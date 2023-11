Fordított adventi naptár – mert adni mindig jobb, mint kapni

Karácsony előtt, az advent időszakában furcsa, egyben csodás történések zajlanak – hiába jön a hideg, hiába didereg az élet, mintha kioldódnának a lélek görcsei. A környezet faggyal birkózik, az emberi szív meg kiolvad, kiszabadul a dermedtségből.

Mindenki adni szeretne a másiknak. Adni szeretne valamit. A túlköltekezés, a mindenhonnan érkező nyomás mellett ez is az okok között szerepel, amikor beindul a vásárlási őrület.

De az beindul sajnos és ha nem ügyelünk, az adventi naptár jelensége, igénye is ezt segíti elő. Ma már nem csak a gyerekek bontogatják izgatottan advent első napjától karácsonyig a titkos rekeszeket, ablakocskákat vagy zsákocskákat. A felnőttek között is kapós lett a hetekig hosszan elnyúló mindennapi meglepetés sorozat.

Falatnyi csokik, kis csecsebecsék, apró figyelmességek kerülnek az adventi naptárba.

Minden napra egy. Mindennap, szinte mindenki vár valami jót, valami szépet, amitől felélénkül a napja, ami átsegíti a karácsonyt megelőző, egyre sebesebben forgó történéseken. A beszerzésen, a előkészületeken, az izgalmon, a tanácstalanság feszültségén, a stresszen.

Ez akár jó is lehetne, ha az ajándékok nem a tárgyak számát szaporítanák a lakásban. De még jobb lehetne a várakozás, bensőségesebb, emberi kapcsolódásokat erősítő, ha olyan adventi naptárt készítenénk a családtagoknak, ahol a szeretet nem tárgyakban jelenik meg. Ha minden apró rekeszbe valami szép ígéret kerülne, valami jóféle szándék, valami kedvesség. Napindító, napot fényesítő szép gondolatok és szavak, a másik megerősítése. Szeretettel teli cselekedet (ma én mosok fel, te csak pihenj:))

Mert ez a naptár olyan ajándékokat ad, ami fényes, varázslatból szőtt szőnyeget terít lábunk, lelkünk elé, könnyebb azon eljutni az ünnepig.

A fordított naptárt azonban másként is értelmezhetjük. Bár nem miénk az eredeti gondolat, de könnyen azonosultunk ezzel a megközelítéssel, mely szerint nem kiveszünk az adventi naptárból, hanem fordítva. Először is kiválasztunk egy olyan szervezetet vagy intézményt, amelyet támogatni szeretnénk vagy akár egy rászoruló családot is választhatunk az ismerőseink köréből. Advent első napján nyitunk egy nagy dobozt, amibe naponta belerakunk valamit, amivel segíteni szeretnénk, tudunk. Ez lehet játék, mesekönyv, ruha, de tartós élelmiszer is akár – a tartalom attól függ, kinek töltögetjük szívből nyitott adventi naptárunkat.

Advent utolsó napján aztán átadhatjuk az ajándékokkal megrakott dobozt és megengedhetjük magunknak azt a szép, könnyed, égig érő érzést és élményt, ami az igazi segítségadást kíséri.

Nagyon fontos azonban, hogy a dobozba kerülő ajándéktárgyak minősége megfelelő legyen. Ha nem is feltétlenül van módunk kizárólag új holmikkal megtölteni a dobozt, még véletlenül se kerüljön bele olyan dolog, amitől csak szabadulnánk.

Minden ajándék legyen takaros, tiszta, valóban használható és az ajándékozott felé célzott.

A dobozba kerülő napi ajándék lehet akár pénz is – naponta párszáz forint, vagy minden nap annyi, amennyi apró a zsebünkben maradt.

Ez tisztességes kis összegre emelkedhet az advent idején, amit ha a rászorulók időben megkapnak, az bizony jókor kerül, a legjobb helyre.

Csodákkal teli ünnepvárást kívánunk mindenkinek!

És meleg szíveket, adakozó kedvet, nyitott szemeket, hogy észrevegyük, hol segíthetünk.

A FICSAK is, ahogy minden évben advent idején, idén is egy jó ügy mellé állt.

A VIII. Családszervezetek Adventi Jótékonysági Gyűjtés és Vásár idei év kedvezményezettje a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány.

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány küldetése, hogy bohócdoktoraival humort és nevetést vigyen az arra rászorulók, így a beteg gyerekek életébe is.

A színészi és pszichológiai háttértudással rendelkező, speciálisan képzett bohócdoktoraik országszerte 15 kórház gyermekosztályait látogatják heti rendszerességgel, emellett speciális programokkal vannak jelen idősotthonokban, valamint halmozottan sérült gyerekekkel foglalkozó intézményekben. A közhasznú minősítéssel rendelkező alapítvány az elmúlt negyedszázad során több mint 430 ezer beteg gyermekhez, illetve több ezer idős emberhez vitte el a nevetés gyógyító erejét.

A támogatásukra szervezett VIII. Adventi Jótékonysági Gyűjtés és Vásár teljes bevételét a bohócdoktorok 15 kórházban tartandó ünnepi viziteléséhez szükséges költségek fedezésére szánjuk.

Célunk, az ehhez szükséges 2.600.000 Ft összegyűjtése!

Kórházban lenni, kezeléseken részt venni, vagy műtétre várni, műtét után lábadozni mindig nehéz. Felnőtteknek is, nemhogy gyermekeknek. Ünnepek alatt, karácsonykor mindez százszor nehezebb. Nehezebb elfogadni a kórtermek magányát, amikor mások az otthonuk kényelmében ünnepelhetnek és összegyűlik az egész család. Sűrűbb a kórház gyógyszerszagú levegője, fájdalmasabb minden szúrás, keserűbb minden tabletta karácsonykor. Zajosabb az egyedüllét csendje, hidegebb az ágy… és ezt mi a Piros Orr bohócdoktorok ünnepi vizitjeinek támogatásával, enyhíteni szeretnénk!

Egy perc nevetés száz tablettával felér!

Elindult idén is a Ficsak és a családszervezetek adventi jótékonysági koszorú vására is Vedd meg most az adventi koszorúdat ITT és segíts a karácsonykor is kórházban lévő beteg gyermekeken.

A csodás koszorúk, amiket a családszervezetekkel, Herczegh Anita asszonnyal és Hornung Ágnes államtitkár asszonnyal készítettünk az alábbi linken foglalhatók a készlet erejéig.