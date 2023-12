A Magyar Építészet Napján: a zsámbéki romtemplom évszázadai

A Magyar Építészet Napját megelőzően hirdették ki a zsámbéki templomrom rekonstrukciós tervpályázatának eredményét. Maga az emléknap – amit Kós Károly születésének napján tartanak – amúgy is jó alkalom arra, hogy hazánk egyik legjellegzetesebb épületegyüttesének történetét bemutassuk. Ugyanis nem csupán a maga a középkori épület érdekes, hanem az újjáépítési kisérletek és elképzelések hosszú sora is.

A templom rekonstrukciós rajza 1922-ből, Sztehlo Ottó műve. Kép forrása

A zsámbéki premontrei kolostor története szorosan összefonódott hazánk sorsával, talán ezért is tekintettek és tekintenek oly sokan a magyar építészet jelképeként a már messziről látszódó épületegyüttesre. Az építkezést III. Béla francia felesége, Capet Margit kiséretével Magyarországra került Aynard lovag adománya tette lehetővé. A francia lovag francia szerzeteseket hívott be Prémontréből (innen a premontrei név) és velük együtt francia ízlésű terveket is hozatott, talán hogy honvágyát enyhítse. Az építkezések 1220 körül, pár évtizeddel a tatárjárás előtt indultak, régészeti bizonyítékok tanuskodnak a munkák kényszerű leállásáról. A folytatást IV. Béla birtokmegerősítő oklevelei biztosították. Érdekes fordulatot jelentett az 1475-ös év, mikor Mátyás király a kolostort elvette a premontreiektől és a magyar alapítású pálosoknak adta, akik gótikus átépítéseket indítottak. Budával együtt Zsámbék is török kézre került, de a közhiedelemmel ellentétben mégsem ekkor történt a templom és a kolostor pusztulása.

A zsámbéki templom felmérési rajzai Myskovszky Viktor 1885-ben megjelent könyvéből (Magyarország középkori és renaissance stílű műemlékei). Kép forrása

A masszívan megépített szerkezet ugyanis épségben átvészelte a hódoltság gyötrő másfél évszázadát, viszont Magyarország máig legpusztítóbb földrengésének áldozata lett. Az 1763. június 28-án bekövetkezett katasztrófa a Richter-skála szerint 6,3-as erősségű volt és a Komárom-Zsámbék vonalon óriási károkat okozott. Ráadásul Mária Terézia rendeletére részletesen összeírták, felmérték és lerajzolták az épületkárokat, így ez volt az első földrengés a világon, aminek utóhatásait részletesen dokumentálták. Így tudható, hogy milyen károk érték a templomot és a kolostort: a boltozatok beomlottak, és ledőlt az északi fal – érdekes módon a hegyoldal felőli párja a déli, elvileg sebezhetőbb oldalon máig állva maradt. Az épületet ekkor már a Zichy grófok használgatták (a hangsúly itt a “használgatták” szón van), házikápolna és raktárak céljára. A 18. században eleve úgy tekintettek a középkori épületekre, mint csekély értéket képviselő, divatjamúlt és nehézkesen hasznosítható tehertételre, így sokaknak kapóra jött az épület pusztulása: a Zichy család engedélyezte a Zsámbékra frissen betelepített sváb gazdáknak, hogy kőbányaként hasznosítsák a romokat, és számukra egy új, barokk templomot építettek a település központjában.

A 19. században, a magyar nemzeti mozgalommal együtt megszületett műemlékvédelem már szinte az első pillanattól fogva komolyan foglalkozott az épülettel, mind a megőrzési kérdésekkel, mind az esetleges rekonstrukcióval. Rómer Flóris figyelmeztetésére Trefort Ágost kultuszminiszter 1889-ben megbízta Möller István építészt a romok stabilizálásával. Möller hosszú távú célja a templom újjáépítése volt, azonban ezt a rendelkezésére bocsátott csekély összeg nem tette lehetővé. Viszont így is óriási munkát végzett, megakadályozta a rom további pusztulását: bekerítette a területet, feltárta és stabilizálta a pincéket és a kritikus helyeken megerősítette a szerkezetet. E célból téglát alkalmazott, ami miatt – szándékán kívül – a huszadik századi műemlékvédelem “sztárjává” vált: az eredetitől markánsan eltérő anyag használatát az utókor műemlékes szakemberei szinte látnoki újításként látták, pedig csak költségtakarékosságról volt szó.

