EU-Kína: connectivity, vagy decoupling?

Az EU és Kína vezetői 2019 óta először találkoznak személyesen, hogy a világgazdaság e két fontos pólusa közötti kapcsolatokról tárgyaljanak. Sok minden történt az elmúlt négy évben, például az, hogy miközben az unió globalista vezetői az EU és az angolszász világ egymilliárd fogyasztóját egy piacba tömörítenék, addig Kína még a kereskedelem kölcsönösen előnyős módját keresi. Magyarország a XXI. század most kibontakozó legnagyobb konfliktusában is jó alternatívát kínál – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

A globalista elitek a jelek szerint eldöntötték, hogy Kínát legkésőbb 3-5 éven belül kiszorítják befolyási övezetükből és a világ többi regionális hatalmát választás elé állítják. A verseny már javában zajlik, nézzük előbb a nyugati térfelet. Az USA évi 25,000 és az EU évi 15,000 milliárd dolláros GDP-je együtt akkora gravitációs erőt képez, ami Kína 16,000 milliárdjához képest egy jóval nagyobb közös piacot jelentene. Az Atlanti-óceán két nagy piacának összenyitását szolgálják a kisiklott TTIP után az EU-US TTC tárgyalások. A globalista Nyugat az EU (USA által is támogatott) Global Gateway projektjét állítja Kína Új Selyemút (BRI) kezdeményezésével szembe. A globalista projektnek két gyenge pontja van: 1) azoknak a multiknak kéne azt döntően finanszírozni, amelyek (még) profitálnak kínai jelenlétükből. 2) a nyugati támogatás “kulturális imperializmussal” jár, amiből a fejlődő országok nem kérnek, elvégre a kínai “gazdasági imperializmus” nem forgatja fel fenekestül társadalmaikat.

Ki nyer, ki veszít?

Milyen intézkedésekkel választja le a Nyugat Kínát körvonalazódó egymilliárdos piacáról? Az Oroszország elleni elhibázott szankciók láttán Brüsszel most óvatosabb, elvégre az oroszhoz képest minimum dupla akkora kereskedelmi forgalom érintett. Ezért most még csak a stratégiai ágazatokat érintő deriskingről (a kockázat csökkentéséről) beszélnek, ami leginkább a fokozatos leválás szinonimája. A teljesség igénye nélkül említeni kell a beszállítói láncok diverzifikációját, aminek lényege, hogy a multik Kínából és Kína helyett a globalista befolyásra fogékonyabb országokba telepítsék át üzemeiket, főként Indiába, Vietnámba és Indonéziába. Miután Kína idén februárban korlátozta a négy nagy (Big 4) könyvelőcég ottani munkáját, a multik – az orosz szankciók tapasztalataiból okulva – elkezdték kínai leányvállalataikat könyvvitelileg az anyacégről leválasztani, és az új cégeket a Peking által ajánlott Shanghai-i helyett a Hong Kong-i tőzsdére vinni.

“In China for China!” – az új mottó megfelel a KKP XX. Kongresszusán elfogadott Domestic-international dual circulation stratégiának, ami a China 2035 program részeként az import kiváltását és a belföldi fogyasztás felpörgetését tűzte ki céljául. A Volkswagen már be is jelentette, hogy a kínai piacra szánt új elektromos népautóját már 95 százalékban kínai alkatrészekből fogja gyártani, hogy azt 20,000 euró körüli, versenyképes áron árulhassa.

Egyes szektorokban azonban elkezdődött a multik elmúlt húsz évben keletkezett profitjának repatriálása is, ennyivel kevesebb veszik oda egy esetleges leválás után. A léptéket mutatja, hogy csak szeptemberben 75 milliárd dollárt vittek haza Kínából.

A kínai üzletből eddig a legtöbbet profitáló Németországban is egyre több jel mutat a leválás irányába. A szövetségi kormány az év elején azt tudakolta a távközlési cégektől, hogy hány kínai gyártmányú egység van a 4G- és 5G-hálózatokban, és azokat mennyi idő alatt tudják nem kínai gyártmányokra lecserélni? A válasz itt is 3-5 év. Ha most szerelnék ki a kínai komponenseket, valósággá válna az a vicc, miszerint “5G mínusz 53% kínai komponens = 3G”. A robotgyártó Kuka cég kínai felvásárlása után már nem adnak el stratégiai céget kínai befektetőknek.

A digitális átállásnál zajlik a felnövekvő nemzedékekért pontosabban a pénzükért zajló egyik legfontosabb csata. Az USA Montana államában betiltanák a TikTok alkalmazást, ami ellen öt TikTokker perre ment, azzal érvelve, hogy a tilalom veszélyeztetné a megélhetésüket. A per kimenetele határozza meg azt, hogy az USA-ban és az EU-ban is betiltják-e ezt a kínai alkalmazást? A kínai cég azzal védekezik, hogy amerikai és európai felhasználóinak adatait az adott kontinensen lévő szervereken tárolja, és azokat nem adja tovább a kínai hatóságoknak. A tilalmat valószínűsíti, hogy a digitális valutára való átállás küszöbén a globalisták nem akarnak kiskaput hagyni a digitális jüanban zajló előfizetések és vásárlások számára. Indoknak azt is felhozzák, hogy a TikTok “nem moderálja” eléggé tartalmait.

