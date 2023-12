Szuverenitás szuvenír

Szia Uram! Szuverenitást veszek jó áron. Érdekel? – kezdi írását Békés Bence újságíró a Mozgástér blogon.

Bár manapság már az interneten, digitalizált formában és adatfelhőkben őrizzük a múltunk fontos emlékeit, de talán még nem veszett ki teljesen az a szokás sem, hogy az otthonunkat díszítjük egy-egy emléktárggyal, szuvenírrel. A vitrinekben, könyvespolcokon, vagy a szekrények tetején ott sorakoznak azok a tárgyak, amelyek örömöket, boldogságokat, meghatódásokat és fájdalmakat idéznek fel bennünk. Ha a világ népeinek és nemzeteinek a szuvenírjeit tartalmazó vitrineket képzeljük magunk elé, nagyon sokban ottlesznek a szuverenitásukra emlékeztető tárgyak, amelyek egyes polgárai számára nosztalgikus élményt nyújtanak. És az a tény, hogy ezek a tárgyak szuvenírként lettek kiállítva, arra utal, hogy a szuverenitás már csak a múlt része, egy meghaladott kor emléke. Valamint azt az előképet vetíti elénk, hogy amikor majd meghalunk, az utódainknak nem jelent semmit a szuvenírként őrzött szuverenitásunk, így azt olcsón eladják majd egy házaló kereskedőnek – olvasható a Mozgástér blogon.

Nem minden országra jellemző, hogy a szuverenitást nosztalgikus emlékként őrizgetik, hiszen azok, amelyeknek csak a történelem egy rég elfeledett korszakában volt ilyesmije, vagy azok, amelyeknek soha, maximum vágynak rá. Köztük sokan mostanában egyre nagyobb intenzitással fejezik ki az akaratukat, hogy több beleszólásuk legyen a sorsukba. Azok az országok viszont, amelyek az előbbiek szuverenitását elvették, vagy erősen korlátozták, tulajdonképpen önként mondanak le róla, és teszik az emléktárgyaik közé porosodni. Tehát két ellentétes folyamatot látunk párhuzamosan haladni, amelynek az összhatása a gazdasági világrend átalakulásában és kirobbanó háborúk formájában mutatkozik meg.

Ha történész lennék, most oldalakat írnék arról, hogy az emberiség miként, milyen úton jutott el idáig. Mindannyiunk szerencséjére nem vagyok történész, így csak röviden utalok arra, hogy a múltban egészen más jellegű összetartó erő létezett a különböző társadalmakon belül, illetve a köztük lévő kapcsolat is más volt, mint most. A hordáktól, a törzsi jellegű nemzetségeken át, egészen a modern nemzetállamok kialakulásig lehet követni egy fejlődő, ámde mégis következetesen hasonló mentalitást, amely a fent említett csoportokra jellemző volt. Mégpedig azt, hogy mindegyik a helyzetéhez, lehetőségeihez és tehetségéhez képest igyekezett a szuverenitását megszerezni és megőrizni, illetve elvenni vagy korlátozni másokét, ha az érdekei úgy kívánták. Az emberiség történetének leírása bonyolult, milliónyi részlet ismeretét igénylő munka, de járjunk közben a Föld bármely pontján és bármikor, a természeti törvényszerűség mindig és mindenhol jó rendezőként felismerhető számunkra: az egyén és a csoport, amelynek tagja, igyekszik a lehető legtöbb erőforrást biztosítani a maga számára. Ez a csoporton belül az egyének versengését, konfliktusait jelenti, amely a hierarchia kialakulását eredményezi, illetve a csoportok közötti harcokat is, amely akkor sikeres, ha az egyének megtanulnak együttműködni egymással. Tehát egy embernek egyszerre kell versengenie a társaival és közben megismerni, megérteni és védeni azokat, hogy közösségként is sikeresek legyenek. A sikerük eredményéért, a zsákmányért pedig újra harcolnia kell velük.

