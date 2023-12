Adventi koszorú, lobogó gyertyák – gyújtsunk szép fényeket a szívünkben is

Jó esetben ez az egész családot érintő szertartás, ahol körbeülik az asztalt a családtagok, időt és igazi figyelmet áldoznak a pillanatra. Olyan élményt ad, olyan békét ez a közös pillanat, amit minden évben visszavár a család.

Loboghat az első gyertya lángja, árnyéka táncol a falon, a bútorokon, fénye visszacsillog a szemekben.

Várakozásra int bölcsen – mert talán azt, a türelemmel teljes várakozást a legnehezebb szépen, méltósággal megélni ebben a mindenhonnan mindenhova rohanó, eltékozolt perceket nem sajnáló világban. Ahol a mobiltelefonok fénye kiégeti a gyerekek szemét, ahol orvul lopja az időt a netes kószálás, de két igazi, szeretet fűzte mondat váltására nincs idő.

Nincs idő a segítésre, arra, hogy lehajoljunk a nálunk elesettebbekhez, a kiszolgáltatottakhoz, a gyengébbekhez, a betegekhez.

Az adventi koszorú és azon a négy gyertya olyan, mint egy-egy csodasziget a háborgó tengeren. Segít kiszállni a lüktetve száguldó napok sodrásából.

Az adventi gyertya megfogja a kezünket és megtart, csendes segítőnk a karácsonyi előkészületek káoszában. Arról mesél, ami a lényeg, arra int, ami fontos. Fókuszál, iránytűt ad az emberek kezébe hétről hétre, vasárnapról vasárnapra szép sorban egymás után.

Mert nem mindegy, lélekben hogyan készülünk a karácsonya, mit jelent nekünk a maga teljességében a karácsony. Képesek vagyunk e megélni univerzális, szeretetről szóló üzenetét vagy csak egy szabadnap, amikor otthon lehetünk.

Aki advent idején elindul egy belső, lelki utazáson és úgy tesz adventi koszorút az asztalra, pláne ha maga készíti azt, sőt van benne erő és jóakarat más asztalára is csodát varázsolni, az biztosan érzi, éli azt.

Annak az adventi koszorú nem egy szép asztaldísz, nem csak a szem gyönyörködtetését szolgáló dekoráció, – hanem különleges lelki értékekkel bíró jel.

De mit is jelképez a négy adventi gyertya a koszorún?

A hagyományok szerint négy gyertyát illesztünk az adventi koszorúra. A négy vasárnapnak megfelelően. A gyertya Jézus szimbóluma, aki feláldozta magát az emberekért. A gyertya is feláldozza önmagát miközben fénnyel tölti meg a szobát, az emberi szíveket.

A négy gyertya színe – három lila, egy pedig rózsaszínű. E két szín a katolikus liturgia két színére mutat. A lila szín a bűnbánatot, a lelki megtisztulást szimbolizálja, míg a rózsaszín az örömteli várakozást jelképezi, de mellette Szűz Mária előtti tisztelgésünket is kifejezi.

Advent első vasárnapján egy lila gyertya ad fényt, a másodikon kettő lila gyertya ég, a harmadikon gyújtjuk meg a rózsaszínt- így két lila és rózsaszín gyertya segíti az elmélyülést. A negyedik vasárnap éghet az összes gyertya – ünnepi fénybe borítva a családok otthonát.

A VIII. Családszervezetek Adventi Gyűjtése kedvezményezettje a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány.

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány küldetése, hogy bohócdoktoraival humort és nevetést vigyen az arra rászorulók, így a beteg gyerekek életébe is.

A mi CÉLUNK pedig 2023-ban, hogy ebben a munkában segítsük őket és ehhez összefogásra van szükség!

A támogatásukra szervezett VIII. Adventi Jótékonysági Gyűjtés és Vásár teljes bevételét a bohócdoktorok ünnepi viziteléséhez szükséges költségek fedezésére szánjuk.

Célunk, az ehhez szükséges 2.600.000 Ft összegyűjtése!

A VIII. Családszervezetek Adventi Gyűjtéséről itt találhatóak bővebb információk:

Ide várjuk az adományokat:

Illetve az utalásokat a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete számlaszámára is küldhetik a jólelkű adományozók.

IDE:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

10918001-00000084-18080009

Számlatulajdonos neve: Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete

Közleménybe kérjük beleírni, hogy adventi adomány 2023

Ahogy az elmúlt néhány évben, úgy idén is elindult a Ficsak és a családszervezetek adventi jótékonysági koszorú vására is. Aki teheti, egy-egy koszorú megvásárlásával segítheti a jótékonysági gyűjtést. Még nem késő megvenni az adventi koszorúdat, segíthetsz a karácsonykor is kórházban lévő beteg gyermekeken.

A csodás koszorúk, amiket a családszervezetekkel, Herczegh Anita asszonnyal és Hornung Ágnes államtitkár asszonnyal készítettünk az alábbi linken foglalhatók a készlet erejéig.

A kiemelt kép illusztráció.