Uniós vagy konzorciumi hadikölcsön Ukrajnának?

Az Ukrajnának szánt amerikai támogatás 96 százaléka elfogyott, friss pénzre alig van kilátás. Biden háborúpárti demokratái már más pénzalapokat csapolnak meg, hogy víz fölött tartsák a kijevi kormányt és finanszírozzák a háborút. Oroszország ráér, az idő nekik dolgozik. Ebben a környezetben kéne Brüsszelnek átvenni a háború finanszírozását, amit nemcsak a magyar kormány ellenez.

A globalisták eltaktikázták magukat. A nagy dirrel-dúrral beharangozott „tavaszi” ukrán ellentámadáshoz késve és kevés fegyvert adtak Ukrajnának és egy olyan katonai doktrínát erőltettek rájuk, amihez hiányzott a légi fölény. Zelenszkij elnök ráadásul ragaszkodott a szimbolikus jelentőségűvé vált Bahmut város visszafoglalásához, megosztva az ellentámadásra felhalmozott katonákat és fegyvereket. Ahogy láthatóvá vált az ellentámadás kudarca, a globalisták és Kijev egymást kezdték el a kudarcért vádolni: „Az ukránok nem jól alkalmazták a nyugati taktikát” — mondták Nyugaton. „A Nyugat nem adta meg azt a támogatást, amit Kijev kért” — mondják az ukránok. Augusztusban az európai NATO-főparancsnok és a brit vezérkari főnök egy „tisztázó” beszélgetésre hívta az ukrán vezérkari főnököt, hogy a még el nem égetett ukrán katonai erőt végre egy támadási irányba fordítsák. Mindhiába, Zelenszkij továbbra is ragaszkodott Bahmut visszafoglalásához.

Ki állja a cechet?

Az ukrán ellentámadás kifulladt, a labda most az oroszok térfelén pattog, ahol Putyin elnök a 2024. márciusi elnökválasztásra érdemi eredményt szeretne felmutatni. Talán ezért is járt rövid idő alatt kétszer a Don-menti Rosztovban, az ukrajnai orosz hadműveletek központjában. Az orosz hadsereg azóta — nagyobb áldozatokat vállalva — támad Avdijivkánál, és már gőzerővel készülnek a kritikus ukrán infrastruktúra elleni téli kampányukra.

A háború fő támogatóinak számító amerikai demokraták szénája rosszul áll, az októberben elfogadott átmeneti költségvetésben már nem szerepel Ukrajna finanszírozása, az Ukrajnának szánt amerikai támogatás 96 százaléka elfogyott, ezért más pénzalapokat csapolnak meg. Mivel a republikánusok az ukrán háborút a „demokraták bizniszének” tekintik és azzal érvelnek, hogy a háború finanszírozásához Kínától kell hitelt felvenniük, és ezzel egy rendszerszintű riválist támogatnak, kevéssé valószínű, hogy az újabb átmeneti költségvetésben több pénzt szánnak Ukrajnának. Valójában már régen az amerikai nyugdíjalapok finanszírozzák az amerikai államadósságot. Az a törekvés sem túl népszerű, hogy összekössék Ukrajna és Izrael támogatását, elvégre csak az elnökválasztás kimenetele szempontjából fontos Michigan államban kétszázezer olyan muszlim szavazó bizonytalanodott el az arab hírtelevíziók képei láttán, akik többségükben a demokratákra szavaztak.

Az USA egyébként is kivonulni látszik az ukrajnai háborúból: azon a mesén történeten mindenki nevetett, hogy hat „elkötelezett ukrán partizán” kivitorlázott a Balti-tengerre és sufnituning módszerekkel felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket. Ezért most egyet lapoztak, és már ott tartunk, hogy egy „ukrán tiszt koordinálta” a támadást. Az eddigi sztorik fogadtatását jól mutatja, hogy a németek kényszeredetten jó képet vágnak az újabb verzióhoz és a vezeték mentén fekvő skandináv országok is mélyen hallgatnak.

