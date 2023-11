Az áldozatok segítése közös ügy – hiszen bárkiből válhat áldozat

Magyarország biztonságos ország - nem dúlja háború, nincsenek fegyveres konfliktusok, és a “Global Peace Index” (GPI) alapján , amely minden évben bemutatja a világ legbiztonságosabb országait – hazánk a nagyon is jónak számító 13. helyen áll. Ennek ellenére, bárki kerülhet áldozati helyzetbe a hétköznapi élete során is. Nem számítunk rá, de megtörténhet. Legyen szó erőszakos cselekményről, zaklatásról, rablásról vagy lopásról, esetleg kicsalhatják értékeit vagy szenvedhet váratlanul balesetet. Bárki válhat áldozattá, kerülhet váratlanul bajba, vagy olyan helyzetbe még hazánkban is, hogy segítségre, támogatásra, de mindenekelőtt információra lesz szüksége, merre tovább. Király Nóra írása a Ficsak blogon.

Természetesen ezen a területen is akad sérülékenyebb réteg- az idős emberek, a gyerekek sebezhetőbbek. Könnyebben kifoszthatóbbak, vagy megtéveszthetőbbek, de ez nem megy szembe azzal a kijelentéssel, hogy alapvetően bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor pillanatnyilag vagy tartósan, más, mások által ellene elkövetett cselekedet miatt bajba kerül – írja Király Nóra a Ficsak blogon.

Egy ismerősöm mesélte nem olyan rég, hogy vonattal utazott Budapestről vidékre, és amíg várt az egyik nagy pályaudvaron, egy zaklatott, fiatal nő szállt fel a vonatra. Vele szembe ült le. Halkan sírt, folyt az orra, az ismerős zsebkendőt kínált neki és szóba elegyedett a fiatal nővel. Mint kiderült, a zaklatott fiatal hölgy épp egy támadáson esett keresztül – az utcán, fényes nappal letépték a válláról a táskáját, a nyakából meg kiszakították vékony aranyláncát is. Természetesen minden fontos dolog – pénz, bankkártya, telefon, a vonatjegy, de még a zsebkendő is a táskában volt. Ott állt hirtelen Budapest közepén, egy csendes utcában, ahol éppen nem voltak járókelők. Senkihez se tudott fordulni, de ahogy elmesélte, első gondolata egyébként is a menekülés volt. Az, hogy azonnal haza akar menni. Ezért pénz és érvényes vonaljegyek nélkül eljutott valahogy a pályaudvarra és felszállt az első – a saját kisvárosa felé tartó vonatra. Lesz, ami lesz alapon. Sírva és megrémülve, alaposan megtépázott biztonságérzettel, összezavarodva a történtektől. Nem kért segítséget a rendőrségtől, nem tett feljelentést sem – ő csak haza akart jutni – mert az első ösztönös érzések egyike ilyen esetek során a menekülés, és hogy mielőbb visszatérhessen az áldozat a számára biztonságos, komfortos környezetbe, hiszen az segíthet a lelki komfort visszaszerzésében is.

A kirabolt fiatal nő, aki tökéletesen hétköznapi életet él, férjével két kisgyereket nevelnek egy vidéki kisvárosban, és a fővárosba egy szakmai találkozó miatt utazott fel. Nem számított ilyen jellegű atrocitásra, soha nem érte még hasonló se, fogalma se volt arról, hogy ilyen esetben akár segítséget is kérhetne – elsősorban természetesen a rendőrségtől, illetve a hazánkban magas szinten munkálkodó áldozatsegítő szervezetek munkatársaitól.

Ugyanis az áldozatok nem maradnak magukra hazánkban – de nagyon fontos az erőteljes, látható kommunikáció ezen a területen: fontos tudni, hogy van segítség.

Természetesen a környezet támogatása – ahogy az ismerősöm azonnal reagált és segített, – telefonáltak a hölgy férjének, segített a hazajutásban is – nagyon fontos, értékes cselekedet. Sokat elárul rólunk az, ahogy reagálunk arra, ha valaki bajba kerül. Sokat elárul rólunk, hogy merünk e segíteni, akarunk e segíteni, vagy kételkedünk (akár a fiatal nő által vázolt történet hitelességében) vagy túllépünk a hitetlenkedésen és a döbbeneten és segítő kezet nyújtunk e annak, aki bajba került.

Ám természetesen az is óriási segítség lehetett volna, ha az ismerősöm tisztában van a hazai áldozatsegítés formáival és esetleg abban segít, hogy a hölgy professzionális segítséget igényeljen. Képzett szakemberek állnak az áldozatok rendelkezésére, számos területen és formában nyújtanak segítő kezet, hogy az áldozat mielőbb visszatérhessen „saját életébe”, hogy enyhítsék az érzelmi károkat, sőt azonnali anyagi kárenyhítésre is sor kerülhet. Hiszen akit éppen kiraboltak – olyan helyzetbe kerülhet, ahol akár az otthonába való hazajutáshoz is pénzre, segítségre, akár ennivalóra, ruhára van szüksége. Valamint rengeteg információra. Iratai elveszítése (vagy elrablása) okán ideiglenes iratokra.

