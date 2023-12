Az amerikai és magyar szuverenitásvédelmi normák átfedései

A Patriot Act (továbbiakban: PA) az Egyesült Államok kongresszusa által hozott törvény, amelyet George W. Bush elnök 2001. október 26-án írt alá. A „patriot” szó hazafit jelent, de ebben az esetben egy betűszó is egyben. A teljes cím (USA PATRIOT act): “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001″. A jogszabályt 2015-ben hatályon kívül helyezték. A PA megalkotását, a szuverenitásvédelmi törvényhez hasonlóan, egy negatív tapasztalat, súlyos incidens/tragédia tette szükségessé, mindkét esetben támadást intéztek egy nemzet és közvetve vagy közvetlenül, annak szuverenitása ellen. A PA másfél hónappal a 2001.09.11-i terrortámadás után, az Szvtv. pedig másfél évvel a 2022-es magyar országgyűlési választás után, ahol a baloldal külföldi pénzek felhasználásával kampányolt, került elfogadásra.

A PA célja az Egyesült Államokban és világszerte elkövetett terrorcselekmények megakadályozása és megbüntetése, a bűnüldözési nyomozati eszközök fejlesztése, valamint egyéb célok, többek között:

a nemzetközi pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére, felderítésére és üldözésére irányuló amerikai intézkedések megerősítése;

különleges ellenőrzés alá vonni azokat a külföldi joghatóságokat/bíróságokat, pénzügyi intézményeket, valamint a nemzetközi tranzakciók vagy számlatípusok olyan csoportjait vagy típusait, amelyek jellemzőek a visszaélések (és ezáltal bűncselekmény megvalósítása);

a pénzügyi szolgáltatói ágazat minden releváns elemének kötelezése a potenciális pénzmosás bejelentésére;

a korrupt külföldi tisztviselők amerikai pénzügyi rendszer felhasználásával történő személyes haszonszerzésének megakadályozására irányuló intézkedések megerősítése.

Az Szvtv. célja ettől eltérő, bár külső támadástól védi az országot, nem a terrorcselekmények megakadályozása végett alkották, hanem a demokratikus vita, az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok kapcsán támasztott átláthatóság követelményének érvényesülése, a külföldi beavatkozási kísérletek nyilvánosságra hozatala és az említettekhez hasonló beavatkozási kísérletek megakadályozása érdekében. A PA szabályozza a megfigyelési eljárásokat is, lehetővé teszi a rendfenntartó szervek számára, hogy bírói végzés nélkül figyelhessenek telefonvonalakat, e-maileket, személyes orvosi, pénzügyi és egyéb iratokat, valamint eltöröl több, az országon belüli hírszerzést korlátozó szabályt. Kiterjeszti a pénzügyminiszter hatáskörét a pénzügyi tranzakciók ellenőrzésére, kiváltképp a külföldi egyének és szervezetek esetében, és nagyobb szabadságot ad a rendfenntartó szerveknek és a bevándorlási hivatalnak a terrorizmussal gyanúsított bevándorlók letartóztatására és kitoloncolására.

Az Szvtvt. értelmében, a Szuverenitásvédelmi Hivatal szintén ex officio vizsgálódhat, fontos különbség azonban, hogy az újonnan létrehozott magyar hivatal a vizsgálattal összefüggésben – az Szvtv. 7. § szerint – tájékoztatást és adatszolgáltatást kérhet, a megkeresett pedig köteles közreműködni, de a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem rendelkezik titkosszolgálati jogosítványokkal, így pl. lehallgatást nem végezhet. A PA új bűncselekményeket is meghatározott, illetve szigorította egyes meglévő deliktumok büntetési tételét.

