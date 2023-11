Isten éltessen, Budapest! Címerekbe írt (város)történelem

Amikor Budapestet létrehozták, természetesen új címerre is szükség volt. Heraldikai szakértőket és Friedrich Lajos festőművészt kérték fel az új embléma megtervezésére. Így született meg a valóban csodálatos és egyben “topográfiai” jellegű címer, Pest és Buda korábbi jelképeinek egyesítésével. Ráadásul – az országban egyedül – a Szent Korona is megjelenhetett a pajzs tetején, ezzel is hangsúlyozva, hogy Budapest az egész nemzet fővárosa. Az egyesített város óriási léptékkel fejlődött, és a büszke városvezetés természetesen a lehető legtöbb helyen megjelenítette a két városkaput és a Dunát jelképező címert.

Közművek

Markó utcai trafóház, Budapest art deco jellegű címere, 1931, Ohmann Béla. Kép forrása

Egy modern város nem létezik korszerű közműrendszer nélkül. Ezzel tisztában voltak Budapest alapító városatyái is, így a városegyesítéstől kezdve rohamléptekben épültek ki a műszaki fejlődéssel lépést tartó közművek. Elkészült a Nagykörút alatti, csónakkal is járható főgyűjtő csatorna, kiépült a vízvezetékrendszer, majd a gázhálózat, végül a huszadik századtól az elektromos hálózat. A hálózat a húszas évek végére már olyan nagy és összetett volt, hogy a belső kerületekben több transzformátort kellett kiépíteni. Ezek egyike a lipótvárosi Markó utcában áll. A fantasztikus épület bejárata felett, ami az art deco streamline, vagyis áramvonalas irányzatát képviseli (a funkcióhoz jól illően) egy csodálatos, art deco jellegű címer díszeleg.

Vásárcsarnokok

A Batthyány téri vásárcsarnok címere. Kép forrása

A modern Budapest kialakulásának egyik legjelentősebb mozzanata a piacok kérdésének megoldása volt. A hatalmas város, mint egy állandóan éhes lény, elképesztő mennyiségű élelmiszert igényelt. Ezek adásvétele szabad ég alatt folyt, és annak ellenére, hogy a lehető legszigorúbban szabályozták a kérdést, tarthatatlan volt a szemetes, rendezetlen piacterek látványa, ahol gyakran az áru minősége is kérdéses volt. A Főváros vezetése úgy döntött, hogy az 1896-os milleniumi ünnepségekre rendezi a kérdést. Az a döntés született, hogy egy vásárcsarnok-hálózat épül, ami egy központi létesítményből és kerületenként egy-egy fedett piacból áll. Így felépült Pecz Samu tervei szerint a Fővám téri piac, mint központi vásárcsarnok, ami az ötödik és kilencedik kerületet szolgálja ki. Az első kerületben felépült a Batthyány téri csarnok, az akkor különálló Lipótvárosban (IV. kerület) a Hold utcai, a VI. kerületben a Hunyadi téri, a VII. kerületben a Klauzál téri és végül a VIII. kerületben a Rákóczi téri csarnok. A tervezett Döbrentei téri csarnok nem épült meg, az akkor még külvárosias Óbudán és Kőbányán eleve nem terveztek csarnokot. Így megoldódott, hogy az akkori városközponti területeken mindenhol volt gyalogos távolságra korszerű, higiénikus piac, ráadásul az így felszabaduló terek mindegyikét parkosították.

Közlekedés

A Beszkár-székház, ma a BKV székháza. Kép forrása

A közösségi közlekedést először 1918-ban vette saját kezelésbe a Főváros, a legendás Beszkárt, vagyis a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. 1923-ban alakult meg. Három évre rá, 1926-ban épült fel a társaság székháza az Akácfa utcában. A két világháború közötti neobarokk építészet mestere, Wälder Gyula által tervezett ház az utca – teljesen máig meg nem valósított – kiszélesítésével együtt épült fel. A kapuk felett természetesen ott látható Budapest címere.

Templomok, zsinagógák

Rózsák terei templom oromzata, a magyar és a fővárosi címerrel. Kép forrása

A nagyvárosok népességnövekedésének hatásait a mindenkori városvezetés szerte Európában templomépítésekkel kívánta kezelni. A 18. századi Londonban a beáramló tömegek körében fellépő alkoholizmust, játékszenvedélyt és egyéb devianciákat a város többek között templomépítési akcióval kezelte és szorította vissza sikeresen. Budapesten is nagy gondot fordítottak a hívek lelki ellátására, a Főváros folyamatosan épített templomokat, illetve adományozott ingyen telket és/vagy építőanyagot a különböző felekezeteknek. Az így elkészült épületek szinte mindegyikén megjelenik Budapest címere, a Rózsák terei templomon az oromzati mezőben látható. A Mátyás-templomban az egyik üvegablak jobb alsó sarkában fedezheti fel a szemfüles látogató:

