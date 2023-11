A Márton-napi hagyományok nyomában — tradicionális fogások a család asztalán

Márton napja, november 11. a libák ünnepe hazánkban, s nem véletlen, hogy a libahús kiemelt szerepet kap étkezési kultúránkban. „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartja a mondás. Emiatt ezen a napon hagyományosan libát fogyasztunk, és sokféle finom ételt készítünk belőle. De miért éppen libát szokás enni Márton napján, és milyen ételek kerülnek a családi asztalra ezen a különleges ünnepen?

Az ünnep legendája – miért éppen a liba?

A Márton-nap hagyománya a katolikus egyház ünnepéhez kapcsolódik – Szent Márton püspök emléknapját ünnepeljük. Mártont, amikor püspökké választották meg tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal.

Más legendák azt mesélik, hogy Szent Márton említésre méltó jóságáról, szerénységéről és önzetlenségéről volt híres, hiszen egy hideg estén, egy didergő koldust talált, és megosztotta vele a fele köpenyét. Ennek eredményeként mára ő a vendégszeretet és az önzetlenség szimbólumává vált.

A hagyomány szerint viszont amiért éppen liba kerül ezen a napon az asztalra az az, hogy Márton-nap a libák vándorlásának kezdeti időszaka. A libák pedig ilyenkor ízletes, szaftos húst biztosítanak az ételkészítéshez. Márton napja Magyarországon hagyományosan az ősz búcsúztatásának ideje is, így a libavacsora alkalmával az emberek együtt ünneplik az év utolsó termékeny időszakának befejeződését. Ilyenkor fejezték be a gazdák az éves mezőgazdasági munkákat és kezdetét vette a téli pihenőidőszak. A hagyományos Márton-napi étkezések a családok és barátok együtt ünneplése mellett az őszi termények, például a lila káposzta, az alma és a dió felhasználására is lehetőséget adnak.

A libavágás sokféle mindennapi eszközt és kelléket biztosított a libatartók számára a téli hónapokra. Ilyenkor a libákat szárazon, forrázás nélkül fosztották meg tollaiktól. A hideg hónapokban a pihéket gondosan leszedték, majd különböző használati tárgyakhoz használták, és készítettek belőlük kelengyét. A kisebb szárnytollakból süteménykenő ecsetek készültek, míg a libaszárnyak végét levágták a csontokkal együtt, hogy ezt a részt pókhálózáshoz használják.

Márton napján készülő hagyományos ételek

A libaleves a Márton-napi menü elengedhetetlen része. A libalevest hagyományosan alma, hagyma és sárgarépa kíséri, és sokszor tésztával vagy galuskával tálalják. A libaleves gazdag ízének köszönhetően egy igazi lelket melengető fogás ezen a hideg őszi napon.

Márton-napi libaleves (Fotó: Depositphotos)

A libamáj az egyik legnépszerűbb és legkülönlegesebb fogás. A libamáj finom, selymes textúrájú és gazdag ízű, és leggyakrabban libazsíron sütik ki, amely igazi csemege. A libamájat gyakran fogyasztják pirítóssal, gyümölcsökkel vagy édes szószokkal.

A sült libacomb egy másik klasszikus Márton-napi étel. A libacombot fűszerekkel ízesítik, majd ropogósra sütik. A lila káposzta és a hagymás törtkrumpli kiválóan passzol köretként a libacombhoz.

A Márton-napi lámpás felvonulás oka az, hogy novemberben hamar sötétedik. Mivel régen nem volt utcai lámpa, ezért az emberek fáklyával vagy lámpással a kezükben mentek misére. A Márton-napi lámpás felvonulás végén, az emberek cipót osztanak meg egymással és körbeadva fogyasztják, hogy megemlékezzenek Szent Márton jótetteiről és a gyerekek megtanulják az adakozás és az osztozás fontosságát.

Összességében elmondható, hogy Márton napja Magyarországon fontos gasztroünnepé vált, amelynek középpontjában a libahús és az adakozás fontossága áll. A hagyományok felelevenítésével a gyerekek megtanulják az ünnep valódi jelentését, amely a fény, a szeretet és az adakozás körül forog. A Márton-napi ételek unikális ízének és a hozzájuk kapcsolódó néphagyományoknak köszönhetően vált ez az ünnep egyedülállóvá és különlegessé. A libamáj, a sült libacomb párolt lila káposztával és a libaleves mind-mind olyan ételek, amelyek ezen a napon az asztalra kerülhetnek, és segítenek felidézni az ősi szokásokat és megünnepelni a termékeny őszt. Érdemes kipróbálni ezeket az ínycsiklandozó fogásokat, és együtt ünnepelni Márton-napot családi és baráti körben.

