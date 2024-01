BÚÉK 2024, nagyvilág!

Az új esztendő a globális váltóállítások éve lesz, amelyet leginkább három választás határoz meg: a januári tajvani, a márciusi orosz, valamint a novemberi amerikai elnökválasztás. Az indiai; venezuelai; iráni; mexikói; ausztriai; romániai, európai parlamenti és esetleges brit választásra is ugyanúgy figyelünk majd, mint a gazdasági életet leginkább meghatározó folyamatokra: a kínai ingatlanpiac és gazdasági növekedés gyengülésére; a FED kamatcsökkentésének tempójára; az elhibázott brüsszeli szankciók Európát sújtó hatására és a Kínáról való leválás új hidegháborúba átvezető lépéseire. Miközben a Nyugat a gázai konfliktust mihamarabb lezárná, addig az ukrajnai háborúban időhúzásra játszik: Oroszországgal ellentétben itt ugyanis még nem indult be a haditermelés.

A globalisták a „demokrácia” és az „autokrácia” drámai harcaként tekintenek a Krisztus utáni 2024. évre, ahogy tették ezt tavaly is sok választás előtt. „Jobboldali áttöréssel” riogatnak, azt remélve, hogy a középosztály és a bizonytalan szavazók azon többsége, akiknek még mindig van vesztenivalója, ettől majd jól megijed, és a „mérsékelt” – valójában globalista – pártokra fog szavazni. Ha ez nem működik, legfeljebb jön a szivárványkoalíció, vagy egy újabb választás – írta Kiszelly Zoltán a Mozgástér blogon.

Mi vár ránk?

Az idei fontos választásoknak otthont adó országokat három csoportra osztják: a „nem demokratikus” Oroszország, Venezuela és Irán alkot egy csoportot. A globális Délhez tartozó India és Mexikó a második csoport két fő országa. A harmadik csoportot a „demokratikus” USA, Egyesült Királyság, Ausztria, EU, Dél-Korea, vagy Tajvan alkotja. A hangsúly a harmadik csoporton van, ahol az USA-ban az egyik fő esélyes Donald Trumpot jogi eszközökkel akarják az indulástól eltiltani, és a nem állampolgár bevándorlók már 2020-ban is bevált tömeges leszavaztatásával Joe Biden újraválasztását elérni. Az elmúlt három évben hétmillió bevándorló érkezett az USA-ba, így az elnökválasztás szempontjából meghatározó, ún. „billegő” államok nagyvárosaiba is, ahol jellemzően demokrata a városvezetés. Ahogy 2020-ban is ezek a Metropolitan Area-k döntötték el a választást, úgy feltehetősen november 5-én is.

A globalista elitek nem kockáztathatják a Fehér Ház elvesztését. Trump a sok csalásért és korrupcióért most már tényleg felelősségre vonná őket, és nekimenne annak a mélyállamnak, amely az elnök személyétől függetlenül saját logikája mentén működteti a szabad világ vezető hatalmát. Ha JFK még élne, sokat tudna mesélni arról, hogy milyen nehéz egy ilyen vállalkozás.

A január 13-i tajvani elnökválasztás Ázsia jövője szempontjából fontos. Kína a népköztársaság alapításának 100. évfordulójáig (2049) egyesítené a szigetet az anyaországgal. A Demokratikus Progresszív Párt – látva Hong Kong sorsát, amit Peking Shanghai javára sorvasztana el – megtartaná a függetlenséget. A fő kihívónak számító Kuomintang sem lelkesedik a kommunizmusért, ám nem konfrontálódna mindenáron az anyaországgal. Közben gőzerővel zajlik a Tajvan „életbiztosításának” számító félvezetőgyártás és -fejlesztés széttelepítése. Ahogy a jó gazda sem rakja piacra menve az összes tojást egy kosárba, úgy a chipgyártás sem koncentrálódhat ennyire Tajvanra, ezért a globalisták felgyorsítják a legmodernebb félvezetők fejlesztésének és gyártásának USA-ba (Phoenix, Arizona) telepítését. A németországi Drezdában egy másik TSMC-gyár és a magdeburgi Intel-gyár azokat az ipari chipeket fogja majd gyártani, amiket a német és európai ipar most még Kínából szerez be.

