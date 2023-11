Ellenforradalmárok I.

Ezzel az írással szándékosan megvártam, hogy lecsengjen az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak ünneplése, a tetteikről és sorsukról szóló megemlékezések. Október 23-a és november 4-e olyan dátumok, amelyek tisztán csak róluk kell szóljanak. Elmúlt ez az időszak, most már rátérhetünk egy szintén fontos témára, arra, hogy a forradalom leverői hogyan alakították ki a következő évtizedek Magyarországának életét, a tömegek viszonyát a politikához, kultúrához, a múlthoz, benne a bebörtönzött és legyilkolt áldozatokhoz. Arra, hogy ’56 mártírjainak véráldozatán mit és hogyan építettek fel a gyilkosaik és a velük együttműködők.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően kialakult hatalmi elit és az általuk irányított rendszer 34 éven keresztül uralkodott. A bukása óta eltelt újabb 33 év, de a mai napig érezzük a hatását. 67 év, amelyben ezernyi esemény történt, különösen a rendszerváltás óta, így sok szempontból lehet rátekinteni és viszonyulni hozzá – írta Békési Bence a Mozgástér blogon.

Látszólag nem egy korszakról van szó, hiszen a fele az állampárt uralma alatt telt el, szovjet csapatok szoros felügyelete mellett, a másik fele pedig demokratikus jogállamban. Ezért nem lehet egyetlen jellemző alapján címkét ragasztani erre a közel hét évtizedre, mégis, ha tekintetbe vesszük, hogy kulturális értelemben egészen mostanáig tartott az a szellemi éra, amely 1956 végén, a forradalom leverésével kezdődött, akkor elmondhatjuk, hogy az ellenforradalmárok korszaka csak most ér véget.

Az ilyen jelentős kulturális korszakváltások idején a legnagyobb kérdés értelemszerűen az, hogy mi következik a hanyatló trend után. Szándékokat, törekvéseket és folyamatokat látunk, de magabiztosan nem lehet kijelenteni, hogy a jövő kulturális korszaka olyan lesz, mint amilyet szeretnénk. Ahhoz, hogy ebben eligazodjunk, rengeteg kérdést kell feltenni magunknak, és eltökélten keresni rájuk a válaszokat. Ilyen például, hogy pontosan milyen is volt az a világ, amelyik most rúgja az utolsókat és miért volt olyan, amilyen? A következő fontos kérdés pedig az, hogy mitől, miért gyengült, majd múlt el az, amiről még néhány éve azt hittük, hogy elpusztíthatatlan? Ha ezekre nem keresünk válaszokat, akkor a körülöttünk zajló jelenségeket sem értjük meg, ezzel elveszítjük a lehetőségét annak, hogy a magunk, a családjaink és a nemzetünk számára a lehető legjobb irányba alakítsuk a kulturális közegünket. Márpedig a kultúra alakulása meghatározó jelentőségű a nemzet sorsa szempontjából.

Néhány éve motoszkál bennem a téma, amely visszavezet a Kádár-korszak bölcsőjéig, 1956. november 4-ig. Innen indulva zajlott 34 éven keresztül egy viszonylag állandó, nagyobb kilengések nélküli politikai és kulturális időszak, amely jelentős lépéseket tett azért, hogy demokratikus felhatalmazás hiányában, valahogy mégis legitimálja magát. És mivel nem demokratikus eszközöket használt a rendszer, így a hatalmi erő megnyilvánulásainak változatos formáival operálva alakította az önmagáról alkotott képet. Tudott primitív módon durva és kegyetlen lenni, tudott gondoskodóan engedékeny, valamint sok esetben ostoba és dilettáns is. A „Tetszettek volna forradalmat csinálni!” mondás, amely az újkori magyar demokrácia első miniszterelnökétől, Antall Józseftől származik, úgy is értelmezhető, hogy a frissen leváltott Kádár-korszak ellen még a nyolcvanas évek végére kialakult gazdasági gondok és a beszivárgó nyugati fogyasztási kultúra ellenére sem jött létre forradalmi hangulat a nép körében. És persze elsősorban arra utalt a rendszerváltó miniszterelnök, hogy forradalmi erejű változások nélkül nem lehet az előző rendszer kulturális, gazdasági és társadalompolitikai viszonyait gyorsan és drasztikusan megváltoztatni, hiába követelik ezt tőle. Azóta látjuk, hogy Antallnak nagyon igaza volt ebben, hiszen egészen napjainkig tapasztaljuk a Kádár-rendszer velünk élő maradványait.

