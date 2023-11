444.hu: Valótlanul híresztelte...

A Valótlanul című filmben és a róla szóló podcastban az a fő állítás, hogy az Orbán Viktor vezette kormányok és pártszövetség egy teljesen új, eddig ismeretlen kommunikációs gépezetet hozott létre, amelynek az a célja, hogy a kritikus, elégedetlen vélemények megfogalmazóit kiiktassa a közéletből. Ennek igazolására mutatnak be áldozatokat, úgyis mint Juhász Pétert, az Együtt nevű tiszavirág-életű párt volt vezetőjét, Jenei Orsolyát, az Amnesty Magyarország volt vezetőjét, Vona Gábort, a Jobbik volt elnökét, Krekó Pétert, a balliberális kötődésű Political Capital igazgatóját, Nagy Blankát, a trágársága miatt sztárolt tüntetési szónokot, Pankotai Lilit, aki szintén a káromkodásai miatt lett népszerű az ellenzéki oldalon, valamint Márky-Zayné Vincze Felíciát, aki a férje miatt lett országosan ismert otthonszüléseket kísérő bába.

„A bíróság ki tudja mondani nem csak azt, hogy hazudtak, hanem hogy a megtévesztés volt a cél. Ez az, ami nem elképzelhető egy sima újságnál. Olyan van, hogy egy újság téved, de olyan, hogy neki az a célja kifejezetten, hogy az ő olvasói, nézői, hallgatói rosszul tudjanak valamit, ilyen nincs.”

Az idézet a podcastbeszélgetésből való, és a focis hasonlatnál maradva ezzel utalnak a csalásra. Szerintük ugyanis egy valódi focicsapatban olyan előfordul, hogy véletlenül meglökik az ellenfél játékosát, vagy tévedésből nem a labdát találja el a lendülő láb, esetleg egy rosszul sikerült becsúszás során, nem tervezetten rúgja fel a másikat a védő, de mindezt direkt módon még soha, senki nem tette a futballtörténelem során, csak és kizárólag a Fidesz/NER/kormánypárti média nevű csapat játékosai. A 444 nevű formáció persze a rendes focisták táborába tartozik, akik ilyet még soha nem tettek. Tévedni persze lehet, az más tészta, de szándékosan soha.

Nézzük meg egy „tévedésüket”, hogy megítélhessük az állításuk hitelességét.

Néhány éve Novák Katalin köztársasági elnök – akkor még államtitkárként – utazott Olaszországba, hogy felszólaljon a jelenlegi olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni rendezvényén. Erről az eseményről beszámolt a 444, megemlítve azt is, hogy miként reagált az olasz közönség Novák szavaira. Az egyetlen bibi csak az volt, hogy a beszámolójuk a rendezvény kezdete előtt jelent meg, így Novák Katalin még az előadása előtt olvashatta, hogy majd miként fog rá reagálni a hallgatóság. Ez ugye egy tipikus példája a jóhiszemű újságírói tévedésnek. Pontosabban a technikai munkatárs tévedésének, aki rosszul időzítette az előre megírt és bekészített cikk megjelenését. Az ügy végül azzal zárult, hogy levették az eredeti írást, kivették belőle a közönség reakcióiról szóló részt és visszatették azzal a magyarázattal, hogy csak a megfogalmazással volt probléma. Mintha ők egy előzetes ajánlót akartak volna közölni a Családok Világkongresszusán Novák Katalin beszédéről, de véletlenül múltidőben fogalmaztak.

Szokás mondani, hogy egyetlen példából ne tegyünk általános megállapításokat. Rendben, bár ez az eset annyira egyértelmű, hogy nagyon csábítja az embert a gyanúra, miszerint volt több hasonlóan előre megírt és közölt anyaguk is, csak azokban az esetekben jól lett időzítve a cikk megjelenése, így nem buktak le. Ellenállva a csábításnak, a gyanú helyett nézzük meg a 444 kormánypárti médiával szemben megfogalmazott vádjait.

A 444 stábja elsősorban a bíróságokon elért helyreigazítási és kártérítési ügyekre építi a filmben tárgyalt eseteket és azok alapján az összképet. Kétségtelen, hogy van bőven muníciójuk, hiszen rengeteg per zajlott a belpolitikai háború nyomán, amelyek többségében az ellenzéki oldal szereplői kerültek ki győztesen. Ebből a tényből kiindulva, lehet egy egyszerű és persze igaztalan következtetést is levonni, miszerint a nyert perek azt bizonyítják, hogy mindenben a felpereseknek volt igazuk, az alperes médiumok hazudtak. Vagy lehet az összetettebb valóságot is nézni, miszerint az ilyen ügyekben nem az dől el, hogy ki hazudott, vagy mondott igazat, hanem az, hogy ki tudta az állítását a bíróságon igazolni. Valamint az is látszik az ítéletekben, hogy a vélemény és a tényállítás közötti megítélés nagyon nem következetes a magyar bíróságokon. Erre számtalan példát lehet felidézni, amikor kormánypárti politikus tett feljelentést rágalmazás ügyben, de az egyértelmű tényállítást, amelyet nem sikerült bizonyítania az ellenzéki alperesnek, végül véleménynek vette a bíróság, így az mentesült a rágalmazás következménye alól. Ilyen volt Juhász Péter tényállítása, amely a kormánypárti politikust bűnözőnek nevezte, aki bűnözőkkel üzletel. Ezt az állítást nem sikerült bizonyítania, mégis megnyerte az ellene indult pert. És ha már Vincze Felícia is szerepelt a filmben, ide kívánkozik a szintén otthonszüléseket segítő Geréb Ágnes számtalan esete is, aki hiába tett feljelentést rágalmazás miatt, az olyan nem bizonyított tényállításokat, hogy „kitörte a baba nyakát”, sorra véleménynek fogadták el a bíróságok. Ugyanazok az emberi jogi ügyvédek, akik mostanság megnyert perek tömegein vannak túl ellenzéki ügyfeleikkel az oldalukon, amikor Gerébet védték, egy ponton feladták, mondván, Magyarországon nem lehet az elhíresült bábát megvédeni a rágalmazásokkal szemben, mert a bíróságok valamiért ezt nem hagyják. És hasonló a tapasztalat a jelenlegi kormánypárti politikusokkal is, akik közül sokan már nem indítanak ilyen tárgyú pert, mert szinte biztos a bukás, függetlenül attól, hogy mennyire konkrét tényállítással rágalmazták őket. Nos, a 444 az első variációt választotta, így ezúttal részükről elmaradt az árnyalt és összetett gondolkodás igénye, hogy kijelenthessék: a perek kimenetelei azt jelentik, hogy minden állítása a kormányoldali médiának hazugság volt, hiszen a bíróságok helyreigazítást és kártérítést ítéltek meg velük szemben.

A film demagóg alapzatán túljutva elérkezünk a rá épített állításhoz, ami röviden azt taglalja, hogy egy új, eddig sose látott gépezet épült fel Magyarországon, amelyik – még – nem körmöket tép le és veséket ver szét, de kommunikációs eszközökkel szétzúzza a politikai ellenfeleit, legyen az pártpolitikus, vagy csak egy szegény ellenzéki aktivista gyermek. Mondja ezt a 444, amelyik a rendszerváltás utáni évtizedek legerősebb médiagépezetének tagja volt egészen addig, amíg az szét nem esett. A szerkesztőség alapítói és sok később csatlakozó tagja korábbi munkahelyeiken voltak részesei a győztes csapatnak, amelyik hosszú ideig meghatározta, hogy ki a jó és ki a rossz közéleti személy és szervezet hazánkban. Ha valakit ők kipécéztek maguknak, akkor annak annyi volt, a rá aggatott rágalmakat soha nem tudta lemosni magáról. Ezek a csapatba rendeződött, magukat bal- és/vagy liberális szemléletűnek valló szerkesztőségek a véleményszabadság mögé bújva bárkiről bármit elterjesztettek, és ez ellen a gépezett ellen nem volt igazságszolgáltatási jóvátételre lehetőség. A filmben az egyik szereplő arról panaszkodik, hogy nincs olyan felület, ahol az őt ért rágalmakat érdemben cáfolja. Mondja ezt most, amikor egy-egy influenszer nagyobb elérést produkál, mint az egész magyar sajtó együtt. Mi volt a helyzet akkor, amikor nem léteztek, vagy csak gyerekcipőben jártak az internetes közösségi platformok, amikor csak akkor hallottak meg, ha bejutottál ennek a gépezetnek valamely tagjához? Elmondom én: akkor az volt a helyzet, hogy a megszégyenített, megrágalmazott, lehetetlen helyzetbe került emberek szép csendben elfogadták a sorsukat, azt, hogy átment rajtuk a balliberális kommunikációs úthenger. Némelyekről készült cikk, interjú vagy kisfilm, de az akkori csatornák a nyilvánosság felé jóval irányítottabb helyzetben voltak, így csak nagyon kevesen szereztek tudomást a történetükről. És ebből eredően ma már nem emlékszik rájuk és a meghurcolásukra senki, így könnyen lehet azt a képet festeni, mintha ez az eljárás új lenne.

