Az áldozatkultusz nem a szeretetről szól

Nagyapám egy Duna-parti sétánk alkalmával mondta, hogy a szenvedés nem nemesít, ez egy közkedvelt tévedés. A szenvedés mély, esetenként gyógyíthatatlan sebeket okoz, lealjasítja és kivetkőzteti magából az embert. Vannak ritka kivételek, akiknek sikerült tartással átvészelni a legnehezebb kríziseket, utána pedig felgyógyulni a sebekből, ezek alapján szokták tévesen általánosságban tisztelni ezt az állapotot. Később, felnőttként hosszú ideig dolgoztam olyan emberek között, ahol a kirekesztettség és a mindennapi kenyérharc miatt szenvedtek, így magam is megtapasztaltam nagyapám igazát. Láttam a szenvedők agresszióját, állatias viselkedését, egymás kegyetlen kifosztását, az erőszak számtalan formáját és a gyűlölet zsigeri megnyilvánulásait. És azt, hogy a segítő kéz nem a hálára késztet, hanem az alárendeltség szimbóluma a megsegített számára.

„Nincs egyetlen jócselekedet sem, amely elkerülné a megérdemelt büntetését.”

Így szól a bölcselet, amely a segítő és a megsegített viszonyáról szól. Ahogy az is egy közkedvelt mondás, hogy a hála nem politikai kategória. Természetesen fontos, kihagyhatatlan része a magára valamit is adó politikusnak, hogy tegyen a közösség számára hasznos dolgokat, de önmagában ezért nem szavaznak rá az emberek. (Sőt arra is tudunk számos példát mondani, amikor kifejezetten haszontalan, látszatpolitikát folytató vezetőt választanak meg az emberek újra és újra. Nekem most kapásból Demszky két évtizedes főpolgármestersége jut erről eszembe.)

Ayn Rand Ősforrás című könyvét többször olvastam, amelyben a függetlenséget és alkotói energiát idealizált módon megtestesítő főhős megsajnál egy másik szereplőt, majd azon mélázik, hogy ez az érzés milyen émelyítően undorító számára. Emberhez méltatlannak tartja a sajnálatot, és bár a regény során számtalanszor kerül ő maga is nehéz helyzetbe, soha nem érez igényt mások szánakozására. Ebben a könyvben van egy másik rész, amely régi szakmám, a szociális munka durva, de igazságos kritikája. A történet egyik szereplője nagyon jó ember akar lenni, így szociális munkásnak áll, hogy az 1940-es évek amerikai nagyvárosi munkásnegyedeiben élő tinédzser leányanyákkal foglalkozzon. Azt veszi észre magán, hogy a jótanácsai ellenére döntéseket hozó kliense sikere és boldogsága nem örömmel tölti el, hanem gyűlöletet érez iránta, mert az kiszabadult a segítettek alárendelt szerepéből.

Munkám során számtalanszor tapasztaltam azt is, hogy a segítségre szoruló emberek milyen elemi indulattal fordulnak a segítőik felé, hogyan próbálják ezt a hatalmi viszonyt lerázni magukról. Mindez sok év után arra késztetett, hogy az addigi szociálpolitikai ismereteimet és szemléletemet gyökeresen megváltoztassam. A régi munkatársaim, barátaim nem értik a változást, egyfajta kiégésként, magamból való kifordulásként tartják számon. Amíg még volt kommunikáció közöttünk, a vitáinkban azzal érveltek, hogy szerintük a 2010 utáni kormány kegyetlen, mert lefaragta a szociális juttatásokat, a közmunka pedig egy fasiszta módszer, amely az elesetteknek járó segélyezésből bérrabszolgaságot csinált, valamint a családtámogatások is csak a középosztálynak szólnak. Sajnos a legtöbb esetben hiába válaszoltam, hogy a segélyezés csak a problémát konzerválja, a munkanélküliség pedig egy mocsár, ami elveszi az ember önbecsülését és minél tovább marad benne, annál nehezebb kikeveredni belőle, a közmunka viszont úgy ad anyagi juttatást, hogy kimozdítja az embert ebből a mocsárból és megteremti az esélyt arra, hogy továbblépjen. A középre célzott családtámogatás pedig felhúzó hatású, amely a megnövekedett munkaerőigények miatt reális módon ösztönzi az érintetteket a munkavállalásra. Mára tudjuk, hogy nekem volt igazam, mert a közmunkából tízezrek találtak állást az elsődleges munkaerőpiacon, akik aztán élni tudtak a családtámogatási rendszer szolgáltatásaival.

