a békepárti álláspont (No War!); gyermekeinek és unokáink védelme a genderőrülettel szemben (No Gender!), valamint a tömeges betelepítés elutasítása (No Migration!).

A Századvég Európa Projekt kutatása alapján minimum a békepárti álláspont és a szigorú migrációs politika immáron többségi állásponttá vált az uniós polgárok körében, ami sajnos még nem tükröződik a tagállami kormányok döntéseiben. Ahogy a tagországokban globalista guruló dollárokkal, fenyegetésekkel és manipulációval összetákolt szivárványkoalíciók politikusai nem törődnek országuk polgárainak többségi véleményével, úgy a magyar dollárbaloldal sem.

A háromosztatú ellenzéken belül a dollárbaloldal látszólagos válaszút előtt áll. Engedjenek-e törzsszavazóik és szponzoraik nyomásának és induljanak ismét egy közös listán, vagy – a tavaly októberi lengyel mintán felbuzdulva – bomoljanak-e inkább több formációra?

A Momentum élére visszatérő Donáth Anna a lengyel modell híve, amitől nemcsak saját EP-mandátumának megőrzését reméli, de azt is, hogy pártja az „ellenzékváltó” pólus vezető erejévé válhat, bevonzva a Kutyapárt és az LMP szavazóit és – Márki-Zay Péter 2021 októberi előválasztási sikeréhez hasonlóan – rengeteg olyan bizonytalant, aki elégedetlen az ellenzék munkájával. A DK nem engedheti, hogy a feje fölé nőjön egy “ellenzékváltó” pólus, ezért mostantól ő lesz a „teljes összefogás” leghangosabb szószólója. A dollárbaloldal cicaharca legkésőbb 2026-ban úgyis egy választási szövetségben fog végződni, akármilyen látványos és teátrális is most a „különbségek” felmutatása.

Hazánk a második félévben veszi át az EU soros elnökségét, ami nagyobb feladatot ró a kormányra és a miniszterelnökre: nekik kell moderálni az unió asztalán fekvő témákat,

a migrációtól a költségvetésen és a klímaátálláson át egészen az ukrajnai háború következményeinek kezeléséig. Brüsszelben már előre félnek attól a működőképes alternatívától, amit Magyarország a fontos területeken fel tud mutatni: a migrációban a külső határok védelmével és a Hungary Helps! program helybe vitt segítségnyújtásával. Az iparpolitikában az orosz energia további használatával és ezáltal az energia intenzív iparágaknak a kontinensen tartásával, valamint a stratégiai ágazattá vált fegyvergyártás felfuttatásával. Az elhibázott brüsszeli szankciók hatásának tompításával, amiből a szomszédos országok is profitálnak. A sort hosszan folytathatnánk.

Magyarország egy újabb fontos év előtt áll, ezért is fontos, hogy minél többen mondjuk el véleményünket a most záródó nemzeti konzultáción! Ahogy a körülöttünk zajló konfliktusok éleződnek, úgy döbbenünk rá arra, hogy hazánk nem véletlenül vált a normalitás és a jó értelmében vett hagyományos európai életmód egy olyan szigetévé, amely egyaránt ott van az elnökválasztásra készülő USA politikai elitjének és a stabil európai telephelyet kereső távol-keleti csúcstechnológiai cégek térképén.

A kiemelt kép illusztráció; a képen: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában, 2019. május 13-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)