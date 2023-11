Maradjon az extraprofitadó?

Winston Churchill örök igazságát, miszerint „Ne pazarold el a lehetőséget, amit egy jó kis válság a kezedbe ad!”, a multi cégek is ismerik. Nemcsak ismerik, de a COVID és a háború ürügyén alkalmazzák is: árat emelnek; nem adják tovább a betéteseknek a magasabb kamatokat, vagy a jegybanki kamatcsökkentést nem követi hitelkamataik érezhető csökkentése. Más ágazatokban pedig ugyanannyi pénzért kisebb mennyiséget, vagy kevesebb szolgáltatást kapunk. A multik szeretik kivonni magukat a társadalmi szolidaritás alól, jellemzően csak a profitjukat nézik. Ezt látva a magyar kormány a különösen jövedelmező ágazatokban extraprofitadót vetett ki, amelynek bevétele a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba folyik. Brüsszel most ezt támadja, amikor az év végével az extraprofitadók kivezetését várja el.

A nyugati társadalmakban konszenzus van az arányos teherviselésről. Ennek része az is, hogy a több országban, vagy kontinensen aktív cégek lehetőleg ott adózzanak, ahol a forgalmat bonyolítják, és legális, bár erkölcstelen „adóoptimalizációval” ne vonják ki magukat a közteherviselés alól. Ezért nyúlt a magyar kormány 2010-ben az ágazati különadók eszközéhez, amely a Gyurcsány-Bajnai kormányok „Fájni fog!” megszorító politikája helyett egy igazságos tehermegosztást vezetett be, így nálunk már nem a munkajövedelmeket, hanem a fogyasztást adóztatják jobban, valamint az erősebb vállakra raknak nagyobb terhet.

Ahogy a 2002 és 2010 közötti nyolc év rossz kormányzásának örökéül maradt adósságcsapda kinövéséhez szükség volt az ágazati különadókra, úgy van most, a COVID és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében beállt infláció gazdasági következményeinek kezelésére szükség az extraprofitadóra. A pénznek konkrét helye van, azt a rezsicsökkentés és a honvédelem költségeire fordítják. Utóbbit látjuk Litvániában is.

Az extraprofitadó bevezetése egy politikai döntés, amelynek célja a multik nyereségvágynak mérséklése, erőforrások átcsoportosítása, vagy a költségvetés hiányának csökkentése. Láttuk, ahogy számos tagországban (Csehország, Litvánia, Magyar-, Olasz- és Spanyolország) fontolgatták és eldöntötték a gyógyszergyártó és energetikai nagyvállalatok, vagy a bankok extraprofitjának megadóztatását. Hasonlót láttunk már a 2008-as pénzügyi válság idején is, amikor az adófizetői pénzen megmentett bankok menedzseri bónuszainak és részvényesi osztalékának kifizetését korlátozták.

Brüsszelben is felvetődött 2022 őszén az extraprofit megadóztatása, amit az előző négy év átlagát több, mint húsz százalékkal meghaladó profitban határoztak meg, ám a lobbisták annyira felvizezték a tervezetet, hogy az nem tudta eredeti célját elérni. Maradtak az „ársapkák”, amelyek – mint azt a G7 által az orosz olajra kivetett hordónkénti hatvan dolláros példa mutatja – inkább nem működnek.

A Euronews cikkéből kiderül, hogy a lobbisták számos tagországban is sikerrel jártak, így az ottani politikusok más kommunikációs megoldásokat keresnek. A háborúpárti cseh miniszterelnök, Petr Fiala, is érzi országában a közhangulat változását, Prágában tíz- és százezrek tüntetnek a békéért és van elegük abból, hogy a háborúba nyakló nélkül ölik a pénzt, míg otthon minden drágább lesz és jó esetben is csak stagnál az életszínvonal. Ezért Fiala a Robert Fico által már 2017-ben felvetett problémát melegítette fel és ment egy próbavásárlásra Münchenbe. Ahogy korábban szlovák politikustársa, úgy most ő is „rádöbbent” arra, hogy a multik Kelet-Közép-Európában gyakran kisebb kiszerelésben, vagy gyatrább minőségben és drágábban árulják ugyanazt a terméket.

Az atlantista Georgia Meloni támogatja ugyan a háborút, de eléggé ambíciózus ahhoz, hogy az országában „szokásos”, átlagban másfél évnél tovább maradjon miniszterelnök. Ez eddig csak a nemrég elhunyt Silvio Berlusconinak sikerült. Mivel a nyakig eladósodott Olaszország az EU és az EKB lélegeztető gépétől függ, Meloni a költségvetési hiány csökkentésére és saját kormánya gazdasági mozgásterének növelésére két fontos gazdasági intézkedést hozott. Elsőként nyártól a munkaképes korosztályokban fokozatosan kivezetik az Öt Csillag Mozgalom által bevezetett nyolcszáz eurós alapjövedelmet. Második lépésként a bankokra egy extraprofitadót vetettek ki.

A Brüsszel által preferált „ársapkák” és a lobbisták által felvizezett uniós ajánlások helyett a magyar extraprofitadó egy átlátható és könnyen ellenőrizhető átmeneti intézkedés, amelynek bevétele „pántlikázva van”: az energia világpiaci ára bármikor újra felszökhet, így szükség van a magyar háztartásokat havi 181 ezer forinttal támogató rezsitámogatás fedezetének folyamatos biztosítására. Ezt szolgálja a rezsivédelmi alap. A honvédelmi alap pedig a NATO által elvárt, két százalék GDP-arányos honvédelmi kiadások elérését szolgálja, vagyis a veszélyek korában a honvédség fejlesztését és Magyarország védelmét. A nemzeti konzultációban most mindenki elmondhatja véleményét arról, hogy maradjanak-e az extraprofitadók, vagy engedjünk-e Brüsszel nyomásának és hagyjunk több pénzt a multik zsebében?

Kiemelt kép: MTI/Ujvári Sándor