Biden demokratái ezt a córeszt passzolnák át az EU-nak, és annak fő gazdasági erejének, Németországnak. Annak a Németországnak, amelynek gazdasága a globalista Great Reset és Trump: Make America Great Again! Biden: America is Back! politikájának legnagyobb kárvallottja. Németország adja a közös valuta mögötti gazdasági erő 27 százalékát, a német gazdasági erő megroppanása a közös valuta exportot ösztönző gyengülését eredményezi. Emlékezzünk Angela Merkel szavaira: „Ha elbukik az euró, elbukik az Európai Unió is”.

Ebben a környezetben erőlteti Brüsszel egy 50 + 20 milliárd eurós hadikölcsön felvételét Ukrajna támogatására, amit a békepárti magyar kormány ellenez. Eleve hiba egy külső háborút finanszírozni, ami további emberéleteket és vagyoni értékeket pusztít el. Budapest már elérte, hogy a korábbi hadikölcsönöknél a pénz egy részét a migráció csökkentésére és humanitárius támogatásra fordítsák. Most is érdemes lenne ezt megfontolni.

Az ukrán hadikölcsön körüli vita jól mutatja a Lengyel- és Magyarországnak járó uniós források visszatartásának politikai zsarolási jellegét. Több cikk is arról szólt, hogy az ukrán hadikölcsön megszavazásáért cserében felszabadítják a nekünk jogosan járó uniós forrásokat. Ahogy Ukrajna kifogy a katonákból, fegyverekből és a kijevi rezsim szponzorai kifogynak a pénzből, Brüsszel elkezd pánikolni és kompromisszum helyett blöfföl: Azt szivárogtatták ki és Johannes Hahn uniós biztos is úgy nyilatkozott, hogy “felkészülnek Ukrajna 26 tagország konzorciuma általi finanszírozására”.

A vita emlékeztet a COVID utáni újjáépítési alap körüli vitára. Magyarország akkor sem tartotta szükségesnek a lopakodó föderalizációt szolgáló közös adósság felvételét és azt javasolta, hogy a hitelfelvételt támogató tagországok alkossanak konzorciumot. Angela Merkel akkor egy olyan kompromisszumot hozott tető alá, amely lehetővé tette a közös hitel felvételét és újabb korrupcióellenes garanciákkal megnyugtatta a nettó befizetőket. Mint tudjuk, Brüsszel ezt az alkut felrúgta, így jogos a magyar aggodalom, hogy a hadikölcsön megszavazása után Brüsszel ismét szószegővé válik.

Miért tekinthetjük a hadikölcsön 26 tagország általi felvételének ötletét leginkább blöffnek? A szlovák választás után már az sem biztos, hogy 26 tagország csatlakozna a projekthez. Az EU egységet akar kifelé felmutatni, egy 25, vagy kevesebb tagország által felvett hadikölcsön mást mutatna. A konzorciumi hitelhez a résztvevő országok parlamentjeinek is hozzá kéne járulnia, ami a rossz bonitású, vagy az ukrajnai háborúval szemben kritikus közvéleményű országokban egyáltalán nem garantált. Ez egy egyébként is elhúzódó folyamat lenne, és kérdés, hogy Ukrajnának van-e ennyi ideje? Az uniós hitel kamatánál egy ilyen konzorcium csak magasabb kamatra tudna hitelt felvenni és látjuk, hogy a bizottság a korábbi hitelek időközben megnövekedett kamataira már most 19 milliárd euró pótbefizetést kér.

Az ukrán hadikölcsön ráadásul egy precedenst teremt. Ha az 50 + 20 milliárd eurót négy évre (2024-2027) megszavazzák, mi garantálja, hogy ez elég lesz? Amikor ez a pénz elfogy, már lehet az előző hadikölcsön(ök)re hivatkozni és — az USA kivonulása esetén — a háború költségeinek zömét az EU-ra lőcsölni. Ez is mutatja, hogy a háború finanszírozása helyett a mihamarabbi fegyverszünet és béketárgyalás nemcsak emberéleteket és vagyontárgyakat kímél meg, hanem az uniós polgárok pénztárcáját is megkíméli.

Kiemelt kép: A Burevij (Hurikán) ukrán rohamdandár katonái az egység frontszolgálatot megelőző kiképzésén egy Kijev környéki gyakorlótéren 2023. november 1-jén, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)