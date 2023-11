Isten éltessen Budapest!

Budapest születésnapja, vagyis egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a városházák kalandos és mindmáig le nem zárult történetét mutatjuk be.

Ilyen is lehetne a Madách tér: Kertész K. Róbert és Weichinger Károly 1. díjas pályázati tervének makettje a Deák tér felől, 1940-ből. Kép forrása

Minden város eszmei és adminisztratív központja a városháza. Ezzel még a legkisebb településeken és már hosszú idők óta tisztában vannak, nem véletlen, hogy a városháza-építészet külön műfaj, olyan nagyszerű példákkal, mint Berlin, Bécs vagy Róma – írta Szende András az Architextúra blogon.

Hazánkban is szinte a legtöbb város méltó székházzal rendelkezik, olyanokkal, amik Győrtől Szegedig szinte világvárosi léptékűek. A sors furcsa iróniája, hogy a ma 150 éve létrejött Budapestnek máig nincs méltó központi épülete.

Buda

A budai városháza a Szentháromság tér felől. Kép forrása

Budának, mint szabad királyi városnak természetesen már a középkorban volt városházája. Ez a török hódoltság alatt teljesen elpusztult, majd a visszafoglalás után szinte rögtön nekiálltak egy méltó székház kialakításának. Már 1692-ben elkezdték az építkezést, az Itáliából érkezett Venerio Ceresola vezetésével, aki le is telepedett a városban. A visszafogott épület a kevés dísz ellenére (vagy épp azért) rendkívül ízléses és valódi itáliai kifinomultságot mutat. A hosszan elnyúló tömeg két végén egy-egy sarokerkély emelkedik, a tér felé néző szárnyon kis harangtorony is helyet kapott.

A városháza lépcsőháza. Kép forrása

A városházán 1873 októberében tartották az utolsó budai közgyűlést, ami már a városegyesítés kérdéseit tárgyalta. Az egyesített Budapesten új szerepet kapott az épület, az első kerületi elöljáróság székhelye lett. A második világháborús ostrom alatt, ahogy a várnegyed többi épülete is, a városháza is súlyosan megsérült, a helyreállítás után az MTA Nyelvtudományi Intézete költözött be. 2014-ben az épület a Magyar Nemzeti Bank által működtetett alapítvány tulajdonába került, jelenleg a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány működik benne. Ekkor újították fel a Hetedik Műterem (vezető tervező: Szabó Attila) tervei szerint, amikor is az eléggé megszürkült, megkopott épület valósággal újjászületett. Ráadásul végre egy mindenre kiterjedő régészeti épületfeltárás is készült, így számos középkori rész került napvilágra. Ráadásul az épület sarkán áll Budapest egyik legszebb és leginkább jelképes szobra, városvédő Pallas Athéné alakja. Ahogy Ráday Mihály legendás városvédő műsorában elhangzott, „ő” az, akinek kezéből időnként kilopják a lándzsát.

Városvédő Pallas Athéné szobra, lándzsával és Buda címerével. Kép forrása

Pest

A pesti városháza egyemeletes állapotban. Kép forrása

Kétemeletesen, előtte a téren a forradalmi tömeg. Kép forrása

Háromemeletes állapotban, a lebontása előtti években. Kép forrása

Pest városházája szintén a középkortól kezdve a város közepén, a mai piarista épülettömb helyén állt. A török uralom után itt épült fel az új székház, ami a város gyarapodásával együtt nőtt: az egyemeletes épület kétemeletesre, majd háromemeletesre bővítették. A pesti belváros Erzsébet-hídhoz kapcsolódó átrendezésének talán ez az épület legnagyobb „áldozata”, 1900 nyarán bontották le, és beépítették az előtte álló teret is. Így Pest, vagyis Budapest nem csak egy impozáns városházát, hanem egy főteret is elvesztett.