Az új magyar szabályozás is érinti a büntetőjogi kódexet. A Btk. a következő (350/A. § Választói akarat tiltott befolyásolása) alcímmel egészül ki: A választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölő szervezet azon tagja, felelős személye vagy vezető tisztségviselője valamint a választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölt, aki tiltott külföldi támogatást, vagy e tilalom kijátszása érdekében a tiltott külföldi támogatás eredetét leplező megállapodásból származó vagyoni előnyt használ fel, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A PA és az Szvtv. alapvető iránya is az, hogy a megfelelő hatósági eljárások révén bárki kivizsgálható, akinél ez indokolt, úgy, hogy ugyanakkor a törvényalkotónak azt is figyelembe kellett vennie, hogy nem élhet vissza az állampolgárok magánélethez való jogával, a jogi vagy természetes személyek tevékenységének nyomon követése nem korlátozhat indokolatlanul egyéni szabadságot, illetve a gazdasági működés szabadságát.

A PA előírja a pénzügyi intézmények számára, hogy figyeljék ügyfélszámláikat a gyanús tevékenységek után, a pénzügyi bűncselekmények felderítésének módjaként, és ha gyanús tevékenységet észlelnek, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Az Szvtv. egyik fontos kulcseleme, hogy az újonnan fennálló hivatal, ha olyan körülményt, tényt észlel, ami ezt indokolja, értesít más hatóságot a szükséges eljárások lefolytatása érdekében. Szvtv. 11. §: Ha a Hivatal olyan tényt állapít meg, vagy körülményt észlel, amely miatt szabálysértési eljárás, büntetőeljárás, közigazgatási hatósági eljárás vagy más eljárás kezdeményezésének vagy lefolytatásának lehet helye, e célból az eljárás lefolytatására jogosult szervet a tudomására jutott adatokról, tényekről tájékoztatja.

A PA szerint, amikor egy ügyfél olyan tranzakciókban vesz részt, amelyek szokatlannak tekinthetők, pl. szabálytalan betétek útján nagyobb pénzösszegek felvétele esetén, a pénzügyi intézményeknek ún. gyanús tevékenységről szóló jelentést kell benyújtaniuk. Magyarországon az átláthatóság (a pénzügyi transzparenciát is beleértve) követelményének érvényesülése, a külföldi beavatkozási kísérletek nyilvánosságra hozatala és az említettekhez hasonló beavatkozási kísérletek megakadályozása érdekében szükségessé vált egy ezeket vizsgáló független szerv létrehozása, valamint a választással összefüggésben történő külföldi támogatás felhasználásának büntetőjogi szankcionálása is. A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltérképezi és vizsgálja azon szervezeteket, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával megvalósuló tevékenysége befolyást gyakorolhat a választások kimenetelére; feltérképezi és vizsgálja azon szervezeteket, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenységet folytatnak, vagy ilyen tevékenységet támogatnak. A hivatal évente nemzeti szuverenitásjelentést készít, vizsgálati eljárása során pedig bizonyítási jellegű cselekményként – a törvényben meghatározottak szerint – a vizsgált szervezet, valamint az adott ügyben érintett állami vagy önkormányzati szerv kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes adatot megismerheti, arról másolatot készíthet, és az összes ilyen iratba – ideértve az elektronikus adathordozón tárolt iratokat is – betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet.

A 2007-ben hatályba lépett Protect Amercia Act (továbbiakban: PAA) a külföldi hírszerzői tevékenység megfigyeléséről szóló 1978. évi törvény (FISA) fontos módosítása, amely megszüntette az Egyesült Államokon áthaladó külföldi kommunikáció lehallgatásának jogi akadályait, és újradefiniálta a külföldi hírszerzés megfigyeléséről szóló törvényben (FISA) lefektetett azon feltételeket is, amelyek lehetővé teszik az USA-ban élő személyeket érintő kommunikáció fokozott felügyeletét, miközben észszerűen korlátozta a bírósági felügyeletet. A jogszabály az úgynevezett „minimalizálási eljárások” révén igyekszik biztosítani a megfigyelt kommunikáció amerikai végének védelmét, és bár ezek az eljárások természetesen titkosak, a minimalizálás révén csak azt törekszenek begyűjteni, amire szükségük van, és ezzel a törvény alapján – a szabadságjogok tekintetében – jogvédelmet nyújt a hírszerzés.

