Megsemmisült mestermű: a szombathelyi székesegyház freskói

A magyar építészettörténet talán legnagyobb huszadik századi vesztesége a szombathelyi székesegyház 1945-ös pusztulása – írja Szende András az Architextúra blogban.

A második világháború végnapjaiban, 1945. március 4-én súlyos amerikai bombázás érte Szombathely városát. A több, mint háromszáz halálos áldozat és jelentős anyagi károk mellett komoly csapás érte Magyarország egyik legjelentősebb építészeti együttesét, a püspöki központot is. A székesgyház és a vele szoros egységet alkotó püspöki palota tulajdonképpen helyreállíthatatlan károkat szenvedett. Miért volt jelentős ez az alkotás és miért tekinthető helyreállíthatatlannak?

A püspöki palota és a mögötte feltáruló székesegyház. Kép forrása

Szombathely városfejlődésének meghatározó dátuma az 1777-es év. A kisvárosban ekkor alapította meg Mária Terézia a püspökséget, ami hatalmas fejlődést eredményezett. Az első főpásztor, Szily János hatalmas lelkesedéssel és optimizmussal kezdte meg székvárosa kiépítését: az akkor még csak kétezer fős városban ötezer férőhelyes székesegyházat terveztetett. A felkért építész, Hefele Menyhért (vagyis Melchilor Hefele osztrák építész) élete egyik főművét alkotta meg itt: a főtemplommal szoros egységben épült fel a püspöki palota és a szeminárium épülete – olvasható az Architextúra blogon.

A székesegyház, balról a püspöki palota, jobbra a szemináriumi épület, középen pedig Szily János szobra. Kép forrása

A székesegyház hosszmetszeti terve. Kép forrása

A székesegyház külsejénél is lenyűgözőbb hatást keltett a belső, főleg az akkori város léptékéhez képest. A falakat rózsaszín műmárvánnyal borították (a különleges technológiával készült felületek szinte ugyanolyan értékesek, mintha kőből készültek volna), a mennyezeten pedig a főleg hazánkban alkotó osztrák festő, Franz Anton Maulbertsch képei voltak láthatók. A freskók megnyitották a teret, a látszatfestészeti eszközök miatt a belső a valóságosnál is hatalmasabbnak tűnt:

A székesegyház belső tere 1945. március 4-e előtt.

A székesegyház az építéskori, 18. század végi állapotában maradt meg 1945 tavaszáig. Ekkor következett a bombázás napja. Nem menti a helyzetet, hogy a legújabb hadtörténeti kutatások szerint fatális hiba történt: az eredeti célpont a város teherpályaudvara volt, de egy hibás parancs miatt a repülőgép-kötelék összes tagja egyszerre szabadult meg fedélzeten tárolt robbanóeszközöktől, éppen ott, ahol tartózkodtak, így minden tervszerűség nélkül hullottak a bombák a városra. Ezek közül négy a székesegyházat, egy pedig a püspöki palotát találta el.

A székesegyház belső tere a bombatámadás után a főbejárat felé. Kép forrása

A piros foltok a bombák becsapódási helyét jelölik, a kék nyíl az egyik szemtanú-túlélő, Tornyos Istvánné tartózkodási helyét. Ő, csodával határos módon, sérülések nélkül megúszta a támadást. Kép forrása

A bombázás után ismeretlen alkotó által készített festmény. Kép forrása

A támadás utáni képekről látható, hogy az épületet a bombázás szinte kibelezte. A homlokzatok épek maradtak, “csupán” a boltozatok szakadtak le a freskókkal együtt, magukkal rántva a belső burkolatok és díszítés jelentős részét is. Ezen kívül elpusztult a püspöki palota székesegyház felőli sarka is. Ennek visszaépítésére csak az épület 2020-as felújításakor került sor. Magát a székesegyházat rendkívül gyorsan újjáépítették, 1947. szeptember 7-én újra is szentelték az épületet. Viszont az elpusztult belső díszítés helyreállítása nem történt meg, csupasz falak, csonkolt oszlopok, megégett műmárvány felületek fogadták a híveket évtizedekig. A rekonstrukció megkezdésére a rendszerváltásig kellett várni. Az elpusztult díszítések, falfelületek helyreállításáról konszenzus született, a freskók sorsáról viszont máig nem született megoldás. A tervező, Deák Klára három verziót vázolt fel: a freskók restaurálását, üresen hagyását vagy pedig mai, kortárs mű készítését. Az utóbbi változat szerint el is készült egy absztrakt vázlat Molnár Sándor festőművésztől, de az annyira elütött volna a belső tér hangulatától, hogy szinte azonnal el is vetették a folytatást. A belső tér felújítása végül 2004-ben fejeződött be, de a freskó-kérdés azóta is megválaszolatlan. Mindenesetre a bejáratban feltáruló tér még így, csonkán is lenyűgöző:

A székesegyház belső tere. Kép forrása

Jól látható, hogy a Deák Klára-féle verziók közül a második, az “üresen hagyás” valósult meg – első ránézésre. A freskók építészeti részeit, a kereteket ugyanis visszaállították, csupán a mezőket hagyták üresen, vagyis pontosabban világoskékre festve. Ennek oka, hogy míg az építészeti rekonstrukció egyre inkább elfogadottabbá válik, úgy az épületekhez tartozó festészeti alkotások újjáalkotása eléggé vitatott eljárás. Hiszen egy elpusztult vászonképet sem festenek újra, és alapvetően ez a helyzet a falfestések esetén is – noha vannak kivételek, mint a drezdai királyi palota reneszánsz freskói, aminek helyreállításáról az Architextúra is beszámolt.

A kupolafreskó helyreállított építészeti kerete. Restaurátorok: Heitler András, Boromisza Péter, Pintér Attila. Kép forrása

A freskó és általában a festett vagy szobrászati műalkotások helyreállításának elvi akadálya, hogy egy megismételhetetlen, egyedi mű újjáalkotása egészen más kategória, mint egy épület. A gyakorlati nehézséget meg gyakran a megfelelő dokumentáció hiánya jelenti. Hiába maradtak fent Maulbertschtől vázlatok és fényképek a háború előtti állapotról, a részleteket nem lehet látni, ráadásul egy íves felületre festett freskó egészen máshogyan mutat lentről, mint közelről. Az így kialakult állapot jó kompromisszumnak tekinthető: a templombelső eredeti állapota könnyen elképzelhető, az üres mezők jól mutatják a háborús pusztítást, és a későbbiekben – amint anyagi és technológiai lehetőségek megengedik – a freskó helyreállítása is lehetséges lesz.

Az orgona fölötti boltozat a helyreállított geometikus freskókkal és az üresen maradt középső mezővel. Kép forrása

A középső boltozati szakasz keretezését a négy evangélista alakjával rekonstruálták, de maga főmező üresen maradt. Kép forrása

Az oltár feletti boltozati szakaszt csak “előrajzolták” a restaurátorok. Kép forrása

Időközben aktuálissá vált a templom külsejének felújítása és a környezet rendezése is. Ezt a munkát 2015-20 között végezték. Ebben az időszakban állították helyre a püspöki palotát is, visszaépítve a háborúban elpusztult épületrészt is:

A püspöki palota elpusztult részének helyreállítása 2019-ben. Kép forrása

A sok viszontagságot átélt székesegyház belső tere. Kép forrása

Így, hosszú évtizedek után újra majdnem teljes pompájában látható hazánk egyik legszebb és legteljesebb barokk épületegyüttese, ami magyar viszonylatban is rengeteg viszontagság ért.

Kiemelt kép forrása: Architextúra blog