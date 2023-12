Ottfelejtett házak, építészeti időkapszulák

A hirtelen bekövetkező, nagyléptékű városfejlődés időről-időre egy sajátos építészeti jelenséget hozott létre. Ezek az építészeti “időkapszulák”, vagyis a régebbi korokból ottfelejtett épületek. Ezek a történelem során több fázisban is kialakultak: a barokk épületeket a századfordulós beépítés “falta fel”, azokat pedig sok helyen a panelházak. Ezért ezek az ittmaradt házak nem csak építészeti, hanem történelmi és városépítészeti szempontból is jelentősek, egy-egy városrész átalakulásának, vagy történelmi korszak utolsó tanúi. Nézzünk pár építészeti időkapszulát különböző korokból!

Óbuda, főtér

A téren a környező panelházakkal. Kép forrása

Budapest, de minden bizonnyal egész Magyarország legjobban átalakult városrésze Óbuda. Az egykori falusias, kisvárosias negyed átépítésére már Budapest egyesítése után és a két háború között is születtek tervek, de csak az 1960-as években láttak neki a rekonstrukciónak, a korabeli várostervezési szakkifejezés szerint. Óbuda ekkor alakult át gyökeresen és végérvényesen: a pár méter széles, girbeburba, hangulatos és egyben meglehetősen lepusztult utcák helyén sok helyütt akár hatvan méter széles utak húzódnak, gyakran egy falunyi embert befogadó panelházakkal. A hatalmas bontási lázat csak néhány épület élte túl, többnyire a legértékesebbek: a templomok az Árpád-híd déli oldalán, valamint az egykori mezőváros központját alkotó Fő tér. De itt is éles kontrasztot alkot az egyemeletes házak fölé betekintő panelházak sora, valóban olyan, mintha egy óriási kapszulában járnánk.

Budapest, Péterffy-palota

A palota még az eredeti városépítészeti kontextusban. Kép forrása

A pesti oldal egyetlen megmaradt barokk világi épülete szerényen meghúzódik a belváros közepén, hatalmas historizáló és bauhaus épületek között. Alig hihető, hogy a gyönyörű épület valaha kimagaslott környezetéből, ahogy a fenti archív képen is látszik. De ezen a területen zajlott Budapest történetének legnagyobb városátalakító munkája, az Erzsébet tér építéséhez kapcsolódó átépítés. Ekkor tűnt el a régi pesti városháza és teljesen átalakult az utcahálózat és természetesen az épületállomány is. Így az egykor büszke palota ma már szó szerint eltörpül a környezetéhez képest:

A palota mai környezete. Kép forrása

Pécs, Ferencesek utcája

Pécs belvárosának utolsó megmaradt “gazdaháza”. Kép forrása

Pécs belvárosát T-alakban tárja fel a főutcarendszer, amit három útvonal alkot: a Király utca és az Irgalmasok utcája szinte végig nagyvárosias beépítésű, a város legelegánsabb lakó- és üzletházaival, közintézmények sorával. A T-betű nyugati oldalát alkotó Ferencesek utcája már változatosabb beépítésű, itt egy-két emeletes házak váltakoznak földszintes épületekkel. Ezek közül a legkülönlegesebb a fenti képen látható parasztbarokk ház. Ez az utolsó épület a belvárosban, ami még a korábbi beépítési fázisból maradt fenn, mikor a török utáni újjáépítés első évtizedeiben még falusi/kisvárosi módon az utcára merőleges hossztengelyű épületek álltak a városfalon belül is. Ezért ez nem csupán egy kedves és bájos épület Pécs közepén, hanem ugyanakkor egy nagyon érdekes időkapszula is.

