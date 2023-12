Durrogtatás, pirotechnikai eszközök nélkül is lehet színes és fényes az év utolsó napja

Túl a karácsonyi csodaváráson és csodákon, eltelve szép érzésekkel - kicsit könnyedebb gondolatokkal várja talán mindenki a szilvesztert. Véget ér egy év, amely ezen a ponton számvetésre késztet minket, de már közeledik egy újabb esztendő - tele gyönyörű lehetőségekkel. Király Nóra írása a Ficsak blogon.

Ötgyermekes édesanyaként én magam hálával zárom le az előző évet és reményekkel telve köszöntöm a következőt. Hálás vagyok családomért, gyermekeim fejlődéséért és egészségéért is – írja Király Nóra a Ficsak blogon.

Szilveszter éjjele a legtöbb családban hangos, jókedvű – mulatozásra hívogató alkalom, és nincs baj a kicsit harsányabb örömmel, annak élénkebb megnyilvánulásaival, ha az határokon belül marad. Nincs baj a szilveszteri mulatozással, ha az tapintatos és nem okoz kellemetlenséget, gondot más családok számára.

Tudjuk, hogy szelepként is működik ez a nap, kiengedhetjük az egész éves feszültségét, kiléphetünk kicsit a megszokott kerékvágásból. Hangos sokaság hömpölyöghet a máskor kihalt éjszakai utcákon. A nagyobbacska gyerekek is fennmaradhatnak ilyenkor sokáig.

Sok háztartásban azonban a család mellett állatok is élnek, amelyek megriadhatnak a hangoskodástól a túl erős zajoktól. De kicsi gyerekek is élhetnek a közelünkben, akiknek ilyenkor is alvásra, pihenésre van szüksége. Így, ha a társadalmi szabályok módosulnak is picit, arról nem feledkezhetünk meg a legvígabb percekben sem, hogy a jogszabályok és a kulturált együttélés szabályainak betartása ezen az ünnepnapon is kötelező érvényű.

Ahhoz, hogy mindannyiunk számára szép és különleges maradhasson a szilveszter, fontos, hogy figyelemmel legyünk egymás igényeire és ne rúgjuk fel azokat a szabályokat, amelyek ezt biztosíthatják.

Mások tiszteletben tartásának különösen kiemelt pontja a pirotechnikai eszközök használatnak módja – a tiltott eszközök elkerülése. A FICSAK évek óta foglalkozik ezzel a témával- hangsúlyos pontja ez a munkánknak. Ám személy szerint is meg nem kerülhetőnek tartom az ezzel kapcsolatos kommunikációt. Két éve szakmai programjaink kardinális eleme volt a pirotechnikai eszközök használatának szabályozása, az ezzel kapcsolatos jogszabályok szigorításának felvetése.

Figyeljünk a környezetükben élő kisgyermekek, kisállatok testi és lelki épségére, hiszen a szilveszter éjjel használt pirotechnikai eszközök, az extrém hanghatások pánikszerű félelmet, ijedtséget válthatnak ki a kisgyerekekből, de az állatokból is.

Különösen sok kutya próbál menekülni a hangos durrogtatás, a fütyülő tűzijáték okozta hanghatások elöl. Sok állat nem is talál haza, hosszú ideig kóborolhatnak az utcákon. Sok állat pánikban nyüszít és védelmet keres, a gazdáknak pedig kevés eszköz áll a rendelkezésükre a védelemhez. Olyan jó lenne, ha tekintettel lennénk az állatokra és egyre többen látnák be, hogy felelősek vagyunk értük is.

Bármennyire is önfeledt az év végi mulatozás, nem kötelező hangos pirotechnikai eszközökkel pontot tenni az eltelt esztendőre.

A Fiatal Családosok Klubja idén is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az év végéhez közeledve fokozottan figyeljük egymás, gyermekeink, környezetünk védelmére.

Ám felmerül a kérdés, hogy

Mit tehetnek az állattartók állataik védelmében?

„Jó megoldás lehet a hosszabb időt igénylő ingerszoktatás, de az sem jelent száz százalékos biztonságot.

Megelőzés: az előreláthatóan hangos rendezvényeknél a kutyát be kell vinni a házba, vagy más zárható helyre

Szintén sokat segíthet, ha a kutya nyakörvére erősítünk egy bilétát a telefonszámunkkal, elérhetőségünkkel.

Ha már megtörtént a baj, akkor érdemes rendszeresen figyelni a környéket, plakátokon és a környékbeli állatotthonokban, állatorvosi rendelőkben jelezni az eltűnést. Képpel ellátott plakátok még hatékonyabbá tehetik a keresést.

Ám talán mindez elkerülhető, ha az óév búcsúztatással kapcsolatos szemlélet változna kicsit. Ha nem érezné olyan sok ember kötelező ünnepi elemnek vagy eszköznek a pirotechnikai eszközöket. Ha a mulatozás más mederben folyna, ha a gőzt úgy engedné ki mindenki, amivel még véletlenül se okoz kínos perceket másoknak, vagy ijedelmet az állatoknak, fejtörést a gazdáknak.

Egyszerűen csak legyünk tekintettel egymásra! Az egészen biztosan jó dolgokat eredményez és közelebb hozhat egymáshoz.

Ezzel a gondolattal kívánok boldog újévet!