BÚÉK 2024, EU!

Az első félévben csúcsa jár az Európai Egyesült Államok építése, kapunk a nyakunkba kötelező betelepítési kvótát; klímasarcot; ukrán hadikölcsönt; háborús propagandát, újabb elhibázott szankciókat és egy régi-új brüsszeli globalista vezetést. A második félév magyar uniós elnöksége szuverenista alternatívát és ezzel reményt tud adni a vén kontinensnek. Mi vár Európára?

Az idei év legfontosabb uniós politikai eseménye az Európai Parlament (EP) képviselőinek júniusi megválasztása lesz, amit az új Európai Bizottság (EB) tagjainak jelölése követ. Francia-magyar összefogással öt éve sikerült megakadályozni a Spitzenkandidat-rendszer szerződésekkel szembemenő intézményesülését, így nem a legerősebb pártcsalád listavezetője lesz automatikusan az EB új elnöke – írta Kiszelly Zoltán a Mozgástér blogon.

Brüsszelben egyre többet hallani (a 76 éves) „Szuper Mario” Draghi nevét, mint esélyes jelöltét, aki a globalista elitek számára több szempontból is ideális jelölt lenne: korban illik a 81 évesen újraválasztására készülő Joe Biden, vagy a Fehér Házat 78 évesen visszafoglalni készülő Donald Trump korosztályába. Mivel a 70 az új 50, a „csak” 65 éves Ursula von der Leyen még mindig versenybe szállhat a NATO-főtitkári székért. Az amerikai demokraták női főtitkárt szeretnének, és miután a dán miniszterelnök asszony azzal képesztette el a washingtoni Deep State héjáit, hogy szerinte „zöldebb” védelempolitikára van szükség, kevés „alkalmas” női jelölt maradt. Von der Leyen telefonszámát már úgyis ismerik a tengerentúlon, majd SMS-ben egyeztetnek.

Az EU idén közelebb kerül a Hamilton-pillanathoz. Kétszáz éve az akkori amerikai pénzügyminiszter a 13 függetlenné vált brit gyarmat adósságának átvállalásával erősítette a szövetségi kormányt. Az EU-ban ez most fordítva zajlik, egyre több uniós hitelt akarnak felvenni, hogy a „közös” hitel törlesztésére hivatkozva lehessen „közös” bevétel. Ilyen „közös” bevétel lenne a – még a belga elnökség alatt elfogadásra váró – klímasarc, amivel a fosszilis energiát akarják büntetni. Már most is van ilyen uniós szabály, nálunk is emiatt drágul most literenként 41 forinttal az üzemanyag, ám az új klímasarc 2028-as bevezetésétől már évi 38 milliárd euró bevételt várnak a brüsszeli feneketlen hordóba. A klímasarc arra is alkalmas lesz, hogy felgyorsítsa a belső égésű autók és fűtési rendszerek, mint például a gázkazán kivezetését. A gázkazánok betiltását kivezetését a választásra készülő Egyesült Királyságban a „jó populizmus” jegyében a választás utánra halasztják. Miközben tehát az EU túlteljesíti a klímacélokat, addig Kína 2060-ra, India 2070-re szeretne klíma semlegessé válni.

Uniós hitelötlet van bőven. Az észt miniszterelnök az európai hadiipar és a tagállami hadseregek fejlesztésére venne fel közös hitelt. Azt mindenki tudja, hogy az Ukrajnának szánt 50 + 20 milliárd euró hadikölcsön semmire sem elég. Ma már szó sincsen arról, hogy az EU évi 18 milliárdja egy 3×18 milliárdos (EU, USA és nemzetközi szervezetek) pénzügyi csomag csupán egyik lába lenne. Az EU hitel elfogadása megnyitja a kaput a hitelkeret későbbi emelése előtt, elvégre a 48 hónapra szánt 50 milliárd az eddig havi 1,5 milliárd euróval számolva csak 33 hónapra elég. Az ukrán hadikölcsön az előtt is megnyitja a kaput, ha az USA esetleg kivonulna a háború finanszírozásából. A háború köztudottan drága műfaj, az igény nagyságrendjét jelzi, hogy Kijev szerint napi 100 millió dollárba kerül a harc, ami négy évre 146 milliárd dollár lenne. Giorgia Meloni a migráció kezelésére vár uniós pénzt, Brüsszel a korábbi hitelek kamatára és az eurokraták fizetés- és nyugdíjemelésére kér plusz pénzt.

