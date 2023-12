Így lett Von der Leyen „Soros embere”

Lehet valami a brüsszeli levegőben, ami számos alapjában konzervatív, kereszténydemokrata és jobboldali politikust egy idő után globalistává formál. Az euróban mérve tízezres fizetések, százezres „projektek” és milliós kenőpénzek városában a gurulós bőröndben mért pénz mellett a hatalom is bódítóan hat. Ursula von der Leyen útját a pénz és a hatalom imádata mentén is le lehet írni, a Soros-hálózatnál ugyanis mindkettőből van bőven.

A brüsszeli bizottság elnöke is „Soros emberévé” vált! Orbán Viktor megállapítása több szempontból is helytálló, hiszen Jean-Claude Juncker „politikai” bizottsága után Von der Leyen „geopolitikai” bizottsága is messze túlterjeszkedett a szerződésekben rögzített hatáskörén, és a mainstream médiát, valamint az álcivil NGO-kat használja a közvélemény manipulánsára, a tagállami kormányok maga előtt terelésére és az európai emberek, vállalatok és nemzetállamok érdekével ellentétes politikája megvalósítására. Ez nem más, mint a Soros-hálózat forgatókönyve, amelynek segítségével a részérdeket próbálják meg a többség érdekeként eladni – olvasható a Mozgástér blogon.

Ursula von der Leyen Ernst Albrecht CDU-politikus lányaként 1958-ban Belgiumban született, mivel apja az európai integráció versenyügyi hivatalánál dolgozott. Apja alsó-szászországi tartományi miniszterelnöksége (1976-1990) hozta el az “örökbérletet” a német és európai politikába, mivel ez a tartomány a befolyásosabbak közé számít, amit az is mutat, hogy a szocdem Gerhard Schröder is innen váltott 1998-ban a szövetségi kormány élére. A hannoveri kapcsolat sok irányba vezet, Von der Leyen Brüsszelben, Schröder (a háború előtti időkig) a Gazprom és a Rosznyeft felügyelőbizottságában kötött ki.

Von der Leyen politikai pouvoir-ja tehát családja és a fontos tartomány befolyásának elegyéből fakad, ezt Angela Merkel is elismerte, így az orvos végzettségű politikus 2005-től a kancellárasszony minden kormánynak tagja volt. 2005-től családügyi és szociális miniszter, 2009-től munkaügyi miniszter, majd 2013-tól védelmi miniszter, ahonnan 2019 őszén az Európai Bizottság elnöki székébe ült át. Von der Leyent mindig is a hatalom aurája lengte körül, és a most 65 éves politikus már azon gondolkodik, hogy 2024 őszétől hol folytassa. A nyugdíj szóba sem jöhet! Szeretne a bizottság élén újrázni, de karrierje folytatását NATO-főtitkárként is el tudja képzelni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/AP/Omar Havana)

A hétgyerekes anya körüli korrupciós ügyekről szóló híradások védelmi minisztersége idején szaporodtak el, amikor egy neves tanácsadócégtől igazolt le közigazgatási államtitkárt tárcájához. A szövetségi számvevőszék 2018-ban kelt jelentése szerint százmilliós nagyságrendben vontak be külső tanácsadókat, holott a tudás házon belül is meglett volna. A tanácsadói szerződések 80 százalékát nem írták ki, és csak a Bundeswehr tankjavító műhelyeinek eladására kért szakvélemények költsége 400 000 euróról 40 millióra nőtt. Az ellenzéki pártok vizsgálódása is tízmilliós nagyságrendben talált a védelmi tárcánál indokolatlannak tartott tanácsadói szerződéseket. Von der Leyen vagy „nem emlékezett”, vagy „nem ő döntött” ezekről a szerződésekről, így Angela Merkel jót is tett vele, hogy az ellene folyó vizsgálódások közepette Brüsszelbe katapultálta. Mint utóbb kiderült, Von der Leyen két korábbi hivatali okostelefonjairól törölték a vonatkozó SMS-eket és a tárcánál már jóval a számvevőszéki vizsgálat előtt tudtak a burjánzó tanácsadói költségekről.

Az már csak hab a tortán, hogy az egyik Von der Leyen fiú az akkori hírek szerint pont annál a tanácsadó cégnél dolgozott, amelyet így elhalmoztak a minisztermama tárcájának megrendelései. Erre azt hozták fel, hogy a fiú a cég egy amerikai irodájánál dolgozik, így nincsen összeférhetetlenség.

A közpénzhez való sajátos viszony a Covid-járvány idején is előjött, amikor Von der Leyen a Pfizer vezérével SMS-ben egyeztetett az 1,8 milliárd adagos, 35 milliárd dollár érétkű uniós vakcinabeszerzésről. A The New York Times idén februárban pert indított ezen SMS-ek nyilvánosságra hozása érdekében, de ki tudja, mire eljutunk az ítéletig, nem törlik-e ezeket is? Itt is felvetődött a nepotizmus gyanúja, mivel a bizottsági elnök szintén orvos végzettségű férje pont a giga megrendelés idején lett a Pfizer egyik partnercégénél igazgató.

Von der Leyen útját a politikai pénz és a rokonok karrierjének „egyengetése” kíséri, amivel zsarolható politikussá válik. Pont ideális azon globalista körök számára, amelyek világmegváltó programja nem kapna többséget a választáson, ezért inkább “fentről”, a politika döntéshozatal csúcsán próbálkoznak pénzt és karriert kínálva politikájuk kiszolgálóinak. Az elmúlt évek döntései, köztük a Soros-hálózathoz sorolt szervezetek uniós finanszíroza, azt mutatják, hogy Ursula von der Leyen is beállt a brüsszeli sorba, az ő nevét is nyugodtan beírhatják Soros György alapítványának “megbízható brüsszeli szövetségesei” közé.