Mátyás-templom, üvegablak Budapest címerével. Kép forrása

Bérházak

A Kiss János altábornagy utcai bérház homlokzata, kép forrása

Budapesten, mint a világtörténelem kezdete óta minden nagyobb városban, állandó gondot jelentett a lakhatás. Érdekes módon az első világháború előtt a főváros ezzel a kérdéssel nem igazán foglalkozott – alapvetően a magánbefektetőkre bízva a megoldást. A helyzet az ambíciózus Bárczy István főpolgármester idején változott meg. 1909-ben indult a Bárczy-féle bérház és iskolaépítés program, aminek keretében 23 bérház és 19 (!) kisebb lakótelep épült. Az első világháború, majd különösen a trianoni diktátum miatt hatalmas tömegek érkeztek a fővárosba az elcsatolt területekről. Ezek a családok a középosztályhoz tartoztak, viszont gyakorlatilag földönfutókká váltak. Így óriási igény keletkezett jó minőségű lakásokra. Ekkor Budapesten (és az ország többi nagyvárosában) nagyléptékű bérházépítési programok indultak. Az ekkor átadott épületek közül talán legszebb a 12. kerületben, a Kis János altábornagy utcában álló háztömb. A Medgyaszay István által tervezett háztömböt Nagy Sándornak, a gödöllői művésztelep vezető egyéniségének sgraffitoi díszítik. De mi is a sgrafitto? Az Itáliában kialakult díszítőtechnika lényege, hogy különböző színű vakolatrétegeket visznek fel a falra, majd azt a minta szerint lekaparják.

A Kiss János altábornagy utcai bérház egyik kapuja. Kép forrása

A bérházépítés másik formája az volt, mikor egy-egy üzemhez, létesítményhez kapcsolódva épültek szolgálati lakások a személyzet, vagy a vezetőség számára. Így a Főváros által kínált állásokban a juttatások részét képezte a lakhatás biztosítása. Így épült fel a már említett Markó utcai transzformátorház mellett az ahhoz kapcsolódó bérház, ahol a különböző színvonalú lakásokat alakítottak ki a vezető mérnökök, a főmunkatársak és a karbantartók számára. A Györgyi Dénes és Román Ernő által tervezett bérház sarkait természetesen a Főváros modern formálású, büszke címere díszíti:

A Markó utcai trafóhoz csatlakozó bérház sarka a Főváros címerével. Kép forrása

A címer az 1931-es évszámmal. Kép forrása

Iskolák

Dob utcai iskola, mozaik-címer a homlokzaton. Kép forrása

Budapest lakossága az egyesítéskor 296 000 fő volt, ez 1910-re 880 000-re, majd 1930-ra egymillió főre nőtt, az akkori városterületet tekintve. Ez a növekedés hatalmas nyomást helyezett az infrastruktúrára, a lakáshelyzetre, és leginkább az oktatásra. A már említett Bárczy-féle bérház és iskolaépítés keretében 36 (!!!) iskola és 24 óvóda épült a Fővárosban, összesen mintegy 1000 tanteremmel. Ráadásul ezek az intézmények nem csak mennyiségi, hanem minőségi előrelépést is jelentettek: a legkorszerűbb elvek szerint épültek, ügyeltek a tantermek benapozására, szaktárgyak szerinti felszerelésére, sőt, még a padok ergonómiájára is. A címlapképen látható Lenhossék utcai iskola a Bárczy-program keretében épült, a fenti képen lévő Dob utcai intézményt egy pár évvel korábbi akció keretében, 1906-ban adták át. A Hegedüs Ármin tervezte a ház homlokzata egy valódi képeskönyv: szereplői az iskola használói, vagyis a gyerekek, akik játszanak, tanulnak, hazafaias énekeket dalolnak. Ezt a homlokzat két oldalán a Főváros hatalmas méretű címerei keretezik:

Dob utcai iskola, homlokzat. Kép forrása

Népjóléti intézmények

A Népszálló homlokzata, az oromzatban a Főváros címerével. Kép forrása

A Bárczy-féle programban a szociális (akkori szóhasználattal népjóléti) kérdésekkel is komolyan foglalkoztak. 1912-ben adták át Népszállót, ami voltaképpen munkásszállóként működött. 396 egyszemélyes, és 42 db többszemélyes hálófülkét, illetve termet alakítottak ki, csoportonként közös mosdókkal, orvosi rendelővel, mosókonyhákkal, ezer adagos konyhával. A korabeli elveknek megfelelően könyvtár és játékszoba is a lakók rendelkezésére állt. Az intézmény célja a legszegényebb munkásrétegek lakhatásának biztosítása, lezüllésük megakadályozása volt, ennek szellemében a játékszobában a szerencsejáték például tiltva volt. Az épület az akkor legkorszerűbbnek és egyben legolcsóbbnak számító vasbeston szerkezettel épült, oromzatán természetesen a Főváros hatalmas címerével. Az intézmény alapítása óta hasonló jelleggel működik, ma hajléktalanszálló.

Egy különleges helyszín: Budapest címere a prágai főpályaudvaron

Prága-főpályaudvar. Az épület szecessziós fogadócsarnoka, körben Európa legjelentősebb városainak címereivel, Prágától balra az első Budapest. Kép forrása

A Prágába vasúttal érkezőt a város egyik legszebb szecessziós épülete fogadja. Az 1909-ben átadott épület fogadócsarnokában a legjelentősebb európai városok hatalmas címereit helyezték el. Középen természetesen Prága címere található, tőle közvetlenül balra Budapest, jobbra pedig Bécs szimbólumát fedezhetjük fel. Ezt követi Párizs, Róma, Firenze, majd a másik oldalon következik Moszkva, Berlin és Hamburg.

Prága-főpályaudvar, Budapest címere. Kép forrása

Kiemelt kép: Budapest látképe (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)