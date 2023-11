Tájseb vagy érték? Felhagyott bányák, kőfejtők

A felszíni bányászati tevékenység a természetrombolás egyik szimbóluma. De biztos, hogy mindig káros az eredmény?

A felszíni bányászati tevékenység az ember természetrombolásának egyik szimbóluma. De biztos, hogy ez a folyamat mindig káros? Az élőhelyek bolygatása kétségkivül óriási, de sokszor új, geológiailag, sőt ökológiailag is értékes helyszínek jöttek így létre, nem is szólva a turisztikai potenciálról. Az alábbiakban ezek közül válogatunk, hétvégi programajánlóként!

Fertőrákos, kőfejtő

A sci-fi filmbe illő kőfejtő bejárata. Kép forrása.

A Ruszt és Sopron között található Fertőrákoson már – nem meglepő módon – a rómaiak is bányászták a rendkívül jó minőségű mészkövet. Scarbantia, a mai Sopron fóruma és útjai jórészt ebből épültek. Az iparszerű bányászat 1857-ben indult, mikor a kőfejtő a Bécsi Építőtársaság tulajdonába került. Nem túlzás, hogy Bécs köz – és magánépületeinek jelentős része rákosi mészkőből épült. A termelés 1948-ban maradt abba, a fejtő 2001 óta a Fertő-kultúrtáj részeként a világörökség része. Maga a létesítmény jól mutatja, hogy mi is a kultúrtáj lényege, hiszen a látványos csarnokszerű kőbánya ennek ugyanúgy része, mint Sopron városa, vagy a fertődi kastély, ami nagyrészt az innen kinyert kőből épült.

A kőfejtő fantasztikus akusztikáját és különleges hangulatát már az ötvenes években felismerték, számos filmet is forgattak itt, többek között a Kőszívű ember fiai egyik legendás jelenetét. 1970-ben pedig megnyílt a barlangszínház (ami elnevezés nem pontos, hiszen nem barlangról, hanem bányáról van szó), amit 2015-ben felújítottak és korszerűsítettek. Emellett igazán látványos kiállítás is bemutatja a kőrétegek geológiai kialakulását és bányászatát.

Sárospatak, „tengerszem”

Nem a Sziklás-hegység, hanem a Zemplén. Kép forrása.

A Sárospatak felett található „tengerszem”-et mindenképpen idézőjelbe kell tenni, hiszen nem egy jégkorszaki magashegyi tóról van szó, hanem egy kőfejtőről. Persze ez semmit nem von le a szépségéből és különlegességéből, sőt, jól mutatja, hogy az elsőre károsnak tűnő bányászati tevékenység során is jöhetnek létre értékek. A területen a középkortól kezdve bányásztak, jellemzően malomköveket. A vízbetörés már ekkor gondot okozott, ezt hasonlóan kezelték, mint Selmecbányán a híres szivattyú-és tározórendszerrel. A termelést 1907-ben függesztették fel, természetesen a szivattyúzás is leállt, így a talajvíz folyamatosan ellepte a fejtőt, és kialakult a mai vízszint. Az 1997 óta természetvédelmi oltalom alatt álló “tengerszem” egyesíti a geológiai, bányatörténeti és természeti értékeket, és emellett persze kiváló kirándulóhely is.

Balatongyörök, Mőcsényi Mihály nyaralója

A magyar tájépítészet meghatározó alakja Mőcsényi Mihály (1919-2017), akinek a Balatongyörök melletti kőfejtőbe épített nyaralója igazi kuriózum. Visszaemlékezései szerint véletlenül fedezte fel a bezárt dolomitbányát (a közelben melegedett túl a trabantja), majd a telket megvásárolva hosszú évek alatt épült ki a sajátos kis paradicsom a szinte függőleges fal adottságait kihasználva:

Gánt, bauxitbánya

A válogatásunkban szereplő helyszínek közül legkülönlegesebb minden bizonnyal a gánti bauxitbánya. A felhagyott fejtés vörös színe valóban földöntúli hangulatot áraszt, bizonyos szögekből valóban olyan, mintha a Marson járnánk. Erre a hatást az üzemeltető bányászati múzeum erősíti is, rendszeresen sci-fi jellegű installációk is láthatók a területen. A “magyar arany”, vagyis a bauxitbányászat és az alumíniumgyártás története Trianon után kezdődött, mikor jelentős nyersanyaglelőhelyek kerültek a határon túlra. Pár éves kutatás után 1926-ban nyílt meg a bánya, ami egészen 1988-ig működött, így az évtizedek alatt a vértesi hegyekben-dombokban több tíz méter mély fejtések keletkeztek. A kitermelés ekkor már nem volt gazdaságos, viszont látható, hogy vöröses bauxit még jócskán maradt a területen. A fejtés során több milló éves rétegeket is kitermeltek, így a bánya voltaképpen egy földtörténeti képeskönyv is.

A legújabb ex-bányászati csoda: Rudabánya, vasércbánya

A legújabban kialakult „bányászati park” Rudabányán található, ahol egészen 2016-ig folyt ipari tevékenység. A képen látható helyszínen már 1986-ban befejeződött a vasércfejtés, így Sárospatakhoz hasonlóan kialakult egy “tengerszem”, csak jóval tágasabb helyen.

Budapest, Feneketlen-tó

A tó a tükröződő Szent Imre templommal. Kép forrása.

Felhagyott bányák nem csak a Zemplénben vagy a Vértesben találhatók, hanem a főváros szívében is. Az újbudai Feneketlen-tó egykor agyagbánya volt, ahol a városépítés idején intenzív bányászat folyt, a kitermelt anyagot a környező téglagyárakban használták fel. A fejtést már 1889-ben leállították, de a terület sokáig elhagyatva állt. Hogy parkot terveztek ide, az is mutatja, hogy 1938-ban itt épült fel a ciszterci rend neobarokk gimnáziuma és temploma. A parkot csak évtizedekkel később, 1958 és 1960 között alakították ki, a balatongyöröki nyaralót is tervező Mőcsényi Mihály tervei szerint.

A park és a tó újkorában, 1960-ban. Még jól látható, hogy a terület tulajdonképpen egy bányagödör. Kép forrása.

Gánt, egykori bauxitbánya.