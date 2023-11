Avdijivka – az új Bahmut

Gázaváros ostromának árnyékában az idei év legfontosabb ukrajnai csatája van kibontakozóban. Az ukrán „tavaszi” ellentámadás kifulladása után az oroszok a donyecki fronton indultak meg, bekerítve a 2014 óta a frontvonalon lévő Avdijivka bányavárost. Miközben az oroszok a harapófogóból hátralévő hat kilométert akarják bezárni, Kijev az utolsó tartalékait vonja össze a várostól nyugatra.

A nyugati mainstream média híradásaiban az ukrajnai fronthelyzet háttérbe szorult, ami legalább két okból is érthető: a gázai konfliktus (potenciális eszkalációja) közvetlen hatással van a világ olaj- és energiaellátására, ezért nagyságrendekkel fontosabb, mint két szláv nép harca egy európai regionális konfliktus. Egy további ok, hogy a „tavaszi” ellentámadás kifulladása óta nincsenek jó hírek Kijevből, az ukránok lokális sikerei, mint Bahmuttól délre, vagy az átkelés a Dnyeper torkolatánál, leginkább a szponzorok érdeklődésének fenntartására szolgálnak és a menetrendszerinti katonai és diplomáciai találkozókhoz vannak időzítve.

Oroszország nem jelentett be ellentámadást, egyszerűen csak támad. Miután Putyin elnök a közelmúltban kétszer is járt az ukrajnai orosz hadműveletek Don-menti Rosztovban található főhadiszállásán, az orosz egységek – az eddiginél komolyabb áldozatok árán – elkezdték katlanba zárni a háború előtt harmincezer lakosú Avdijivka városát. A város stratégiai jelentősége abban rejlik, hogy légvonalban húsz kilométerre fekszik Donyeck régió orosz kézen lévő fővárosától, Donyeck várostól, valamint jelenleg közel tizenötezer ukrán katona védi ezt az elmúlt kilenc évben jól kiépített frontszakaszt. Avdijivka elfoglalása esetén enyhülne a Donyeck városra nehezedő nyomás, egy újabb ukrán kisváros kerülne orosz kézre és ami orosz szempontból a legfontosabb: az ukránok donyecki frontja minimum megroppanna és Kijev ezt a veszteséget már alig tudná pótolni.

Bécs 1683, vagy Sztálingrád (1942 december)?

A katonai bloggerek által jól leírt és térképeken részletesen ábrázolt helyzetet az ukránok is látják, ám eddigi lépéseik elég ellentmondásosak. Kivonták a jól képzett tiszteket és specialistákat a városból, ahogy tették ezt a németek 1943 legelején Sztálingrádnál, vagy 1944 karácsonya előtt Budapesten. Ukrán részről az is látszik, hogy Avdijivkától nyugatra nagyobb erőket vonnak össze. A helyet Bécs 1683-as török ostromához hasonlít, ahol a védőknek addig kellett kitartaniuk, ameddig Sobieski János lengyel király és Lotaringiai Károly felmentő seregei meg nem érkeznek.

Honnan fogjuk az elkövetkező hetekben látni, hogy az Avdijivka birtoklásáért dúló csata mennyire befolyásolja a háború kimenetelét? Miután az oroszok már átállították gazdaságukat a haditermelésre és a havi kétezer dolláros zsolddal, valamint halál esetén a családnak fizetett hatvanezer dolláros kifizetéssel bőven találnak szerződéses katonát a frontra, Moszkva nem siet stratégiai céljai elérésében. Ők továbbra is az ukrán haderő felőrlésében érdekeltek. Persze itt is van bőven történelmi ellenpélda, hiszen Napóleon is azt gondolta 1812-ben, hogy I. Sándor cár Szmolenszk elfoglalása, a borogyinói csatavesztés, vagy Moszkva eleste után majd békét kér. Az oroszok végül Párizsban fejezték be a háborút, amire a mai napig emlékeztet a bisztró intézménye (oroszul: gyorsan »gyorsétterem). Ukrajna azonban nem rendelkezik az orosz erőforrásokkal és nyugati támogatói sem akarják tudják minden megmaradt fegyverüket Ukrajnának adni.

Amennyiben tehát Kijev az Avdijivkától nyugatra lévő felmentő seregébe integrálja megmaradt nyugati haditechnikáját, pl. a 12 brit Challenger 2 tankot, akkor tudjuk, hogy ez Ukrajna utolsó tartaléka. Amennyiben a 2024-es tavaszi ukrán támadásra tartalékolt erőket, pl. a szeptemberben beérkezett Abrams tankokat is bevetik, az arról árulkodna, hogy Kijev 19-re húz lapot és Zelenszkij a város felmentésétől, vagy az azt bekerítő orosz erők elleni támadástól egy olyan harctéri sikert vár, amit a „tavaszi” ellentámadással nem sikerült elérni, és ami biztosítja saját pozícióját.

Kérdés, hogy a politikusok elvárásai teljesülnek-e? Zelenszkij ukrán elnök azért került a globalisták kilövési listájára, mert a nyugati fegyvereket és a nyugaton kiképzett katonákat nem egy irányba (Tokmak és Melitopol felé, a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő szárazföldi folyosó elvágására) küldte ellentámadásra, hanem az erőket megosztva erőltette Bahmut visszafoglalását és az Azovi-tenger felé irányuló támadást.

Zelenszkij politikai jövője annyiban függ Avdijivka sorsától, hogy a város eleste felgyorsítja, megtartása kitolja politikai bukását. A Nyugat által kiszivárogtatott és pedzegetett patthelyzet és az ebből logikailag következő fegyverszünet és béketárgyalás az ukrán fél vég kimerülését mutatja. A globalisták nem akarják az amerikai elnökválasztást az ukrajnai rossz hírekkel és további pénzügyi és fegyverszállítási igényekkel „terhelni”. Mivel Zelenszkij elnöki dekrétumban tiltotta meg a Moszkvával való tárgyalást, ő nem alkalmas a globalisták új tervének kivitelezésére. Most is Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök játssza a faltörő kos szerepét, és gondolhatjuk, hogy nem magától jött meg a bátorsága szembeszállni Zelenszkijjel. Zaluzsnij kilenc oldalas véleménycikkében a háború ukránok általi megnyeréséhez olyan katonai segítséget kér a Nyugattól, amire esély sincsen. A labda Zelenszkij térfelén pattog, neki “kéne” ezt a nyugati segítséget megszereznie. Ha nem képes erre, az ukrán hadsereg nem tud a győzelem esélyével tovább harcolni, és ebből le kell(ene) vonni a következtetést. Ha Zelenszkij nem tárgyal, vagy megy magától, legfeljebb majd segítenek neki.

Kiemelt kép: Az ukrajnai oroszbarát szakadár Donyecki Népköztársaság milíciájának tagja egy 152 mm-es 2A36 Giatsint-B tarackágyúval lõ a Donyecki területen fekvő Avdijivka környékén 2022. november 22-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. (Fotó: MTI/EPA/Alessandro Guerra)