Szeged, Klauzál tér

A szegedi Klauzál tér, a Kossuth-szobor mögött a két tanúépület. Kép forrása

Szegeden egészen konkrétan meg lehet határozni az időkapszulákat, vagyis az 1879-es árvizet túlélő tanúépületeket: a katasztrófát csupán 265 épület vészelte át (míg több, mint ötezer elpusztult), ezek jelentős részét a későbbi városrendezés és/vagy a rossz állapotuk miatt le kellett bontani, így nagyjából száz épület áll ma is a városban, amit a meghatározó természeti esemény előtt emeltek. Ezek mindegyike ma megbecsült műemlék, már csak azért is, mert ez szám megdöbbentően kevés, ami jól mutatja, a pusztítást mértékét. A város egyik főterén, ami hazánk egyik legszebb városépítészeti együttese is áll egy ilyen épületpár. Az egymás melletti két, egyemeletes klasszicista polgárház ma már szerényen húzódik meg a szomszédos historizáló paloták között. A város fejlődését viszont jól szemlélteti az a tény, hogy egykor ezek voltak Szeged legimpozánsabb épületei, amik tartós anyagból és igényes kivitelben készültek, így a magas víz pusztítását is átvészelték.

München, Wiener Platz

A müncheni Wiener Platz, a jellegzetes bajor májusfával, bal oldalon pedig a megmaradt falucskával. Kép forrása

Építészeti időkapszulák természetesen nem csak hazánkban találhatók. Nyugat-Európában, a városfejlődés 19. század végi hőskorában egy sor ilyen helyzet jött létre, spontán módon, vagy a várostervezők hathatós beavatkozásának köszönhetően. München is ebben az időszakban indult óriási fejlődésnek, egymás után magába olvasztva az egykor különálló falvakat. Az egyik ilyen volt Haidhausen az Isar-folyó túlpartján, ahol pár év alatt nagyvárosias, sőt, világvárosias beépítés jött létre. Szinte csodával határos módon a városrész főterén megmaradt egy pár falusi házból álló épületegyüttes az egykori főtéren. Ma ezek hirdetik a figyelmes járókelőnek, hogy egykor itt egy falu állt – alig pár száz méterre a belvárostól.

Amerikai időkapszulák és tanúépületek

A New York-i Macy’s áruház, a sarkon “ottfelejtett” épülettel. Kép forrása

A korábbi időkből ottfelejtett és a magas szomszédok közé szorult épületek szinte amerikai jellegzetességnek tekinthetők – gondoljunk csak a felhőkarcolók közé ékelt házban lakó, és azt semmi pénzért el nem adó kiskerttulajdonos városi legendává vált példájára. A jelenség oka jellegzetesen amerikai: a szinte korlátlan kapitalizmus, a magántelek szentsége és a szédítő városépítő tempó tömegével termelte ki a hasonló eseteket. Az amerikai városokban az épület már korán fogyasztási cikké vált, így pár évtizedes ütemekben folyamatosan cserélődtek a házak, egyre magasabb utódoknak adva át a helyet. De egy-egy makacs tulajdonos teljesen keresztül tudta húzni a számításokat. Így történt ez New York legendás áruháza, a Macy’s esetében is: amikor a cég 1907-ben elkezdte az új flagship store, vagyis zászlóshajó-üzlet beruházását, az egyik sarokház tulajdonosa nem akart kötélnek állni és eladni az ingatlant. Így kénytelen-kellettlen körbeépítették a házat, így az áruház úgy néz ki, mintha épp felfalni készülne a kis jószágot. Időközben a szóban forgó épület is a cég tulajdonába került, de a furcsa és érdekes helyzet – mármár hagyománytiszteletből – megmaradt.

Kortárs időkapszulák

Vancouver, az utóbbi évtizedben létrejött időkapszula. Kép forrása

A prosperáló észak-amerikai városokban (szemben a kiüresedő és pusztuló városok sorával) ma is sorra jönnek létre az időkapszulák. A kortárs várostervezésben már megkülönböztetik a Vancouver-jelenséget, vagyis azt, mikor egy város nem szétterülően fejlődik, hanem a fenti képhez hasonló toronyházakkal népesül be, szinte pár év alatt. A fenti képen látható helyzet kialakulása az utcakép-alkalmazásban is jól végigkövethető, 2009 óta a városrész teljesen átalakult – csupán a kis ház maradt meg, az is áttelepítve.

Kiemelt kép: fiatal pár beszélget a Péterffy-palota bejárata előtt 1959-ben (Fotó: MTI/Vadas Ernő)