A George W. Bush amerikai elnök második terminusának idején született, a külföldi hírszerzői tevékenység megfigyeléséről szóló 1978. évi törvény (FISA) fontos módosításaként. A jogszabályt Bush elnök 2007. augusztus 5-én írta alá, így ettől a naptól hatályos. A módosító törvény 105/A szakasza kivette az eredetiből a külföldi személyek kormányzati – hírszerzési – megfigyelésére vonatkozó részt, és helyette hírszerzési célpontként azokat határozta meg, „akikről ésszerűen feltételezhető”, hogy az Egyesült Államokon kívül vannak. Bár a törvényt számos kritika érte a lehallgatási és megfigyelési gyakorlat alkotmányellenesnek vélt engedélyezése miatt, a FISA 2008-as módosításáról szóló törvény – a FISA VII. címe alatt – az Amerika védelméről szóló törvény számos rendelkezését megerősítette.

Az USA-ban ezt megelőzően már több szövetségi törvény is engedélyezte a jogszerű célú lehallgatást. A bűncselekményekkel szembeni ellenőrzést és az utcák biztonságosságát taglaló 1968-as törvény (röviden Safe Streets Act) egy része a bűnügyi nyomozásokhoz kapcsolódó törvényes lehallgatásokra vonatkozott, míg a már említett törvény, a később a Patriot Act-tel módosított 1978-as FISA korábban is szabályozta a hírszerzési célú lehallgatásokat abban az esetben, ha a megfigyelt külföldi (nem amerikai) állampolgár vagy személy ügynökként dolgozik egy idegen állam megbízásából. Az Egyesült Államok szövetségi bíróságainak éves jelentései alapján pedig például az illegális kábítószer terjesztéssel kapcsolatosan „befogott” kommunikáció leggyakoribb formája a mobiltelefonos adat- és üzenetátviteli mód volt.

Az Szvtv. azt a követelményt támasztja a választáson indulni akaró jelöltekkel szemben, hogy nyilatkozniuk kell arról, hogy a választói akarat befolyásolására (vagy ennek megkísérlésére) irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használnak fel. Ez tehát a külföldi támogatás elfogadását érinti, és a törvény büntetőjogi szankciókat is rendel emellé az új szabályozáshoz. Mind a PAA, mind az Szvtv. szabályozására igaz, hogy a középpontjában a szuverenitás áll – és a védelmi (nem pusztán katonai) képesség, amely a szuverenitás kulcsfontosságú tényezője. Törvényalkotási reakciókat láthatunk arra, hogy az államok, a nemzetek stratégiai körülményei ma, a kiterjedt globalizációs hálózatok, a nemzetközi terrorizmus korában rendkívül összetettek és a legnagyobb kihívással néznek szembe a második világháború vége óta.

A PAA alapján az Egyesült Államok igazságügyi minisztere, illetve a nemzeti hírszerzési igazgató bármikor elrendelheti külföldi állampolgárok amerikai telefonhívásainak lehallgatását, amihez nem kell bírói engedélyt kérniük. Az Szvtvt. értelmében, a Szuverenitásvédelmi Hivatal szintén ex officio vizsgálódhat, fontos különbség azonban, hogy az újonnan létrehozott magyar hivatal a vizsgálattal összefüggésben – az Szvtv. 7. § szerint – tájékoztatást és adatszolgáltatást kérhet, a megkeresett pedig köteles közreműködni, de a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem rendelkezik titkosszolgálati jogosítványokkal, így pl. lehallgatást nem végezhet.