A Nyugatnak még kb. 3-5 évre van még szüksége a Kínai gazdaságról való leválásra: addigra sikerül az 5G-hálózatokban kicserélni a Huawei komponenseket; repatriálni a Kínában realizált nyereség zömét; áttelepíteni a multi cégek kínai beszállító üzemeit Vietnámba, Indiába, vagy Indonéziába; a jelenleg Kína által dominált ritkaföldfém forrásokat kiváltani; a nyugati társadalmakat áthangolni; az USA európai és ázsiai szövetségeseit katonailag és gazdaságilag jobban integrálni („Ázsiai NATO”) és a digitális dollár alapú tőkepiacra áttérni.

A március 17-i orosz elnökválasztáson maximum a 71 éves Putyin elnök (nagyvárosi) támogatottságának aránya lesz a kérdés. Az ukrajnai fronton a kezdeményezés átkerült az oroszokhoz, akik nagyobb áldozatokkal ugyan, de folytatják a felőrlő hadviselést. Putyin minimum az amerikai elnökválasztásig folytatja a háborút: ha marad Biden, a Nyugat továbbra is minőségi fölényben tartja Ukrajnát az orosz mennyiségi fölénnyel szemben. Ha Trump nyer, Putyin — a nemrég elhunyt Henry Kissinger stratégiájára épülő — Kína-ellenes szövetség ajánlatára is számíthat. Moszkvának lesz pénze a háborúra, mivel az OPEC+ magasan tartja az olaj világpiaci árát, és az olajsejkek a COP28 klímakonferencián a zöldek legnagyobb megrökönyödésére közölték, hogy még bőven 2030 után is ragaszkodnának a fosszilis energiához. Legfeljebb a klímasemlegesség érdekében több fát fognak ültetni Afrikában.

A világ 2024-ben sem lesz biztonságosabb hely. A gázai konfliktus katonai részének már látszik a vége, a diplomáciai megoldás azonban még nem körvonalazódik: mi legyen a 2,2 millió gázai palesztinnal és hogyan biztosítható, hogy a Hamász és a Hezbollah még egyszer ne tudja Izraelt így megtámadni? Olyan megoldásra van szükség, ami garantálja a közel-keleti békét és nem radikalizálja a Nyugaton élő muszlimokat, akikből egyre több lesz. Évek óta nem látott számban érkeznek migránsok az EU-ba (2023: 300,000 fő), akiket már az idén elfogadásra kerülő kvóta szerint osztanának szét a tagországok között, vagy fizettetnének 22,000 eurót az át nem vett migránsok utáni büntetésül.

A nyugati polgárokat továbbra is sújtja a háborús infláció és az emiatt magas kamatszint. A mélyzöld ideológia jegyében a németek gázkazánjait legalább 65 százalékban megújuló energiával működő fűtésre (gyakorlatilag hőszivattyúra) kell cserélni, aki ezt nem teszi, annak lakásonként 50,000 euró büntetést kell majd fizetnie, így nem csoda, hogy zuhannak a rég építésű lakások árai (=a középosztály vagyona leértékelődik) és alig épül új lakás. Amerikában a FED magas irányadó alapkamata (5,33%) drágítja a jelzálog-, hitelkártya-, autó-, fogyasztási és diákhitelek törlesztését. A választási évben a FED óvatos kamatcsökkentése enyhülést hozhat más nemzetgazdaságoknak is.

A veszélyek korában élünk, körülöttünk minden változik. Magyarország ebben a feje teteje állt világban továbbra is a stabilitás és a béke szigete marad, ami nem az égből pottyant ajándék, hanem a polgári kormány tudatos politikájának eredménye. Ezt a békepárti és szuverenista álláspontot erősítették meg a magyarok lassan két éve az országgyűlési választáson és kimondva-kimondatlanul erről szól majd a június 9-i európai parlamenti választás is.

(Kiemelt kép: NASA)