A Monarchia dán sztárépítésze: Theophil Hansen

Újévi koncert a bécsi Musikverein aranytermében ( Fotó forrása

Egy dán Bécsben görög nemzeti stílusban épít – ez nem egy építészeti vicc kezdete, hanem a Monarchia (egyik) sztárépítésze életművének összefoglalása. A koppenhágai születésű Hansen itáliai, majd görög alkotóévek után Bécsben telepedett le, ahol tehetségének köszönhetően olyan szerepet töltött be az építészetben, mint hazánkban Ybl Miklós. A két építész egyébként nem csak kortárs, hanem jó barát és kolléga is volt, számos levél, egymásnak elküldött tervvázlat tanúskodik együttműködésükről. Így elmondható, hogy ami Magyarországnak és Budapestnek Ybl, az Ausztriának és Bécsnek Hansen. Életrajzi adataik is érdekes egybeesést mutatnak, Hansen 1813-as, Ybl 1814-es születésű, és mindketten 1891-ben hunytak el, rendkívül gazdag és meghatározó életművet hátrahagyva.

Athén

Hansen bécsi tanulóévei után került Athénba, ahol testvére, Hans Christian Hansen már ismert építész volt (a felszabadult országban a dán királyi család uralkodott, akikkel együtt rengeteg dán mérnök és építész érkezett). Az oszmán uralom alól frissen felszabadult és újjászülető Görögország egymás után építette fel nemzeti intézményeit, főként Bécsben élő gazdag görög családok segítségével. Ezek közül legjelentősebb a Sina bankárdinasztia, akik hatalmas beruházásokat finanszíroztak mindkét államban, többek között a Lánchidat is ők hitelezték (az egyik oroszlán alatt máig látható a címerük). Így Hansen már fiatalon rendkívül komoly megbízásokhoz jutott, egy egész főváros, sőt egy ország arculatát meghatározó épületeket tervezhetett:

Athén, Görög Tudományos Akadémia székháza, 1857. ( Fotó forrása

Hansen utolsó athéni műve, a Zappeion már valódi modern, nagyvárosi funkcióval épült. A multifunkcionális épületben vásárokat, kiállításokat rendeztek, de ez szolgált igazán autentikus versenyhelyszínnek is az 1896-os olimpia idején is. Az átriumban rendezték például a vívómérkőzéseket.

Athén, Zappeion, az 1896-os vívódöntő helyszínéül szolgáló átrium ( Fotó forrása

Bécs

Bécs, a Zenebarátok Egyesülete, közismertebben nevén a Musikverein épülete, az újévi koncertek helyszíne, 1864-70. ( Fotó forrása

Hansen már tapasztalt építészként és a befolyásos bécsi görög családok bizalmasaként költözött az osztrák fővárosba 1850-ben. Itt feleségül vette Sophie Förstert, az egyik vezető építész, Ludwig Förster, a Dohány utcai zsinagóga tervezőjének lányát. Tehetségének, de minden bizonnyal az így kialakult kapcsolatrendszernek is köszönhetően egymás után kapta a legrangosabb megbízásokat, főleg, mikor a bécsi városfalak lebontása után megindult Európa egyik legnagyobb szabású városátalakító projektje, a Ringstrasse, vagyis a körút kiépítése. Az itt felépült Zenebarátok Egyesületének székháza, közismertebb nevén a Musikverein, ami az újévi koncerteknek köszönhetően nemcsak a világ egyik legszebb, hanem legismertebb hangversenyterme is. Az 1870-ben épült ház nem csak esztétikai színvonalát, hanem akusztikáját és funkcionális elrendezését tekintve is remekmű: Hansen itt fejlesztette ki azt a „cipősdoboznak” nevezett koncertteremformát, ami máig általános a világon. Ez a hosszúkás téglalap alaprajzú elrendezés kiváló hangzást eredményez, és a legjobb rálátást biztosítja.

Hansen és Ybl művészete sokban hasonlít (főleg, ha a rendkívüli igényességet tekintjük), egy dologban azonban eltér: míg a magyar mester főleg az itáliai előképeket kedvelte, Hansen igazi formanyelve az ókori Hellász művészete volt. Ez a Musikverein esetén még kevéssé felismerhető, azonban a bécsi körút-projekt talán legjelentősebb épületén, az osztrák parlament székházán már egyértelműen látható:

Az osztrák parlament pár évvel korábbi budapesti társánál, és érdemes összevetni a két épület közötti eszmei különbséget: míg Magyarországon, Andrássy Gyula miniszterelnök kifejezett szándéka szerint az ezeréves államiságot és alkotmányt idéző középkorias, neogótikus épületet emeltek, addig Ausztriában az ókori Görögországot idézték vissza, mint a népképviselet első letéteményesét. Az épületen ókori és nemzeti szimbólumok érdekes keveredése figyelhető meg: Pallasz Athéné szobra alatt a Duna és az Inn folyók megszemélyesítői láthatók, míg a timpanon főalakja a tógát viselő Ferenc József, amint éppen törvényt hoz. A belső terek is az athéni agórákat idézik, különösen az ülésterem (Bécsben ugyanúgy két ülésterem volt, mint Budapesten, azonban itt az egyik elpusztult a második világháborúban).

Az 1870-es, 80-as években szinte nem volt olyan reprezentatív állami vagy magánépítkezés, ahol Hansen neve ne jött volna szóba: bécsi, lembergi, brünni középületek, villák, bankszékházak és magánpaloták egész sora fűződik nevéhez. Befolyása olyan jelentős volt, hogy követőit, az ókori stílusban alkotó építészeket külön kifejezéssel illették: hansenisták. A reprezentatív épületek mellett szinte megszámlálhatatlan bérházat is tervezett. A bécsi körúton álló bérházegyüttese magyar szempontból is jelentős, mert számos Andrássy úti és nagykörúti ház előképének is tekinthető. Hansen itt alkalmazta először azt a megoldást, hogy az egész tömböt egységes terv szerint építette be, így a bérházak harmonikus egységet alkotnak (ilyen megoldás az Andrássy úton is több helyen látható):

Bécs, az eredetileg három ház alkotta Hansen-palota, ma Kempinski-szálló, 1869-1873. ( Fotó forrása

A görög és a bécsi megrendelői kör érdekesen ért össze egyik utolsó munkájában. Az Achilleion nevű villa Erzsébet királyné számára épült Korfu szigetén.

Hansen dánként alapvetően hozzájárult az újjászületett Görögország építészeti arculatának kialakításához, majd Bécsben folytatta az ókori Hellászt idéző munkásságát, tanítványai és barátai, így Czigler Győző és Ybl Miklós révén jelentősen befolyásolva a magyar építészetet is. A bécsi temetőben álló sírját a kor szokása szerint tanítványai tervezték, méltó emléket állítva mesterüknek: