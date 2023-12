Kicsomagolva: alumínium mögé rejtett épületek

Az alumíniumburkolatot Woody Allen is megörökítette, a pokol mélyére száműzve feltalálóját.

„– Hát maga mit követett el?

– Feltaláltam az alumínium épületburkolatot.”

Woody Allen: Agyament Harry, a címszereplő kérdése a pokol legmélyebb bugyrában szenvedő lélekhez

Cleveland, Ohio: a Schofield Building a 2017-ben lebontott hatvanas éveki alumíniumhomlokzattal és napjainkban. Kép forrása

A későmodern építészet egyik legkártékonyabb újítása az alumínium épülethomlokzat feltalálása volt: a nyugati világban, majd pár év késéssel azt utánzó szocialista táborban is egymás után „csomagolták be” a történeti épületeket. Nem véletlen a fenti idézet, ami jól mutatja a korszerűnek kikiáltott építészeti megoldás széles körű elutasítottságát: a neves filmrendező a pokol legmélyebb bugyrába száműzi a módszer feltalálóját. Az alumíniumburkolat a későmodern rajongói és ellenségei számára is a korszak egyik szimbóluma: a mögötte lévő tér szabadon formálható, a homlokzat minden eddigi kortól eltérő, egyedi hatást kelt és visszaidézi a korszak sci-fi iránti rajongását. Ugyanakkor ablaktalan, csupán mesterséges szellőzésű helyiségeket eredményez, szembemegy minden hagyománnyal, tönkreteszi a városképet, ráadásul viszonylag gyorsan és rondán avul, és nem marad más utána, mint felhasználhatatlan hulladék, míg a mögötte lévő épület szó szerint elrohad. Ahogy a későmodern építészet egyéb megoldásai felett is átlépett az idő, úgy az alumíniumhomlokzatok is egyre inkább elavulttá váltak, többet már el is bontottak, igaz, volt amelyik visszatért. Most ezek közül nézzünk néhányat!

Lipcse, Brühl áruház

A frissen átadott Brühl áruház 1908-ban. Kép forrása

Lipcse, a híres kereskedőváros belvárosát át- és átszövi a passzázsok és áruházak rendszere. Ezek egyik zászlóshajója volt a Brühl áruház, a névadó üzletutca végében. A háborút átvészelő épületet (a várost német viszonylatban enyhe károk érték) az NDK-s időszakban csomagolták be, ekkor kapta futurisztikus arculatát:

Az egykori Brühl, mint állami Konsument áruház az 1970-es években. Kép forrása

Ahogy a hasonló épületek egész soránál megfigyelhető, a Konsument sorsa is szomorúan alakult: a cég a német újraegyesítés után megszűnt, az egykor korszerűnek számító homlokzat siralmasan öregedett, és a 2010-es évekre menthetetlenné vált. Egy nagyszabású ingatlanfejlesztés előkészítéseként eltávolították a „bádogkefét”, ahogy a lipcseiek nevezték, és feltárult a mögötte lévő szecessziós épület, pontosabban annak romjai:

A Brühl alumíniumborítás alatt rejtőzködő romos homlokzata 2010-ben, érdemes összevetni az eredeti állapotot mutató képpel. Kép forrása

A történet itt sajnos szomorú fordulatot vett: a lipcsei városvédők természetesen szerették volna elérni a századfordulós állapot visszaállítását, viszont a beruházó elbontotta a régi áruházat, majd újragyártotta és visszaépítette az alumíniumhomlokzatot, hiszen az ablaktalan doboz mögé jobban lehetett alaprajzot kalibrálni. Így ma újra áll a hatvanas éveket idéző alumíniumdoboz Lipcse belvárosában – legalábbis még pár évtizedig, amikor az anyag menthetetlenül elfárad, az épület elavul, lebontják és hulladékként elszállítják, a fenntartható építészet és a környezetvédelem nagyobb dicsőségére.

A 2010-ben épített új Brühl bevásárlóközpont. Kép forrása

Schofield Building, Cleveland

A Schofield Building az alumíniumburkolat elbontása után, jól láthatók a szerkezetet tartó függőleges fémtámaszok. Kép forrása

A Cleveland belvárosában álló, európai szemmel kissé különös, de mindenképpen igényes és impozáns art deco épületet az 1960-as években „korszerűsítették”. Ekkor kapta a címlapképen bal oldalon látható formáját. Cleveland városát (ahol a 19. század vége óta jelentős magyar közösség is él) a többi amerikai városhoz hasonlóan elnéptelenedés, kiürülés sújtotta. Az utóbbi években viszont itt is megfordult a trend, megfigyelhető a belváros újjáéledése, a reurbanizáció is. Ennek egyik jól látható jele az épület rekonstrukciója, az egykori irodaházban ma luxuslakások találhatók. A helyreállítás során elbontották a csúf (ál)homlokzatot és a városlakóknak a mi „Corvin áruház élményünkhöz” hasonló érzésben volt részük: az egykor szürke és jellegtelen épület pillanatok alatt elegáns és izgalmas üde színfolttá változott:

A helyreállított épület már Schofield Residences néven 2022-ben. Kép forrása

Budapest, Margit körút

forrása Az „unalmasított” Margit körúti ház fénykorában és ma. Képek

A homlokzatok alumínium mögé rejtése különös módon a budai Margit körúton terjedt el. Ezek közül talán leglátványosabb a télikertes Paulheim-ház, aminek nem csupán homlokzatát burkolták be, de a különleges tornyát is lebontották, eléggé unalmassá téve az eredetileg igen különleges, 1932-ben elkészült modernista épületet. A szó szerint is elszürkült ház igencsak megérett a helyreállításra, vagyis az alumíniumburkolat elbontására, az eredeti homlokzati elemek és főleg az üvegtorony rekonstrukciójára.

Budapest, Corvin áruház

forrása A Corvin áruház „bedobozolva” és felújítva. Képek

Az alumíniumdobozok és a mögötte rejtőzködő történeti épületek mára világszerte is ismert példája a Corvin áruház. Az 1926-ban épült, elegáns neoklasszicista épületet 1967-ben fedték be a rendkívül korszerűnek gondolt megoldással. Így az épület belső tere évtizedekre természetes fény és megvilágítás nélkül maradt, ráadásul az eredeti homlokzat rettenetes állapotba került. A könnyed alumíniumlemezek sem öregedtek túlságosan szépen, az áramvonalas élek szánalmasan hullámzó, silány hatást keltő kulisszává vált.

Az alumíniumdoboz még újkorában, „élére vasalva”. Kép forrása

A teljesen tönkrement eredeti homlokzat az alumíniumszerkezet lebontása után, 2021 áprilisában. Kép forrása