A téma összetettségét mutatja az is, hogy egy ország társadalma nem pusztán egyénekből tevődik össze, hanem kisebb-nagyobb közösségekből, amelyek egymással is folyamatos versengést folytatnak. Ezeknek a csoportoknak változó intenzitású az összetartó ereje. A legkisebb, és egyúttal a legnagyobb összetartóerővel bíró közösség a család. Ez az a kapcsolatrendszer, amelyikért egyértelműen, alapvető ösztöneink szerint vagyunk hajlandóak feláldozni az egyéni érdekeinket, adott esetben az életünket is. Vannak vallási, baráti, lakóhelyi és munkahelyi közösségeink, kisebbségek, nemzetiségek, foglalkozások, szakmák, hivatások, tudományágak, hobbik, sportok szerinti csoportidentitásaink. És van az állampolgári és nemzeti identitásunk, amelyekre egy ország az önállóságát, önfenntartó képességét, önvédelmi erejét és a fejlődését, sikerességét építheti. Viszont ez az érték, a nemzeti identitás mérőszáma függ a társadalom belső csoportjainak jellemzőitől, a család, a lakóhelyi közösség, a baráti kör, a hittestvérek, a munkahelyi kollektíva, a sporttársak, a kisebbségek és nemzetiségek összetartásától. Az egyének versenyeznek, hogy a csoportjukban a lehető lehatékonyabb hierarchia jöjjön létre, majd ezen erősorrend alapján együttműködve vesznek részt a közösségek közötti versenyben. A csoportok közötti küzdelmek is egyfajta hierarchiát hoznak létre, amely szerint összerendeződve tudnak együttműködni az állam, az ország, a nemzet érdekében. Ez az emberi közösségekre jellemző rendszer a nemzetállamok kialakulásig sokszor azzal járt, hogy a gyenge egyének és közösségek eltűntek, megsemmisültek, felolvadtak más közösségekben.

A nemzetállamok korában viszont kialakult egy mechanizmus, amely azt szolgálta, hogy a lehető leghatékonyabb erősorrend jöjjön létre, de a lehető legkisebb veszteséggel. Ez a társadalomszerveződési forma már képes volt az erős állam és a zsidó-keresztény kultúrában szocializálódott magántőke beavatkozásával megmenteni leszakadó rétegeket, így növelve az erejét. Innentől sokkal több embernek és közösségnek volt módja újra és újra beszállni a versenybe, még akkor is, ha minduntalan az utolsó helyen végeztek. Ennek a nemzetállami működésnek, a folyamatos verseny és az esélykiegyenlítés kombinációjának köszönhetően jött létre a demokratikus jóléti állam, amely jelenleg (még) a világ országai között kialakult hierarchiában a vezető államokra jellemző. Ezen államokra az is jellemző, hogy a szuverenitásukat képesek megőrizni, más országokét pedig alaposan korlátozni az érdekeik szerint. Pontosabban egészen mostanáig volt ez jellemző, mert úgy tűnik, hogy valami megváltozott.

Talán ma már elmondhatjuk, hogy a nemzetállamok hanyatlásának korába léptünk, ennek számtalan jelét érzékeljük. Mind gazdasági, mind politikai, mind pedig katonai szempontból nézve azt látjuk, hogy az uralkodó államok és szövetségeik befolyása hanyatlóban van, társadalmaik kulturális és identitásválságban szenvednek. A nemzetállam szitokszó lett, a háború, elnyomás és agresszió szinonimái, a verseny és esélykiegyenlítés kombinációjából az utóbbi maradt csak érték. Egy új társadalomszervező elv van kialakulóban, amely már elrugaszkodna az emberi faj természet diktálta törvényszerűségétől, az egyének és közösségek versenyének és együttműködésének párhuzamosan zajló dinamikájától. A versenyt persze, mint ösztönös viselkedést nem lehet megszüntetni, így a cél változott meg: az új értékrend azt diktálja, hogy a leggyengébb kerüljön az első helyre, a legerősebb pedig a sor végére. A családjának biztonságot és érzelmi stabilitást nyújtó, munkájában, hivatásában sikeres, értékrendjében és hitében erős egyének és azok közösségei már a tömegkommunikációban nem a pozitív, követendő példák, hanem jó esetben szürke, unalmas és elavult életformaként vannak ábrázolva, rosszabb esetben ők a fasizmus, a rasszizmus, a kirekesztés melegágyát jelentő közeg díszpéldányai.