Az előző kép készítésének helye ma. Kép forrása

Budapest

A Váci utcai új városháza díszterme. Kép forrása

Az új városháza kérdése már a városegyesítés napján felmerült. A régi pesti városháza még háromemeletesre kibővített formájában is szűkösnek bizonyult, főleg a reprezentatív díszterem hiányzott. A Váci utcában 1875-ben átadott új városháza, bár csodálatos épület, voltaképpen egy kényszermegoldás. Eredetileg a Budapesti Tövényszék számára készült, a pályázaton nyertes Steindl Imre egyik első komoly megbízásaként. A városházi helyhiány azonban annyira sürgető volt, hogy az állam átengedte a fővárosnak (bár érdekes módon az épület máig az államé), a terveket átdolgozták, ekkor készült a fantasztikus díszterem is, ahol sokáig a Fővárosi Közgyűlés is ülésezett.

Az ebben a formában papíron maradt Invalidus Palota terve 1739-ből. Kép forrása

A már akuttá váló helyhiány miatt a Főváros kénytelen volt új székház után nézni, persze csak ideiglenes jelleggel, hiszen az új városháza tervezésének előkészítése folyamatosan zajlott. A város egyik legnagyobb és kiüríthető épülete a Károly-kaszárnya, eredetileg Invalidus palota volt a belváros szélén. A hatalmas palota-kaszárnyát a Habsburg kormányzat emeltette, a törökellenes felszabadító háborúkban rokkanttá vált katonák számára, a híres Párizsi Invalidus-palota mintájára. A felkért építész, a magyar barokk egyik legnagyobb mestere, az itáliai-osztrák Anton Erhard Martinelli volt, aki a fent látható hatalmas épületet álmodta meg. A kivitelezés elhúzódott, tulajdonképpen a főhomlokzati szárny és a két oldalszárny indítása készült csak el, de így is ez volt a korabeli ország egyik legnagyobb épülete. A hosszú homlokzat ráadásul rendkívül jól sikerült, a hagyomány szerint Mária Terézia azt tartotta, hogy szebb, mint a bécsi Hofburg.

Az Invalidus palota, a mai városháza homlokzata. Kép forrása

A szépen formált külső azonban egy rideg és célszerű, vagyis unalmas kaszárnyát rejt, ahol szinte kilométer hosszú folyosókról nyílnak a kis helyiségek. A főhomlokzatra ráadásul a szűk utca miatt alig lehet rálátni, és ami a legelőnytelenebb, hogy a mai város, vagyis a Madách tér felé csupán lezáratlan, megoldatlan épületrészek és tulajdonképpen egy üres telek nyílik. A Főváros a beköltözés után kissé átépíttette a palotát a Gellért szállót is tervező Hegedűs Ármin tervei szerint, aki ezt az alapproblémát nem tudta, nem is tudhatta megoldani.

Városháza-pályázat, 1940: Körmendy Nándor terve. Kép forrása

Az új városházára a Főváros – utólag elmondható, hogy nem túl jó időzítéssel – 1939-ben írt ki tervpályázatot, az eredményhirdetés már 1940-ben volt. A résztvevő építészek fantasztikusabbnál fantasztikusabb terveket készítettek, akármelyik megvalósulása esetén egész másképpen nézne ki a környék, különösen úgy, hogy a homlokzatokat a már elkészült Madách téri kapura komponálták. A pályázat során a barokk épület megtartásával kellett számolni, így ez izgalmas kontraszt jött volna létre.

Városháza-pályázat, 2008: Erick van Egeraat győztes terve. Kép forrása

Szinte megegyező paraméterekkel írták ki a városháza-pályázatot 2007-ben. A barokk épület megtartásával kellett a Madách-térre, illetve Károly körútra szervezendő új épületet megálmodnia a tervezőknek. Az első díjas, nagyrészt Budapesten élő és alkotó holland építész, Erick van Egeraat tulajdonképpen Martinelli 1736-os alaprajzát valósította meg modern formában, úgy, hogy a körút felől szabadon átjárható udvarokat hozott létre. De ahogy az 1940-es pályázatot a háború, úgy a 2008-as pályázatot a gazdasági válság sodorta el.

Méltó városházája Budapestnek azóta sincs.