Kína sem nézi ölbe tett kézzel a folyamatot, és az ázsiai udvarias mosolygás mögött komoly felkészülést látunk a körvonalazódó konfliktusra. Amikor Trump elnök 2019-ben kirakatta a Huawei-t az amerikai alkalmazások felhasználói közül, a kínai cég “Harmony” néven létrehozta saját operációs rendszerét és alkalmazásait A kínai közigazgatásban és patrióta cégeknél eleve csak kínai gyártmányú számítógépeket és operációs rendszereket használnak. Kína kitessékelte a nyugati közvélemény-kutató cégeket is, így azok már “nem látnak bele” a kínai társadalomba. A kínai jellegű modern vállalkozási rendszer kiépítésének keretében a magántulajdonú és vegyes vállalatoknál is kötelező pártalapszervezetet működtetni, ami megkönnyíti a 98 millió párttag elhelyezkedését, és így ideológiailag felkészült elvtársak ellensúlyozzák a nyugati életmód hatását.

A Hszi Csin-ping által kezdeményezett Egy Övezet, Egy Út (BRI) nemzetközi beruházási és kereskedelmi projekt Kína számára exportpiacokat nyitott, bár a Közép Birodalmának is nevezett ország messze nem vásárol annyit másoktól, mint amennyit exportál, amit több európai vezető szóvá is tesz. Az EU-n belül ugyanez Németországra is igaz lenne. A pénzügyekhez tartozik, hogy Kína folyamatosan adja el amerikai államkötvényeit, amelynek állománya augusztusban 14 éves mélypontra esett. Igaz a republikánusok már azzal érvelnek Ukrajna támogatásával szemben, hogy nem akarnak Kína felé eladósodni.

Az EU-Kína csúcstalálkozón tehát van miről beszélni. A kérdés az, hogy az uniós vezetők őszinték-e kínai partnereikkel, és beszélnek-e azokról a globalista tervekről, amelyek a szemünk előtt valósulnak meg? Joe Biden Inflációcsökkentési törvénye (IRA) azt a célt is szolgálja, hogy az eddig Kínában a nyugati piacokra gyártott stratégiai termékeket ezentúl az USA-ban gyártsák, ehhez “igazítják” a politikai és gazdasági környezetet: a brüsszeli szankciókkal már leválasztották Nyugat-Európát az olcsó orosz vezetékes energiáról, így megdrágult és bizonytalanná vált az energia intenzív ipar termelés, ami átvándorol a tengerentúlra. A digitalizációhoz is rengeteg energiára van szükség, így Európa ebben is lemarad. A Századvég Európa Projekt friss kutatása is azt mutatja, hogy az európaiak többsége az USA-t és Kínát tartja az uniós szankciós politika legnagyobb nyerteseinek, míg az EU-t azok legnagyobb vesztesének.

Az USA “a XXI. század aranyának” számító félvezető-gyártás és fejlesztés terén is nagyot akar lépni, már Trump elnök el akarta hozni Tajvanról a legmodernebb chipek gyártását Wisconsinba, ám a terv elsikkadt, így Biden egy másik billegő államban, Arizonában jelenthette be egy gigaüzem létrehozását. A tajvaniak időhúzása érthető, elvégre ez az iparág a szigetük életbiztosítása. Németországba is jut több új chipgyár, még ha nem is legmodernebbek, de a német gazdaság ipari chip szükségletét a drezdai és magdeburgi üzemek bőven ki tudják majd elégíteni. És mikor lépnek termelésbe a gyárak? Pont 3-5 éven belül.

Magyarország a körvonalazódó decouplinggal szemben a connectivity, vagyis a kölcsönösen előnyös együttműködés pártján áll, ami évtizedekig biztosította Nyugat-Európa jólétének gazdasági alapját. Nem véletlen, hogy – ameddig lehet – nálunk orosz, azeri és más gázból termelt árammal készülnek olyan kínai akkumulátorok, amelyeket német luxusautókba szerelnek be. Ezekre a német luxusautókra láthatóan és várhatóan mindig lesz kereslet, így az üzleti modell minden félnek kifizetődő, nem is beszélve arról a legalább háromszázezer magyar családról, amelynek megélhetését az autógyártás biztosítja. A connectivity magyar politikájáról szól Orbán Balázs új könyve is.

A magyar keleti és globális nyitás politika eredményeként az elektromos autózás japán és dél-korai beszállítói is országunkat választják, mert itt van energia és termékeiket innen az unió több országába szállíthatják. Talán ezért is választja a hírek szerint hazai piacán a Teslát is megelőző, vezető kínai elektromos autó gyártó, a BYD, első európai gyárának helyszínéül Magyarországot. Az euró(adósság)zóna hátrányaitól szenvedő dél-európai autógyártás szeret arra hivatkozni, hogy Kína túldotálja autóiparát, de azt elfelejtik hozzátenni, hogy az EU is támogatja az elektromos autózásra való átállást, 2019-ben már 3,2 milliárd eurót költöttek erre, és akkor a tagállami dotációkról még nem is beszéltünk.

Magyarország abban is alternatívát kínál, hogy a 4iG együttműködési megállapodást kötött a Huawei-el, amely a Trump elnök Clean Network kezdeményezése által a nyugati 5G-hálózatok kritikus részéből kizárt kínai telekommunikációs cégek listáján szerepel.

Washington azzal indokolta a tilalmat, hogy a Huawei és a ZTE más cégek mellett együttműködnek a Kínai Kommunista Párttal és a Népi Felszabadító Hadsereggel, de már nem voltak ennyire érzékenyek arra, hogy a nyugati technológiai cégek ugyanúgy együttműködésre kötelezettek saját hatóságaikkal és biztonsági ügynökségeikkel.

Ahogy Magyarország a korábbi nyugat-európai tapasztalatok alapján kritikus volt az Oroszország elleni gazdasági szankciókkal, és igaza lett, úgy most Kína kapcsán a decoupling folyamatával szembeni kritikák is a korábbi nyugati tapasztalatokra épülnek. Budapest joggal tekint gyanakvással a Brüsszel által erőltetett derisking-re, és ajánlja a connectivity-t példának. Ameddig arra lehetőség nyílik.

(Kép forrása: Shutterstock)