A templombelső mai állapota, Möller István tégla kiegészítéseivel. Kép forrása

Möller évtizedeken keresztül komolyan foglalkozott a templommal, egymás után készítve az aprólékosan kidolgozott rekonstrukciós terveket. Így, mikor a harmincas évek elején megbízták egy új templom tervezésével, magától értetődő volt számára, hogy a zsámbéki templomot építi fel – a budapesti Lehel téren:

Budapest, Lehel téri templom (Möller István, 1930-1933). Kép forrása

A következő építész, aki a templommal és főleg a kolostorral komolyan foglalkozott, Lux Kálmán volt. Lux szintén a magyar műemlékvédelem legendás alakja, 1934 szilveszterén, egy jól sikerült újévi mulatság zárásaként ő kezdte meg a visegrádi palota feltárását, de ő tervezte az esztergomi királyi palota rekonstrukcióját, majd a bécsi döntések után számos visszatért műemék helyreállítását. A harmincas évektől szinte kőről kőre felmérte nem csak a templomot, hanem az egykor hozzá tartozó, szinte teljesen elpusztult kolostort is.

Lux Kálmán felmérési rajza a templomromról, 1939-ből. Kép forrása

A műemlékvédelem legnehezebb kérdésköre a romok helyzete. Az elméleti megközelítés szerint a romokat nem lehet újjáépíteni, hiszen azzal történelemhamisítás történne. A gyakorlat mégis mást mutat, ráadásul a szigorú műemlékvédelmi elveket Nyugat-Európában fektették le, ahol a történelmi romok mellett ezrével és tízezrével állnak a teljes épségben maradt középkori épületek is. Gyakran a történelem is közbeszólt, már az első világháború után is teljes középkori városokat építettek újjá, ha a szükség és a győztesek ideológiája úgy kívánta. Az elméleti megközelítésen kívül még egy gond van a romokkal: hiába a legkorszerűbb konzerválási módszerek, high tech vegyi anyagok, a fedetlen épületszerkezetek rohamosan pusztulnak, különösen a kontinentális éghajlaton. Gyakorlatilag minden rom esetén kiszámolható, hogy hány fagyos hónap után fog menthetetlenül szétmállani, amin nem lehet csodálkozni, hiszen egyik korban sem úgy húztak fel egy falat, hogy az önmagában, tetőzet nélkül álljon. A probléma megoldására már a hatvanas években készítettek terveket, igaz, ezek talán jobb, hogy nem valósultak meg:

1960-as terv a templom védőszerkezetére. Forrás: Építés – és építészettudomány, 1977/9., GUZSIK TAMÁS: Műemlékvédelem Zsámbékon

A rekonstrukció ellenzőinek gyakori érve a hitelesség hiánya, ami egy középkori épületnél gyakran jogos is. Zsámbék esetében azonban más a helyzet, itt nem történt olyan ráépítés, mint például a budai vár esetében, ahol a középkori épületek helyreállítását gyakorlatilag több tonna barokk és historizáló épület akadályozná – ha valaki komolyan fontolóra venné az ötletet. Ráadásul Zsámbékot már évszázadok óta tanulmányozzák, nem csak az épületben lévő köveket, a kolostor pincéjében berendezett kőtárban ezresével sorakoznak a megmunkált kövek, amikről pontosan tudható, hogy hol voltak egykor beépítve.

A templom részletes kőanyagvizsgálata. Kép forrása

Ugyanakkor az újjáépítés ellenzőinek is vannak megfontolandó szempontjai: az újjáépítések a meglévő, megmaradt műemlékek értékét tulajdonképpen elinflálja, ráadásul a zsámbéki épület lassan több éve áll romként, mint ép épületként. És egyébként a romnak is van egy esztétikai és történeti értéke, éppen azért, mert tanúja volt egy társadalmi vagy épp természeti kataklizmának. Ráadásul a romok eredeti állapotának megidézésére több módszer is létezik – mint azt korábban be is mutattuk. A rekonstrukció és a romként való meghagyás között számos középút létezik – erre törekedett a mostani pályázat kiírója és természetesen a résztvevők is. Eltérő anyaghasználattal, vagy a kőanyag textúrájával úgy is vissza lehet idézni az egykori tereket, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy kiegészítés történt, ráadásul a felmerült épületfizikai problémákat is orvosolni lehet (az eltérő anyaghasználat természetesen nem a visegrádi Salamon-torony példáját jelenti).

Egyértelműen látható kiegészítések, mégis értelmezhető és használható belső tér: a KÖZTI első díjas pályaműve. Kép forrása

Az említett középutat, vagyis a hamisítás nélküli visszaépítés-visszaidézés módszerét követi a KÖZTI első díjas pályaműve. Magát a pályázat szempontjait és a pályaműveket (és remélhetőleg a munka előrehaladását) a későbbiekben részletesen bemutatjuk!

Kiemetl kép: a zsámbéki romtemplom (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)