A téma felé személyes jellegű érdeklődés terelt, mert azt szeretném megérteni, hogy a felmenőimet, köztük elsősorban a nagyapámat mi mozgatta és hogyan élte meg, hogy részévé, alakítójává vált a rendszert irányító gépezetnek. Nagyon érdekel, hogy az a vele kapcsolatos sokat ismételt toposz, miszerint az ő kezéhez nem tapad vér, valójában mennyire csak egy felmentés a felelősség alól, amely azzal járt, hogy mégiscsak a vérrel szerzett hatalom egyik befolyásos vezetője lett. És bár mindez drámaian hangzik, olyan, mintha utólag ítélkezni szeretnék azok fölött, akik családot, kényelmet és szeretetet biztosítottak nekem, de nem erről van szó. Pont ellenkezőleg, az a célom, hogy se ítéletet, se felmentést ne gyakoroljak, hanem ha képes vagyok rá, akkor a megismerést és megértést helyezzem előtérbe. Visszautalva az írás elejére, ezért nem akartam ezt a témát együtt taglalni a hősök és mártírok emlékezetével, mert az ítéletnek ott és akkor van helye. Ha gyászoljuk a meggyilkolt mártírt, akkor egyúttal a gyilkosa fölött is ítéletet mondunk. Ha emlékezünk a bátor hősre, aki mindent kockára téve kiállt a túlerővel szemben, akkor egyúttal az ellene törő agresszort is felidézzük és megítéljük. Azt viszont, hogy a győztes, aki akarata ellenére mártírt csinált a megölt forradalmárokból, miért és hogyan építette fel a rendszerét, amelynek hatása még most is érződik, nem ezzel az ítélettel kell vizsgálni, mert ha így teszünk, akkor haszontalan lesz a megértésre tett próbálkozásunk. Ráadásul kegyeletsértő lehet az áldozatokkal szemben.

Nemrég elolvastam egy sok száz oldalas szöveget, amely egy nem szerkesztett leirata a nagyapámmal 1990-ben készült több alkalmas, hosszú órákig tartó beszélgetésnek. Három kérdező faggatja őt egészen a gyerekkorától kezdve, és ebben a beszélgetésfolyamban jelentős szerepet kapott a Rákosi- majd a Kádár-korszak eseményeinek feltárása. Megdöbbentem, hogy egy olyan kép tárul elém az anyagból, amely merőben eltér attól, amit a családi és baráti kör legendáriumából magamba szívtam. A kérdezők szisztematikusan, újra és újra visszatérve egy-egy kérdésre kipiszkálnak olyasmiket a nagyapámból, amik bepillantást engednek a maga köré épített fal mögé. A bennem róla élő kép megingott, kicsit azt éreztem, hogy nem is ismerem őt. Viszont ezzel párhuzamosan elkezdett életszerűbbé, érthetőbbé, megérthetőbbé válni az, hogy mi mozgatta a hatalomban betöltött szerepe felé.

Ezt az írást egyfajta előszónak szánom, amely magyarázatot, felvezetést ad a továbbiakhoz, amelyekben beszámolok arról a képről, amit a nagyapám, Aczél György látott az általa is épített ellenforradalmárok korszakáról.

(Fotó: MTI / Manek Attila)