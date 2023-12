„Az építő”: Lajta Béla életműve – I. rész

A Zsidó Vakok Intézete (ma Mozgásjavító Iskola) kerítése és főhomlokzata. ( Kép forrása)

Lajta Béla maga volt a 19. századi boldog, optimista és sikeres Magyarország megtestesítője: egyszerre lelkes magyar hazafi és elkötelezett vallásos zsidó, vagyonos családba született polgár, és utazó, kísérletező kedvű építész. Életműve mégis kevéssé ismert, pedig Lechner Ödönhöz és Kós Károlyhoz hasonlóan alapvetően járult hozzá a modern és egyben nemzeti építészet megteremtéséhez. Születésének 150. évfordulóján nagyszabású és rendkívül alapos és látványos kiállítással emlékezik meg róla a Kiscelli Múzeum. Ennek apropóján az Architextúra blog is bemutatja, vagy inkább csak ízelítőt ad az építész gazdag életművéből.

Lechner Ödön bűvkörében

Leitersdorfer Béla 1873-ban született egy tehetős nagypolgári családban, édesapja a város egyik vezető szabóságát vezette, ami az udvari szállító címmel is büszkélkedett, emellett számos bérházzal is rendelkezett. Így Béla (aki testvéreivel együtt 1905-ben magyarosította nevét, ezzel is jelezve nemzethez tartozását) gondtalan és nagy tehetséget mutató diákévek után 1896-ban diplomázott a Műegyetemen évfolyamelsőként. Ezután egy többéves európai tanulmányútra indult, felkeresve Olaszországot, a német városokat, a kor legmodernebbnek számító angol építészirodáit. Hazatérve nem kényszerült a tervezőirodai alkalmazotti létbe, a családi kapcsolatrendszeren keresztül érkező megbízásokat teljesítette – kitűnő színvonalon. Ekkor még kereste a saját hangját, nagy hatással volt rá Lechner Ödön – ahogy az egyetlen fennmaradt korai művén, a zentai tűzoltólaktanyán is látható, mintha csak az Iparművészeti Múzeum tervezőjének egyik művét látnánk.

A saját formanyelv megtalálása

Zsidó vakok intézete (ma Mozgásjavító Iskola), Mexikói út, 1905-1908. ( Kép forrása

Ahogy teltek az évek, Lajta rátalált saját stílusára, elszakadva a nagy tanító Lechner formavilágától. Ez a stílus valóban egyedi és sajátos, egyszerre modern és nemzeti, sőt, egyszerre magyar és utal a zsidóság keleti gyökereire. Jellemzője az egészen a részletekig menő aprólékos, iparművészeti igényű kidolgozás, a tégla és kő együttes alkalmazása, és a boglyaívnek is nevezett parabolaív (matematikailag négyzetfüggvény-grafikon) használata. Lajta ezenkívül széleskörű népművészeti gyűjtést is végzett, a fellelt kalotaszegi, erdélyi és más vidékről származó formakincset stilizált formában alkalmazva. Az új, saját stílus először a híres népművészeti gyűjtő és jóbarát, Malonyay Dezső zuglói villáján jelenik meg, majd folytatódik a zsidó karitatív együttes épületein. A vakok intézete (ami nem összekeverendő a szintén ebben a korban épült állami vakok intézetével) és a zsidó szentegylet, a Chevra Kadisa szeretetotthona már hűen tükrözi a saját stílusát megtaláló „építő” elképzeléseit. Ugyanis Lajta nem építésznek, építőművésznek, vagy tervezőnek nevezte magát, hanem az „építő” szót írta mindegyik általa szignált tervlapra.

Aprólékosan kidolgozott részletek: a kerítés, illetve a külső lépcső kosfejes oszlopfője ( Kép forrása

A kerítés részlete ( Kép forrása

Lajta nem csak a saját formanyelv megtalálására koncentrált. Épületei ma is jól használhatók, az alaprajzok logikusak, a terek világosak, könnyen karban – és tisztántarthatók, mégis tágasak és elegánsak.

Chevra Kadisa szeretetotthon (ma Országos Idegsebészeti Intézet), Amerikai út ( Kép forrása

Az épület részlete ( Kép forrása

Szintén a családi kapcsolatrendszeren keresztül érkezett egy különleges megbízás: Hecht Jónás Szent István téri üzletének belső kialakítása és portáljának megtervezése volt a feladat. Az új üzlet egy neoreneszánsz épület földszintjére került, így az üzletportál némiképp elüt ettől, de attól még az összhatás nem zavaró. A portált Zsolnay kerámia burkolja és feltűnnek a jellegzetes stilizált népművészeti motívumok:

Hecht Jónás üzletháza ( Kép forrása

A burkolat részlete ( Kép forrása

Az üzlethelyiséget az elmúlt században többféle célra hasznosították, néhány évig például itt működött a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, jelenleg Bankfiók. A belsőben a legtöbb elem már elpusztult, de az üzletportál máig megmaradt.

A Vas utcai Felsőkereskedelmi Iskola

Az iskola főhomlokzata ( Kép forrása

Bárczy István iskolaépítési programjának keretében létesült 1909-10 között a Palotanegyedben található intézmény, ami fontos szerepet töltött be a magyar kereskedelem és gazdaság fejlesztésében. Az épület hosszú tervezési folyamat után jött létre, több változat is született, az áttervezések oka – nincs új a nap alatt – a költségcsökkentés volt. Ennek ellenére kiemelkedő szépségű és jól használható épület jött létre, ami máig eredeti funkciója szerint működik, a Széchenyi István Közgazdasági Szakgimnázium működik a lajtai falak között.

Az épület végleges, megvalósult terve ( Kép forrása

A homlokzati díszítés részlete ( Kép forrása

Az iskola, a korabeli fővárosi és állami beruházásokhoz hasonlóan a legkorszerűbb elvek szerint épült. Ügyeltek a megfelelő benapozásra, az egy tanulóra jutó elégséges légköbméter biztosítására, tornaterem, hatalmas méretű zsibongók, szaktermek, sőt gyakorlóiroda és üzlethelyiség is létesült. A kiállításon megszólaló tanárok és diákok elmondják, hogy mennyire szeretik az épületet és hogy az milyen jól használható – a tágas zsibongókban csocsóasztalok, babzsákok is kényelmesen elférnek. Hasonló tapasztalatokról számoltak be az Idegsebészeti Intézet dolgozói is.

Az iskola lépcsőháza ( Kép forrása

A földszinti hall költségcsökkentés miatt meg nem valósult ivókútjának részletterve ( Kép forrása

Az előcsarnok mennyezete ( Kép forrása

Hogyan vált Lajta a magyar Art Deco előfutárává? Milyen speciális építészeti területen alkotott jelentőset? Milyen épületei maradtak papíron? Mindez kiderül a sorozat következő részéből!