Magyarországon a Kormánynak köszönhetően az áldozatsegítés magas szinten működik, és kiemelt cél, hogy „az áldozatsegítő rendszer minél közelebb kerüljön a bajba jutottakhoz, így a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban elérhető áldozatsegítő szolgálatok mellett több nagyvárosban már áldozatsegítő központok is működnek. A kormány folyamatosan bővíti a hálózatot, egyre több vármegyében tudják fogadni a bűncselekmény következtében áldozattá vált segítségkérő, tájékozódó ügyfeleket.”

Milyen módon tudnak segíteni?

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés során közvetlenül (sértettként) vagy közvetett módon (pl. tanúként vagy családtagon keresztül) áldozattá vált személyek számára az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához nyújt segítséget:

felvilágosítást ad jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről;

érzelmi támogatást nyújt;

jogi tanácsot ad és gyakorlati segítséget biztosít;

ügyvédi segítség igénybevételéhez is hozzásegít;

igazolja az áldozati státuszt;

Krízishelyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi segélyt adhat (a bűncselekményt, vagy tulajdon elleni szabálysértést követő 8 napon belül beadott kérelem alapján) A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és a halálos áldozatok hozzátartozói számára mindezen túl állami kárenyhítést is adhat.

Fontos kiemelni, hogy a felsorolt támogatások térítés nélkül vehetők igénybe. Nagyon fontos ismerni az áldozatsegítéssel foglalkozó szervezetek munkáját és elérhetőségét, mert ebben az esetben akár egy weboldal címe is segítség lehet – ahol azonnal tájékozódhat bárki a segítségnyújtás lehetséges módjairól.

Az Áldozatsegítő Központok mellett a magyar áldozatsegítési szervezetrendszer még két pilléren nyugszik: támogatást nyújthatnak a területi Áldozatsegítő szolgálatok, valamint az Áldozatsegítő Vonal is, mely a 06 80/225-225 számon hívható.

A FICSAK (Fiatal Családosok Klubja) alapítójaként, és ötgyermekes anyaként is hiszem, hogy nem lehetünk érzéketlenek mások iránt a hétköznapi élet során se, de amikor bajba kerül valaki, még inkább szükségét érzem annak, hogy akár egyénenként, akár összefogással, de támogassuk embertársainkat. Az pedig mély meggyőződésem hogy a szervezett formában zajló, professzionális segítségnyújtásnak helye és kiemelkedő szerepe van hazánkban. Hiszen hiába élünk egy biztonságos közegben, bárkiből válhat áldozat. Belőlem, a szomszédból, ismerősből, barátból és persze idegenekből is. Nagyon is fontos tisztában lenni azzal, hogy ha baj van, a nap bármely szakában lehetőség van segítségkérésre.

Fontos tudni és építeni erre, mert nem vagyunk egyedül a bajban, van segítség.

Az Áldozatsegítő Vonal (06 80/225-225) éjjel-nappal ingyenesen hívható, ahol egyénre szabott tájékoztatást nyújtanak a szakemberek. Ezenkívül bárki tájékozódhat a Vansegítség.hu internetes portálon is.

A Mindennapok Női Szemmel Egyesület (NŐISZEM) különösen fontosnak tartja, hogy a nőket érintő társadalmi kérdések kapcsán felmerülő égető problémákra felhívja a figyelmet. Novemberben, „A Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjához” kapcsolódóan egy online, élő eseménnyel és egy kvízkérdéses felméréssel készül. Az egyesület Tari Annamária klinikai szakpszichológust, pszichoterapeutát kérte fel, hogy szakértői segítséget nyújtson a lelki, fizikai, verbális és szexuális bántalmazáson, valamint a gazdasági kizsákmányoláson átesett áldozatoknak. Az online térben zajló beszélgetésre 2023. november 27-én, hétfőn este 18 órakor kerül sor. A pszichoterapeuta beszélgetőpartnere Király Nóra lesz, az áldozatsegítő központok tevékenységének kommunikálásáért felelős miniszteri megbízott. A beszélgetés során szó lesz arról, kiket érint, és pontosan mit nevezünk kapcsolati erőszaknak, valamint arra is kitérnek, hogy hol, kitől és milyen segítségre számíthatnak a bántalmazott áldozatok.

Az élő-online esemény ingyenesen hozzáférhető egy rövid regisztrációt követően.

A regisztrációs felület itt érhető el >> https://forms.gle/q1FzVp5j8AChN41T6

Az online térben zajló beszélgetés mellett egy kvízkérdéssor kitöltésével bíztat mindenkit, hogy ezzel is segítsék az egyesület az irányú törekvését, hogy felmérje milyen ismeretekkel rendelkeznek az emberek ezen érzékeny témát illetően.

A rövid kérdéssor a Mindennapok Női Szemmel Egyesület weboldalán itt tölthető ki: >> https://noiszem.hu/stop-nok-elleni-eroszak/

A kiemelt kép illusztráció.