Maradt persze olyan barát is, aki nem csak érti mindezt, hanem egyenesen sokat tanultam tőle a témában. Az újpesti Rácz Gyöngyi Közösségi Központ megálmodója és létrehozója, Molnár István Gábor barátom rengeteget beszélt nekem arról, hogy a cigány közösségek helyzetének mennyire nem tesz jót az áldozati szemlélet és identitás, éppen ezért alkotta meg ezt a cigány helytörténetre, oktatásra, tematikus könyvtárra és művészetekre alapuló központot, amely minden részletében az áldozatiság ellen hat. Aki oda belép, az a falakon Újpest zenész és szegkovács cigány dinasztiáiról szóló életképekkel találkozik, ahogy munkában vagy családi körben élik a magyar emberek átlagos életét. Majd tovább haladva a Nemzetközi Roma Könyvtárba érünk, ahol cigány szerzők és/vagy cigányokról szóló kötetek ezrei sorakoznak szépen elrendezve. Itt kapott helyet az 1956-os forradalom cigány hőse, Dilinkó Gábor festőművész emlékfája is, hogy példaképként szolgáljon a központba betérő gyerekeknek és szüleiknek. De ha már itt van az ember, nézze meg a tanodát is, ahova felzárkózni és tehetséggondozásra jönnek a gyerekek. Itt senki nem elesett áldozatnak, a társadalom kirekesztettjének érzi magát, így esélyt kaphat a fejlődésre.

Sajnos ma már rögzíthetjük a tényt, hogy a fejlett világ az áldozatkultusz korszakát éli. A szemünk előtt zajlik a folyamat, amelyben egyre gyarapodnak az áldozati csoportok, akikre hivatkozva országok, földrészek, a Nyugat uralkodó világrendjét alkotó szövetségek a politikájukat, világnézetüket, ideológiájukat alapozzák. Ezzel az új kultusszal nem pusztán konzerváljuk a problémákat, rögzítjük az áldozati szerepben lévőket a helyzetükhöz, hanem kifejezetten ösztönözzük az embereket arra, hogy áldozati pózt keressenek maguknak, amelyben nem megoldani kell a bajokat, hanem jutalmazni az elesettséget. Mindez már odáig fajult, hogy kitalált áldozati csoportokat ismerünk meg szinte napi rendszerességgel. Például azt már ember nem tudja követni, hogy a szexuális kisebbségeket jelző betűsor éppen hol tart, az elmúlt nap mely új furcsa nevű és definíciójú jelenséggel bővült. Ez a kultusz félresöpörte a tudományt, agressziójának és befolyásának köszönhetően épeszű tudós nem mer felszólalni ellene, mert az állásával, kutatói karrierjével és esetenként a biztonságával játszik. Bár meggyőződésem, hogy az áldozati kultusz eredetileg a gazdasági hatalom és a politikai hatalom egymással vívott harcából született, amelyben az előbbi ezzel kívánta sakkban tartani az utóbbit, de ma már szerintem egy elszabadult hajóágyú, amely mind a vesztest, mind pedig a győztest maga alá temeti. És persze mindannyiunkat, akik ennek a világnak a részesei. Mert ugye az világos, hogy az áldozati kultusszal leépítjük a Nyugat önvédelmi képességeit, lévén ellene hat minden természet adta társadalomszervező erőnek, így törvényszerűen elgyengülünk, amely gyengeség kihívást jelent a világ többi részének.

Az áldozati kultusz zászlóját hordozó progresszív ideológia képviselői gyakran szembesítenek minket, konzervatívokat azzal, hogy nem vagyunk igazi keresztények, ha nem hódolunk be nekik. Ez elkeserítően sok keresztényt elbizonytalanít, hat a lelkiismeretükre apelláló érvelés. Pedig nagyon nem kéne ennek történnie, hiszen a kereszténység tanításai nem erről szólnak. Bár nem vagyok képzett teológus, de azt tudom, hogy az egyszerű, erkölcsös, puritán élet, a felesleges rongyrázás, a kivagyiság és kegyetlenség elutasítása, az elesettek iránti megértés és szolidaritás nem jelenti sem az áldozati szerepet, sem annak fetisizálását. Véleményem szerint a keresztény ember pont azzal mutatja ki, hogy komolyan veszi a hite szerinti morális kötelességét, ha nem dől be a leegyszerűsítő demagóg kampányoknak, hanem az emberi társadalmakat érintő problémákat a maguk összetettségében és ellentmondásaiban képes értelmezni, így keresve a mindenkinek legjobb megoldásokat.

Kiemelt kép: illusztráció