Egy uniós hitel cumani makro szinten valamelyest tompítaná az elhibázott brüsszeli szankciók kárát, amitől persze a megszokott életszínvonal tovább romlik, de lenne mivel hitegetni a magukat emiatt egyre rosszabbul érző európaiakat. „Ez nem adósság, ezek csak számok!” A „technokrata” Mario Draghi egyszer már „megmentette” az idén 25 éves eurót: Hírhedt híres „Whatever it takes, within our mandate!” beszéde (2012. július 26.) óta az EKB mérlegfőösszege háromezerről nyolcezer milliárd euróra nőtt, amit most ellenőrzött módon kéne elinflálni.

A nyugat-európaiak EP-választás előtti hitegetést szolgálja az év elején elfogadásra váró kötelező betelítési kvótáról szóló uniós jogszabály, amiről mindenki tudja, hogy nem tudja érdemben csökkenteni az illegális migrációt, mégis ezt állítják róla. Tavaly 300,000 migráns érkezett az EU-ba, akik közül kb. 200,000 ment Németországba. A front- és célországok polgárait azzal áltatják, hogy eztán majd az „EU-n kívül” bírálják el a menekültkérelmeket, ám eddig csak Albánia „jelentkezett” évi 30,000 Olaszországba érkező migráns átmeneti befogadására. Ez csak első hallásra hangzik jól: tavaly 156,000 migráns ért partot Itáliában, Róma a kérelmek alig húsz százalékát fogadja el (főként jemeniekét és közép-afrikaiakét), a többieket „haza” kéne toloncolni. Az illegálisan az EU területére lépő migránsok fő célja továbbra is Germany, ahol a határellenőrzések ellenére csak 2023 októberében 34,000 kérelmet adtak be.

A The Economist tavaly augusztusban Németországot „Európa beteg emberének” látta. Az EU jövője szempontjából továbbra is a német gazdaság és politika az irányadó. Pletykák szerint a cum ex és Wirecard botrány miatt egyre jobban kompromittálódó, teszetosza Olaf Scholzot a Németországot „háborúra alkalmassá” (kriegstüchtig) tevő szocdem védelmi miniszter, Boris Pistorius válthatja, a váltástól a ritka népszerűtlen berlini jelzőlámpa-koalíció új lendületet remél. A „háborús készülődés” örve alatt meg lehet hozni azokat a népszerűtlen intézkedéseket, amelyeket „békeidőben” nehéz lenne. Felvetődött Ukrajna finanszírozására egy 1,5 százalék SZJA-emelés és a vagyonadó. Azt a 200,000 ukrán hadköteles korú férfit is hazaküldenék harcolni, aki Németországban él (az EU-ban 650,000 ilyen korú ukrán férfi van).

Ahogy a nyugati világban nő az elégedetlenség, úgy tekerik fel a háborús propagandát és tekerik le a kritikus hangokat. Az USA Montana államában idén folytatódik a TikTok betiltását célzó precedens értékű per. A mainstream pedig látványosan vonul ki az immáron cenzúra nélkül, szabadon a „nyugati értékek talaján álló tartalomellenőrzés és moderáció” nélkül működő X-ről (korábban Twitter).

2024 második félévében Magyarország veszi át az EU soros elnökségét, amit a globalisták mindenáron meg akartak akadályozni. Ez nem sikerült, de nem adják fel, így a 7. cikkely szerinti eljárás folytatását; a bővítési tárgyalásokat; az Oroszország elleni szankciós politika élesítését; Ukrajna támogatását és a felvételi tárgyalások folytatását; a kötelező betelepítési kvóta gyakorlatba ültetését és a többi kényes ügyet átadnák a triónk másik két országának (Belgium és Spanyolország), vagy a senki által meg nem választott brüsszeli bürokratáknak. Azért akarják Magyarországot elütni ezeknek a fontos területeknek a fél évig tartó moderálásától, nehogy az európaiak széles köre előtt is ismertté váljon az a működő alternatíva, amit a magyar polgári kormány politikája jelent. A demokrácia az alternatívák versenye, amely magában hordozza a hatalmi váltás lehetőségét. A globalista elitek mindkettőtől úgy félnek, mint ördög a tömjénfüsttől.

(Fotó: Financial Times / Jonny Weeks/Pool/Getty)