A PAA törvénnyel biztosítani akarták a hírszerzés szakembereinek és a kormányzatnak azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Amerikára veszélyes személyekről, csoportokról gyorsan és hatékonyan információkat gyűjthessenek. A Szuverenitásvédelmi Hivatal célja szintén az, hogy megfelelő (vizsgálati, iratbetekintési, adatkérési) jogkörök és eszközök révén biztosítsa az ország szuverenitásának védelmét, vagyis – ahogy az Szvtv. preambuluma is fogalmaz –, hogy a politikai hatalom ne kerüljön olyan személyek, szervezetek kezébe, akik és amelyek függőség viszonyban állnak bármely külföldi hatalommal, szervezettel vagy személlyel.

A PAA fő alapvetése az, hogy az Egyesült Államokban jelen lévő gazdasági társaságok, cégek, szervezetek kötelesek válasszal szolgálni a szövetségi kormány részéről érkező, alkotmányosan alátámasztott információigény kielégítése végett: bármely személyt vagy szervezetet kötelező jelleggel fel lehetne szólítani és fel lehetne szólítani, hogy működjön közre a hírszerzési információgyűjtésben. Ugyanilyen adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Szuverenitásvédelmi Hivatal által megkeresett érintetteket. Szvtv. 7. § (3) bek.: A Hivatal megkeresésének a vizsgált szervezet, valamint a megkeresett állami, önkormányzati szerv, szervezet vagy személy (közreműködésre kötelezett) a Hivatal által megállapított határidőn belül köteles eleget tenni.

A PAA alapján az Egyesült Államok legfőbb ügyésze félévente riportál a Kongresszusnak az alábbiakról:

A vállalatok együttműködésének elmulasztásával kapcsolatos incidensek jelentése. A kiadott irányelvek be nem tartásával kapcsolatos incidensek leírása.

Az együttműködést megtagadó személyekkel kapcsolatos incidensek jelentése. Az olyan meghatározott személy által elkövetett együttműködési kötelezettségszegés esetei, akinek a főügyész és a nemzeti hírszerzés igazgatója utasítást adott.

A tanúsítványok és irányelvek száma.

Eljárási mulasztások bejelentése.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a feladataival összefüggésben évente nemzeti szuverenitásjelentést készít, amely tartalmazza az alábbiakat: a nemzeti szuverenitást érintő jogszabályokat, továbbá ezen jogszabályok alkalmazásának hatékonyságát, a végrehajtás és jogalkalmazás során jelentkező problémákat, valamint a jogalkalmazói és közigazgatási gyakorlat elemzését, a szuverenitáskockázat-értékelési módszertan alapján készített szuverenitáskockázatértékelést, amely azonosítja a nemzeti szuverenitás tekintetében a kezelendő kockázatokat és problémákat, a kezelésükre rendelkezésre álló eszközöket, az ilyen kockázatok és problémák kezelésében mutatkozó hiányosságokat, valamint az ezekre adható megoldásokat, ajánlásokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek számára, értékelést, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek hogyan vették figyelembe a korábbi jelentéseket és ajánlásokat, összefoglalót a Hivatal előző évi tevékenységéről és működéséről.



A vizsgált amerikai törvények és a magyar szuverenitásvédelmi szabályozás is példa arra, a valóban szuverén állam a hatalom teljességét birtokolja, az állam hatalma a társadalmon belül mindenre kiterjed, még ha ez a teljesség nem is eredményezhet korlátlanságot. Ami világos korlátot szab, az az, hogy egy szuverén államhatalom törvényi szabályozásának az alkotmányi előírásokra figyelemmel kell lennie.

Mind az Egyesült Államok, mind Magyarország esetében az állami (USA: szövetségi) főhatalom, nemzeti önállóság és függetlenség védelme a cél; azon képesség megvédése az idegen érdekkel szemben, hogy az állam meg tudja őrizni a népuralmon alapuló demokratikus rendet és a továbbiakban is képes maradjon a hatalom önálló gyakorlására.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Mike Nelson).