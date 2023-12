Fegyverküldés helyett tűzszünetet Ukrajnában!

A magyar kormánynak már megint igaza lett! Az ukrajnai háború második évének végén Nyugaton is egyre többen beszélnek “patthelyzetről”, nehogy egy elhúzódó konfliktus veszélyeztesse Joe Biden újraválasztását. Azok, akik eddig hangosan követelték újabbnál újabb “game changer” fegyverek Ukrajnába küldését, a “nagy tavaszi” ellentámadás kudarca után a “konfliktus befagyásáról” fantáziálnak. A nemzeti konzultáció hatodik kérdése az uniós fegyverküldésre kérdez rá.

Nézzük elsőként a fronthelyzetet. A „nagy tavaszi” ellentámadás kifulladt, Kijev már csak a nyugati szponzori konferenciák előtt indít látványosan tálalt ellenlökéseket, amelyeket a háborúpárti véleményformálók az egekbe magasztalnak. Ilyet láttunk korábban Bahmuttól délre, vagy legutóbb a Dnyeper torkolatánál. Mivel az ukrán hadseregnek már nincsenek stratégiai tartalékai, nem tudják ezeket a pontszerű sikereket nagyobb áttörésekké fejleszteni. Az oroszok nem beszélnek ellentámadásról, hanem egyszerűen támadnak. Putyin elnök a 2024 márciusi elnökválasztás előtt érdemi eredményt akar a harctéren, ezért – kerül, amibe kerül – támadásra küldi katonáit, akik most éppen Avdijivka és Kupjanszk felé nyomulnak előre a sárban.

Az ukránok helyzete súlyos, nincsen elég fegyver, lőszer és katona, az átlagban ötvenéves “nagypapa-katonákból” álló frontalakulatokat a nemzet aranytartalékának számító eddig megkímélt egyetemisták behívásával akarják megerősíteni. A korrupció és az elit önző magatartása láttán az ukrán lakosság elszántsága is csökken. Ebben a helyzetben Zelenszkij elnök és a nyugati szponzorok más-más utat választanak.

Ukrán tüzér egy Gepard önjáró légvédelmi gépágyúval Kijev közelében(Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)

A „nagy tavaszi” ellentámadás kudarca Zelenszkij elnököt nem riasztja el egy újabb ellentámadás tervétől. Az előző évadot ismétli, vagyis újabb “game changer” fegyvereket kér a Nyugattól és nagyobb háborús erőfeszítést népétől. Mivel elnöki rendeletben tiltotta meg az oroszokkal a tárgyalást, amíg ő az elnök, csak előre menekülhet, vagyis támad. A frontsikereket azonban egyre inkább az orosz hátországba küldött kommandósok akciói, vagy eredményes dróncsapások váltják fel.

Az már látszik, hogy Ukrajna egyedül nem tud nyerni, és a júliusi NATO-csúcs előtt lebegtetett “Coalition of the Willing” sincs a láthatáron, valamint az USA nem tud, és már nem is akar érdemben több fegyvert Ukrajnába küldeni. Az Abrams tankokról most derült ki, hogy azok motorjainak szűrőit 12 óránként tisztítani kell, máskülönben lefullad a motor, amit csak Lengyelországban tudnak javítani. Amerikát követve a többi támogató sem küld már újabb támadó fegyvereket, ezzel is a védekezésre és a még Kijev által ellenőrzött terület megtartására szorítva Ukrajnát.

Miközben Zelenszkij egy új ellentámadásban gondolkodik, az angolszász körökbe jól integrált vezérkari főnöke, Valerij Zalusznij, inkább a moldáv példát követné, és egy tűzszünetért egyelőre inkább feladná az oroszok által elfoglalt területeket, hogy a maradék csatlakozhasson a nyugathoz. A kiváló német kapcsolatokkal rendelkező kijevi főpolgármester, Vitalij Klicsko is pont most jött rá arra, hogy a kijevi rezsim tekintélyelvű fordulatot vesz. A korábbi elnök és csúcsoligarcha Petro Porosenko kiutazását is megakadályozták.

A Zaluzsnijnak tulajdonított “területért nyugati integrációt” gondolat kísértetiesen rímel a NATO-főtitkár kabinetfőnökének nyári szivárogtatására ötletére, valamint a volt NATO-főtitkár minapi “gondolatkísérletére” és Josep Borell Moldova kapcsán idén júniusban tett utalására is, miszerint Ciprus is úgy csatlakozott az EU-hoz, hogy a sziget északi része török megszállás alatt áll.

Miközben a csillagok állása Nyugaton a patthelyzet irányába mutat és a Századvég Európa Projekt 2023-as kutatása szerint tízből immáron hét európai fegyverszünetet akar, Brüsszel folytatja a felkészülést arra az esetre, ha a jövő évi amerikai elnökválasztás eredményeként érdemi fordulat következne be az USA Ukrajna-politikájában. Brüsszelben ezért akarják 50 + 20 milliárd euró hadikölcsönnel Kijevet támogatni, és az észt miniszterelnök Kaja Kallas ezért szorgalmaz egy új többszáz milliárd eurós uniós hitelt az európai fegyvergyártás felfuttatására.