Pozitívumként, már-már hősként pedig azok az emberek, közösségek és élethelyzetek kerülnek a nyilvánosságba, akik kitalált, vélt vagy valós vesztesei, áldozatai a társadalmi versenynek. Ez már nem esélykiegyenlítés, amely versenyben tartja azokat, akik kihullanának belőle, ezzel lehetőséget adva arra, hogy lépjenek egyet előre, hanem a verseny megszüntetésére tett kísérlet, amely az évezredek óta működő és a nemzetállamok fénykoráig fejlődő rendszert maga alá temeti. Ennek az emberkísérletnek az alapjait csak és kizárólag elméleti elképzelések támasztják alá, olyan ideológiák, amelyek eddig gyakorlatban csak kudarcot tudtak felmutatni. A folyamat hatására a társadalmak erejét jelentő sikeres felső- és középosztály szégyenkezésre, magyarázkodásra és védekezésre kényszerül, állandóan kompenzálni igyekszik a helyzetéből fakadó életformát, bizalma meggyengül a saját értékrendjében és hitében. És mivel ezek a rétegek határozzák meg egy ország politikai vezetését, így mindez a döntéshozatalban is megmutatkozik. A vesztesekből lett hősökhöz pedig egyre többen szeretnének csatlakozni kitalált áldozati jellemzőkkel, illetve a valóban gyengék már nem motiváltak arra, hogy az esélykiegyenlítés segítségével újra és újra versenybe szálljanak azért, hogy a sikeres középhez csatlakozhassanak.

Nehéz eldönteni, hogy az új társadalomszervező elv kialakulásának kiváltó oka vagy következménye (esteleg is-is) a globalizáció kereskedelmi, technológiai, tömegtájékoztatási, katonai és politikai hatásai, amelyek egyre inkább kiveszik az állami vezetők kezéből az életformánkra és értékrendünkre vonatkozó döntéseket. És ezzel persze kiveszik a társadalmakat alkotó egyének és közösségeik kezéből is, hiszen azok a felsorolt témákban csak az országaik vezetőinek szintjéig tudnak befolyást gyakorolni a sorsukra. Az állampolgárok az államuk vezetőit támogatva, vagy azokkal viaskodva tehetnek lépéseket az érdekeik és értékeik szerint, de egy láthatatlan, megfoghatatlan, megnevezhetetlen erővel szemben tehetetlenek, amelyik egy verseny nélküli világot ígér nekik, amelyben erőfeszítések nélkül szerezhetik meg és birtokolhatják a javakat, erősforrásokat. Minezért cserébe csak azt kérik, hogy a közösségeikhez és az azok által alkotott társadalomhoz, a nemzethez és vezetőihez kötődő elkötelezettségüket cseréljék le a globalizáció és az új társadalomszervezési elv iránti rajongásra.

Mindez együtt és még sok más tényező vezetett el ahhoz az állapothoz, hogy ma már a valaha erős nemzetállamok polgárai a nap minden percében kapnak olyan üzenetet a tömegkommunikáció csatornáin keresztül, színházakban, mozikban, a többi polgártól, tehát nagyjából mindenhonnan, amely a házaló seftes szavait idézi az interneten ismertté vált mémből:

Szia uram! Szuverenitást veszek jó áron. Érdekel?