Az is a film és a podcast fő állításai közé tartozik, hogy új elem a kommunikációs hadjáratokban a politikai irányítás és a titkosszolgálat közreműködése. Erről érdemes lenne megkérdezni a Népszabadság, a Népszava, a Klubrádió és még néhány valaha szebb napokat látott szerkesztőség vezetőit, de csak akkor, ha előtte bevesznek egy igazmondó pirulát. Ebben az esetben biztos elmesélnék, hogy milyen módon írták át a szoci-szabaddemokrata kormányok kommunikációs vezetői bizonyos cikkeiket, vagy rendeltek meg témákat náluk. És talán a politikai alapon kirúgott kollégákról is tudnának listát készíteni nekünk, hogy lássuk az igazság ezen szeletét is. A titkosszolgálati közreműködésről pedig annyit, hogy most ezt egy izraeli magánszolgálat miatt emlegetik, miközben a rendszerváltás utáni 10-20 éveben a pártállami hatóságoktól ránk maradt szakemberek alakítottak itthon ilyen jellegű cégeket, hogy a kiterjedt intézményi és bűnözői kapcsolatrendszerüket felhasználva szolgáltassanak törvénytelenül szerzett információkat a megrendelőiknek. És persze zsarolásra és megfélemlítésre alkalmas szituációk megteremtéséért is lehetett fizetni náluk.

De ha már megemlítettük ezt a bizonyos izraeli magáncéget, akkor nézzünk meg egy látszólag jelentéktelen mozzanatot a filmből. Ennek Jenei Orsolya volt Amnesty vezető a főszereplője, akit állítólag csőbehúzott ez a cég. A balhé pedig abból lett, hogy Jenei a kamu állásinterjúkon mondott olyan dolgokat is, amit a nyilvánosság előtt soha. Nem titkos receptekről van szó, mert ahhoz tényleg nincs közünk, hanem a magyar kormányhoz való viszonyulásról és az adományozói elvárásokról. Nem ő az első és egyetlen olyan személy, aki az emberi jogi NGO-s világhoz tartozik, és lebukott azzal, hogy a nyilvánosság felé nem azt kommunikálja, mint zárt körben. Őt a 444-es stáb áldozatként mutatja be, pedig a média és az NGO-k egy hatalmi ágat képviselnek, így az ő átláthatóságuk is fontos a demokrácia szempontjából. Ez ma már könnyen megérthető mindenki számára, hiszen a jelenlegi forrongó világban nem nehéz észrevenni, hogy milyen veszélyt és bajt jelenthet az, ha a média és a befolyásos NGO-k külföldi forrásokból, külföldi érdekek mentén alakítják a közvéleményt. Ez a mai helyzetben egy ország tönkretételét jelentheti. Amúgy a 444 is ünnepel titkosszolgálati leleplezéseket, csak ők azoknak örülnek, amelyek elszenvedő alanyai a magyar kormányhoz köthetőek. És ha egy külföldi titkosszolgálat lejárató információkat juttat el hozzájuk a politikai ellenségeikről, akkor nehezen elképzelhető, hogy nem használják fel azt.

Azt természetesen nem érdemes tagadni, hogy ma már sokkal erősebb a jobboldali-konzervatív tábor médiája, mint volt 10 évvel ezelőtt. Az is igaz, hogy ez a médiavilág más, mint a rendszerváltás utáni két évtized nyilvánossága. Az viszont butaság, hogy mindez valami démoni erő megnyilvánulása lenne, amely merőben új eszközökkel tiporja el az ellenzéket. A változás nem csak az egyik oldalra jellemző, mert mindenki alkalmazkodni igyekszik a digitalizáció és az online kultúra térhódításához, amely önmagában szavatolja, hogy többet nem lehet olyan gyilkos médiaerőt felépíteni, mint amilyen a rendszerváltás utáni években uralta a nyilvánosság tereit.

Kiemelt kép: Youtube